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红色教育不能有“打卡”心态

2019年09月20日09:18  来源：北京日报
 

新中国成立70周年大庆临近，红色教育随之升温。大量党员走进红色教育基地，感受红色精神，触碰澎湃初心。就拿刚刚向社会公众开放的香山革命纪念地来说，八处革命旧址仅中秋三天小长假就接待了五万多人，十大本留言簿被写得满满当当。

红色教育基地红火起来，当然是好事。通过文献档案、影像视频，重温激情岁月，缅怀先辈事迹，对于每位参观者来说都是一次深刻的精神洗礼。但一个值得注意的现象是，随着红色资源不断被挖掘开发，红色教育基地日渐增多，摩肩接踵的人潮中，持有“打卡”心态的确有不少，在大门前拍张合影，便“党旗一收、四散而去”的支部也不在少数。上网一搜，随处可见的攻略指南，将“打卡”路线、最佳拍照点，介绍得明明白白。只求身到、不求心到，这样的红色教育多少有些变味。

红色教育沦为“到此一游”，背后原因是多方面的。而最根本的，恐怕在于心态没有摆正。或是想着“完成任务”，或是只图合影露脸，心思根本没放在学习体悟上。也有一些单位，将组织红色主题活动当成“例行公事”，觉得这是上面要求的“规定动作”，关键在“留痕”，人头凑齐、亮出党旗，或是穿上军装、唱了红歌就算“程序圆满”。而另一方面，现实情况也确实 “吓退”了不少真心学习者。每到节假日或重大时间节点，各大红色教育基地总是人满为患，所到之处往往没有细致的讲解、周到的服务，只有拥挤不堪的人群和维护秩序的口令。再珍贵的书卷、再动人的故事在这样的一片嘈杂中，怕也难让人驻足细品。

红色教育基地不是旅游景点，想要有所收获必须端正态度。走进纪念馆，是为了从历史中汲取力量；参观旧物，是为了从先辈处获得启迪。品味红色记忆，感悟峥嵘岁月，必须得“走心”。抗战老兵在老照片前驻足良久，眼含泪光；母亲握着年幼孩子的小手，一笔一画写下“祖国生日快乐”，这样动人的场景背后是心有所感。静静聆听，细细品味，将自己融入到那些过往的历史中，才能更加懂得今天的幸福生活从何而来，才能知晓未来该走向何处。

参观要“走心”，组织布展更得“用心”。在特殊节点，提前增设服务，疏解人流、避免“扎堆”，让参观者有更好的体验，再去谈获得感才有意义。而更为重要的是将功夫用在“平时”。红色教育的方式不止一种，相比于提供拍照场地、机械背诵讲稿这些“套路”，利用先进技术，主动探索灵活生动的展陈方式，打造真实可感的现场体验等，或许更能打动人心。总之，不让红色教育流于形式，还需要多动脑筋、多花心思。

“传统不是守住炉灰，而是热情火焰的传递。”把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好，我们才能不忘初心，扎实走好逐梦新征程。

(责编：实习生(李璐)、熊旭)
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