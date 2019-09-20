“狗狗教授”幼儿园狂圈粉 教孩子学会与动物相处

一只憨厚的大金毛跟小朋友们玩“丢手绢”游戏；一只纯种雪纳瑞犬欢快地跟着一个小男孩一路小跑；一只牧羊犬歪着脑袋认认真真地听小朋友跟他说话……

幼儿园小朋友和hugo开心地玩耍

9月17日下午，位于珠江新城的莱茵宝贝幼儿园迎来了3位特殊的“狗狗教授”：hugo、汉汉和娜娜，他们阳光般的活力和温顺的亲和力，给孩子们带来了欢乐，开心的笑容自始至终都洋溢在孩子们的脸上，下课后甚至抱着狗狗不肯撒手，在场的老师和工作人员无不动容。

在一个半小时的“狗教授”活动时间里，义工们带领三位“四条腿”的“狗狗教授”为孩子们带来了一堂妙趣横生的课程，教导了孩子们如何与动物相处，以及如何成为文明养宠的小主人。

从2008年“狗教授”项目启动到2018年底，超过100只“狗狗教授”已经为广州91家机构的孩子上过相关课程。

为和“狗狗教授”互动 孩子们用尽法宝

记者了解到，“狗教授”活动的目的，是让孩子们通过观看关于狗狗知识的视频短片，并在义工的正确引导下与“狗教授”(经过严格挑选的温顺安全的狗狗)亲密接触，了解动物对人类的重要性，激发他们对所有生命的爱与尊重。同时“狗教授”也教导孩子们一些与狗狗安全接触的基本技巧，以及如何做一个负责任的猫狗小主人。

幼儿园小狗汉汉

在活动开始，义工姐姐先是给孩子们放了一段有关如何和猫猫狗狗相处的知识视频。别看小朋友们在平常的课堂上会开小差，但是看到猫猫狗狗的生动视频，他们可专心了！眼睛还紧紧盯着义工姐姐，争先恐后地回答问题！

在完成短片观影后，义工姐姐提问小朋友们，与小动物接触的步骤是什么？小朋友们争相举手，自信地回答：要先征求狗狗主人的同意，然后蹲下身子，把自己的手背或者小拳头伸出来给狗狗嗅闻，等狗狗友好回应后再去抚摸它。

义工姐姐现场还请了几位小朋友上台实践和狗狗打招呼的方法。面对安静温和的“狗教授”，有个别小朋友一开始有点胆怯，但是在义工姐姐的指引下，当他们把小拳头伸出去，发现狗狗很友好地用鼻子嗅，用脑袋蹭的时候，勇气也慢慢鼓起来了！孩子们还学会了如何安全地给“狗教授”喂食。

随后，三位 “狗教授”和小朋友们开始进行亲密接触的互动游戏。有意思的是，小朋友们为了和“狗教授”愉快玩耍而出尽法宝。有的伸出两个小拳头，让“狗教授”猜猜哪个手里有食物？有的把零食藏起来，让“狗教授”找出来。而当他们发现“狗教授”每次都能靠灵敏的鼻子发现食物时，就会异常开心和兴奋。

在场有一位叫“汉汉”的男孩子，因为和其中一位“狗教授”汉汉同名，成了最大的亮点。他不断地和汉汉互动，一会和汉汉握手，一会和汉汉玩游戏，最后还抱着汉汉不肯撒手，强烈要求老师多给他拍合影！

在义工的温和耐心的指引下，所有的小朋友都近距离抚摸和拥抱每只到场的职业“狗教授”，课室里欢声笑语不断，洋溢阵阵温情。

想做“狗狗教授”不容易

记者在现场了解到，能当上 “狗教授”的狗狗，必须通过考试，还需参加数次探访活动，由专业工作人员对其在活动中的临场表现进行评测，从中挑选性格特别温驯、情绪稳定的担任“教授”，不定期到各个小学或者幼儿园当义工“上课”，通过与小朋友们的亲密互动，让他们学习如何正确、安全地与动物互动，以及如何成为一名文明宠物主，从动物身上领会爱心与责任。目前广州有42只在职的“狗教授”。

幼儿园小狗娜娜

工作人员表示，随着都市中饲养猫狗的家庭越来越多，动物也成为社区中常见的一员，让孩子学会如何与动物相处，不仅能够让他们更安全，也能消除恐惧，增加生活的乐趣。研究也表明，关怀动物的儿童长大之后更有可能成为感情健康、具有同情心和认同感的成年人。

莱茵幼儿园阮园长告诉记者，幼儿园实施IEYC的国际课程，需要增加类似“狗教授”这样的教育元素，带给孩子如何爱护小动物、如何学会和小动物相处，培养孩子的爱心。

“我们搞类似活动很多年了，孩子们和家长们都对所有来园的‘狗狗教授’无不喜爱，比如：年龄稍大的狗狗，老师和义工们会告诉孩子，老狗狗们服务的时间很长，需要小朋友的呵护等，那孩子从中会学到去照顾狗只，培养同情心。”（文图/广州日报记者 杨欣）

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