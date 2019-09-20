加强高校党建 保障“双一流”建设

近日，北京师范大学、中国政法大学、北京科技大学、北京林业大学等高校分别召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会，学习传达中央、教育部党组关于主题教育的最新要求，对本校开展主题教育进行整体部署。各校党委均表示，将把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，按照全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位。通过主题教育，加强和提升高校党的建设质量，为“双一流”建设提供坚实保障。

9月12日，在主题教育动员部署会上，北京师范大学党委书记程建平表示，北京师范大学党委会不折不扣落实好中央决策部署要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，作为全部工作的主题主线，统筹抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重要措施，紧紧围绕学校办学目标和发展战略，坚持主题教育与落实立德树人根本任务紧密结合，与加强和改善学校党的全面领导紧密结合，与中央巡视后续整改和校内巡察督查工作紧密结合。使全校广大党员干部的政治品格、思想素质和工作作风得到进一步锻造和提升，营造出风清气正的良好政治生态和干事创业、追求卓越的文化氛围，为全面提升学校党的建设质量、加快推进“双一流”建设提供坚强保证。

同日，中国政法大学召开主题教育动员部署会。中国政法大学党委书记胡明表示，要把握总体要求、基本原则和着力重点。实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率等5个目标；围绕聚焦主题主线、突出问题导向、坚持以上率下、做到贯穿结合的基本原则，找准着力重点，解决突出问题。同时，着力抓好处级以上领导班子和领导干部主题教育；全面做好党支部学习教育和检视整改。

在此次主题教育中，北京科技大学精心设计活动，突出强调理论先行、学习为要，积极构建“自学、导学、辩学、践学”机制，强化链条式学习、探究式学习、分享式学习，努力在学深悟透上下功夫。通过个人自学、专家导学、集体辩学、全体践学，更好地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。北京科技大学党委书记武贵龙表示，要聚焦主题主线，统筹推进抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施和学校党委相关部署安排，确保取得实效；要以党支部为基本单位，做实党员学习教育和检视整改，按照中央要求，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，依托“三会一课”、主题党日等，常态开展“不忘初心跟党走、岗位建功新时代”活动，深入开展学生党员承诺、践诺活动，引导党员立足岗位、履职尽责，以实际行动践行初心和使命。

第二批主题教育全面启动后，北京林业大学党委将学习贯彻习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信精神纳入主题教育重要内容，强化学校服务“三农”的办学方向，在构建高水平人才培养体系上进一步突出农林特色，在建设高素质教师队伍上进一步体现强农兴农责任。北京林业大学党委书记王洪元表示，北林大将扎实推进主题教育活动，始终守绿水青山初心，担生态文明建设使命，落实立德树人根本任务，努力培养爱党爱国、知农爱农新型人才，为山水林田湖草系统治理、广大农村生态文明建设出成果作贡献，为林草事业改革发展出方案做支撑，为美丽乡村建设出规划绘蓝图。（光明日报记者 陈鹏 靳晓燕 姚晓丹 邓晖）

《光明日报》（ 2019年09月20日 04版）

(责编：实习生(李璐)、熊旭)