50余所高校开启“北大仓行动” 新农科建设打好“基础桩”

教育部高等教育司司长吴岩在新农科建设北大仓行动工作研讨会上发言

人民网北京9月19日电（李依环）据教育部消息，全国50余所涉农高校的近180位党委书记、校长和专家代表今日齐聚黑龙江七星农场，共同提出深化高等农林教育改革行动实施方案，提出新农科建设“北大仓行动”，对新农科建设做出全面安排。

据悉，今年6月28日，中国新农科建设宣言——《安吉共识》正式发布，拉开了中国新农科建设的序幕。此次在“国家粮仓”——东北地区开启“北大仓行动”，奏响了新农科建设的“第二部曲”。“第三部曲”将在北京推出新农科建设“北京指南”，启动一批新农科建设研究与实践项目，发出新农科建设的“开工令”。

教育部高等教育司司长吴岩在会上发言指出，“北大仓行动”是深化高等农林教育改革的行动实施方案，从八个方面提出新农科建设的新措施，推出“八大行动”：

一是新型人才培养行动。把思想政治教育贯穿人才培养全过程，切实发挥好思政课程和课程思政育人功能。通过提升学生的创新意识、创新能力和科研素养，探索农林教学与科研人才培养基地改革试点，着力培养一批创新型人才。通过提升学生综合实践能力，探索校企联合培养改革试点，着力培养一批复合型人才。通过提升学生生产技能和经营管理能力，探索面向基层订单定向培养改革试点，着力培养一批应用型人才；

二是专业优化攻坚行动。研究制定《新农科人才培养引导性专业目录》，用生物技术、信息技术、工程技术等现代科学技术改造现有涉农专业，布局智能农业、农业大数据、休闲农业、森林康养、生态修复等新产业新业态急需的新专业，调整淘汰不能适应农林产业发展和社会需求变化的老旧专业，因地制宜培育农林特色优势专业集群，建设一批国家级一流涉农专业；

三是课程改革创新行动。让课程理念新起来、教材精起来、课堂活起来、学生忙起来、管理严起来、效果实起来，提高农林课程的“两性一度”，建设一批农林类线上、线下、线上线下混合式、虚拟仿真实验教学、社会实践国家级一流课程，建立高等农林院校慕课联盟；

四是实践基地建设行动。研究制订“农林实践教育基地建设指南”，建设一批农林类区域性共建共享实践教学基地、校内实践教学示范基地，建立农林创新创业导师人才库；

五是优质师资培育行动。推进实现基层教学组织全覆盖、青年教师上岗培训全覆盖、职业培训和终身学习全覆盖，建设一批国家级农林教师教学发展示范中心、教师实践能力培训基地；

六是协同育人强化行动。实施农科教协同育人工程，推动科教协同、产教融合，支持涉农高校与本省农（林）科院战略合作建设一批“一省一校一所”教育合作育人示范基地，与涉农企业产学研合作建设一批产教融合示范基地，与现代农业产业技术体系综合试验站合作建设一批科教合作人才培养基地；

七是质量标准提升行动。构建高等农林专业认证制度，推进三级专业认证，建立以高校内部质量保障为基础、多部门共同参与的新农科质量保障体系，探索开展全程质量监控，形成自觉、自省、自律、自查、自纠的农林教育质量文化；

八是开放合作深化行动。基于人才培养国际化需要，拓展国际合作交流渠道，办好中外教育合作项目，推进校际学分互换互认、学位互授联授，培养国际型的高端人才；基于国家对外开放战略需要，加强与国际科教组织合作，选派农林师生到国际组织任职实习，建设国际农业教育研究中心和国际农业联合实验室，积极参与国际农业标准规范研制，为农业“走出去”提供人才与科技支撑。

吴岩强调，新时代高等农林教育大有可为，要紧抓机遇，把各项改革行动落实落实再落实，建设发展好新农科，进一步把高等农林教育质量实实在在提起来，推动高等农林教育创新发展，为打赢脱贫攻坚战、推进乡村全面振兴不断作出新的更大贡献。

会上，教育部新农科建设工作组组长、中国农业大学校长孙其信作工作报告，西北农林科技大学校长吴普特、东北林业大学校长李斌、华中农业大学校长李召虎、东北农业大学校长包军、河北农业大学校长申书兴、河南农业大学党委书记魏蒙关等就全面推进新农科建设作了交流发言。

据介绍，本次研讨会由教育部高等教育司指导、教育部新农科建设工作组主办。同时15名垦区农场长也参加了此次会议，全国涉农高校书记、校长和专家与农场长们面对面交流，为全国涉农高校与粮食主产区现代农业生产全方位对接带来了难得契机。

(责编：李依环、熊旭)