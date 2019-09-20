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不要被朋友圈“完美人设”彻底绑架

2019年09月20日09:12  来源：中国青年报
 

自2015年起，“人设”一词开始在网络流行，最初多是使用在娱乐新闻中，和明星相关，比如，“卖人设”：不靠作品靠营销来不断强调自己的人设；“人设崩塌”：一些明星以前的好形象被颠覆。

其实，“人设”一词不过是旧瓶新装，并没有什么新意。“人设”完整的说法是“人物设定”，指对动漫、游戏、小说、漫画等二次元作品中虚拟角色的外貌特征、性格特点的塑造。而过去，与之最为贴切的一个词就是“形象”，明星一旦曝出负面新闻，比如，吸毒、偷税、婚外情，甚至在公共场合发表带有个人偏见的言论等，他们长期以来苦心经营的形象就会彻底倒塌。

随着“人设”一词的共享、流传，它的使用越来越大众化，人设并不只是名人的专属，普通人也开始有了自己的人设。

网红经济时代，人设成为快速推销自己、打造个人品牌的一种方式。人设具有社交性，年轻人喜欢在朋友圈给自己建立人设，并不都是缺乏勇气面对真实的自己，而是想在人际交往中呈现更加理想化的自己。然而，在人设的诸多秀场中，总有一些年轻人被自己的“完美人设”所绑架。

《人民日报》曾这样描述朋友圈的“完美人设”：为晒厨艺，给一道味道古怪的菜肴精心打光；为秀底蕴，还没读完一本书就先晒出三五句评论……朋友圈越精心维系，现实中越容易焦虑，时时担忧“人设”崩塌。还有文章总结了朋友圈人设的N种类型：“打卡狂人”“业界精英”“旅行达人”……朋友圈内诸多高端大气上档次的状态看多了，甚至让人怀疑人生，“同在一个圈内，人和人的差距怎么就这么大呢？”

追根溯源，朋友圈的英文叫做“moments”，是瞬间、片刻的意思，换言之，朋友圈的状态都是由每一个瞬间、时刻交织而成的。我们在朋友圈往往喜欢记录自己“巅峰”的时刻，然而，回归到现实，在布满了无聊、琐碎与荆棘的日常生活中，这种巅峰状态毕竟是少数时刻，朋友圈只是一种将巅峰状态高度放大和聚焦的“容纳器”。此外，在各种修图、剪辑软件的辅助之下，朋友圈里的内容也会出现虚拟、造假的嫌疑。

年轻人对完美人设的追求，实质上是自我身份认同的问题。给自己的形象加上不同的标签，也代表着他们不同的价值取向。奥地利人本主义心理学先驱、个体心理学创始人阿尔弗雷德·阿德勒提出过有关“自我”的理论。他认为，人其实是由三个自我叠加构成的。处在第一位的，是自己想在别人心中塑造的自我，这就等同于人设，这种自我并不是本真的自我，而是一种社会性的自我，其价值在于塑造一种包装了的、虚拟的形象。

在社交媒体即时分享与自由表达的时代，处在第一位的自我被彻底地释放。尽管很多人不会意识到，甚至也不会承认这一点，但是不少人在朋友圈里多多少少都有自己的人设。古人云，“无人开口不言利”。同样，人设背后的虚荣心人人都有。必须承认，在使用社交媒体交流比面对面沟通更多的时代，朋友圈里因表达自我所发出的每条信息，都隐藏着自己的动机。这是对自我人设的一种注解和支撑，它都会有预期的目标读者，希望得到某种关注、认可、点赞，甚至获取归属感，否则根本没必要对外公开，直接进入“收藏”，供自己查看就行。

人设本是一个中性词，打造人设也并没有错。但是，一旦被功利化、极端化，就会衍生为一种高度的虚荣心，或夹杂着利益的动机，从而工具化。

“伪精致”就是将人设极端化的代表，本想在社交媒体塑造一个精致的自我，却通过社交媒体的可选择性、遮蔽性，彻底放大了虚拟形象的某个侧面，过度地偏离了本真。如果一味地沉浸在不现实的虚荣中，不断地强化这种虚拟化场景，只会让自己被裹挟，进而迷失，无法自拔，难以认清真实的自己，最终等到虚幻的破灭。

德国思想家哈贝马斯在《交往行为理论》一书中提出，交往行为必须遵循三个有效性要求：判断、陈述的真实性，遵循规范的正当性和表达自我的真诚性。要想不被朋友圈的“完美人设”彻底绑架，要么高度自律，做一个彻底的沉默者、观察者；要么摆脱掉不匹配自己的人设标签。

总而言之，给自己的朋友圈加点料，粉饰一下，倒也无妨，切忌用力过猛。人无完人，认清真正的自我，在现实中不断地提升自我、充实自我，做一个更加真实、真诚的自己。（南京师范大学博士生 胡波） 

(责编：实习生(李璐)、熊旭)
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