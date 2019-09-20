从泰国到伊朗“教中文让我的人生更有意义”

5年前，李娟填报高考志愿，第一选择是“汉语国际教育”专业。“在国外教中文，既能传播中华文化，又能体验各国风土人情，这是我能想到的最好的生活方式，也让我的人生更有意义。” 李娟梦想成真，如愿考入云南大学汉语国际教育专业。

在国内做中文语伴、在泰国和伊朗做汉语教师，李娟的教中文之路越来越精彩。

教留学生学中文

读大学期间，李娟主动申请了校内的中文学习项目，结识了很多来自泰国、老挝等国的留学生。同时，她与世界各地的中文学习者做朋友。在了解不同文化的同时，也帮助他们学习汉语、认识中国。

“美国沉浸式中文项目”是李娟参加的项目之一，参加该项目的大部分留学生来自美国。这些学生在中国学习期间，需遵守“只说中文”的规则，还需和一个中国学生同住同吃。3年来，李娟参加了5期该项目，结识了5名性格不同的美国留学生。“她们之中，有第一次到中国的华裔，有白人女孩，有热情开放的牙买加裔女孩……我和她们相处得非常愉快，有的还成了好友，一直保持着联系。”李娟说。

在与这5名女孩相处的过程中，李娟逐渐学会了如何不借助英语去解释中文，也见证了这几个女孩中文水平的快速提升。她教她们中文流行语，比如“我想静静”“我也是醉了”“么么哒”，让她们在课堂上和生活中都能“语出惊人”。在全体学员投票时，李娟被评为“最爱的中国同屋”。

泰国学生带来惊喜

2017年，李娟到泰国暖武里府的一所小学做实习中文教师。担任实习教师期间，她组织了两次体验中国文化的活动，一次是剪纸，一次是吹墨画。“泰国学生的动手能力很强，他们的作品成了教室的装饰，让教室里多了一抹中国色彩。”李娟欣喜地说。

李娟所教的泰国学生中，最小的才3岁，这些学前班的小朋友正处在咿呀学语的年纪。李娟得一边陪他们玩，一边教他们简单的中文，比如数字、水果、动物等中文词汇。“原本以为中文只是他们幼年语言学习中的调味料，没想到有一次窗边有鸟停留，我指着说‘哇， Nog（泰语“鸟”）’，他们竟大声地纠正我‘不对’，是Niao！（中文“鸟”）’，这真是让我又惊又喜。”李娟说。

令李娟更为惊喜的是，她曾经在泰国高中生夏令营的中文课堂上，教学生唱了一首中文歌《好想你》。她回国后，学生合唱了这首歌，并录制成视频发给她。孩子们在视频结尾一起大声说：“老师，我们真的真的好想你！”“看到视频的时候，我感动得热泪盈眶，这群学生太可爱了。”李娟回忆说。

在伊朗的“丽”老师

今年，李娟通过了孔子学院总部的汉语教师志愿者选拔，再次启程到伊朗德黑兰大学孔子学院任教。

“德黑兰大学是伊朗非常优秀的大学，在这里，刚毕业的我和学生们的年龄相仿，在学习上我能解答他们关于汉语的一切疑问，在生活上他们也给了我很多帮助，我们是亦师亦友的关系。”李娟说。

李娟告诉笔者，她的学生曾在社交平台上发过这么一段中文——“在每个新学期，总有一件新奇的事。上个学期，咱们班新奇的事就是来了个‘丽’老师。大家听到‘丽老师’这个词，一定感到很奇怪吧，其实她是李老师，听说她可是咱们学院最美丽的老师呢！”学生对汉语同音字、语气副词“可”的熟练运用，让李娟赞叹不已。

除了在德黑兰大学孔子学院教中文，李娟还被派往孔院的汉语教学点，为一家中国航空公司的伊朗籍雇员上中文课。“在第一节课上，我从语音、语法几个方面为学员介绍了汉语这门语言。”课后，雇员们终于认出了一直挂在办公室的公司海报上那硕大无比的“符号”，欣喜又激动地说：“原来这就是‘中国’”。

如今，李娟再次踏上伊朗的土地，开始了第二年的任教期，她“教中文”的故事还在继续。

(责编：实习生(张楠)、熊旭)