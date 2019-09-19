原标题：爱国 你就大声说出来

带着暑假期间跋山涉水得来的成果，9月4日，电子科技大学机械与电气工程学院研究生张世奇站到了开学第一堂思政课的讲台上，向本科生学弟学妹讲述实地探访的见闻和心得。

这场主题为《超级工程——建设交通强国那些事》的课程，讲述了位于四川省甘孜藏族自治州的雀儿山隧道的故事。雀儿山路段因恶劣的自然环境被称作“川藏第一险，全线鬼门关”。现在，经过5年修建成的雀儿山隧道，开车仅需10分钟便可通过。

“作为新时代的青年学生，我们是科技创新的后备军，应该努力学习先进的科学技术，投入到改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践中。”张世奇向学弟学妹们发出号召。

今年秋季学期开学伊始，像这样的“开学第一堂思政课”，在电子科技大学的54个教学班开展，千余名大学生参与其中。

在《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》和《马克思主义基本原理》两门课的课程组精心准备下，电子科技大学思政课教师积极引导，发动广大学子自主报名、自由组队，用亲身经历解析“只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴”的历史经验和实践逻辑。

为了讲好“开学第一课”，张世奇在准备讲稿的过程中，不仅查阅海量资料，还与朋友一起驱车前往雀儿山隧道考察。

在课堂上，张世奇把自己的感受分享给了学弟学妹。他以这项工程实例为背景，讲述了在施工过程中遇到的种种困难，工程师又是如何排除万难建成这项工程的。从一项超级工程讲起，延伸到党的十九大作出的建设“交通强国”的重大决策部署，深入浅出又有教育意义。

借助这个特别的课堂，电子科大的青年学生用一幅幅照片、一段段视频，向老师同学分享个人成长经历、社会实践中的所见所闻、所思所获，“青春告白祖国”的喊声回荡在课堂上。

对参加暑期社会实践的广大同学来说，那是一段难忘的人生经历。今年暑假，电子科技大学外国语学院2017级学生宋佳燊参加了“青年筑梦红色之旅”的挂职培训活动，在位于井冈山的偏远山区进行新农村建设调研。

今年暑假期间，电子科技大学有378支实践队伍、5000余名学生前往改革开放前沿、脱贫攻坚一线、一带一路沿线，开展“小我融入大我，青春献给祖国”主题社会实践，让学生在亲身体验中受教育、长才干。

开学后，电子科大又举办暑期社会实践成果展。红色之旅、志愿公益、国情民情、国际视野、实践微党课等专题展区，展示了来自20个学院近100支暑期社会实践团队的丰硕成果。

在现场的互动交流区，32名同学以“青春告白祖国”为主题，分四个单元开展了暑期社会实践成果和体悟公开演讲，吸引了4000人次参观。

作为社会实践的参与者，宋佳燊参与筹办了学校的社会实践成果展。他希望，社会实践成果展能吸引更多同学关注并参与其中，传承与发扬“实践归来化成长”的社会实践价值。

张世奇站在思政课讲台上侃侃而谈“超级工程”的同一天，几公里外的成都地铁2号线犀浦站，电子科大电声乐团团长唐智崴正带着非洲鼓，参加一场精彩纷呈的快闪活动。

嘹亮的小号声从人群中缓缓涌出，唐智威拍起手中的非洲鼓加入音乐声中。和着鼓点，歌声响起，一时间，行人纷纷驻足围观。录制从下午两点半持续到五点半，22名电子科大艺术团的学生坚守在群众演员的岗位上。氛围逐渐从拘谨变得热烈，一遍遍的排演调动起过往路人的热情，自发加入到合唱中去。

“最能让广大群众产生情感共鸣的方式，还是文艺。这是群众喜闻乐见的方式，也是最易于接受的形式。”谈及对此次快闪表演的感悟，唐智崴说。

这样充满感染力的活动，几乎每天都在电子科大校园上演。开学典礼中，全场万名师生挥舞五星红旗齐唱《歌唱祖国》；在成电讲坛，“国旗卫士”、天安门首任国旗班班长董立敢来校讲述了国旗背后的故事；故宫学院院长单霁翔讲解了如何“坚定文化自信，做中华文化的忠实守望者”……

电子科大还面向全校师生开展“青春告白祖国”Vlog创作大赛、实践故事征文大赛等活动，通过全媒体全面展示优秀作品，唱响爱国主旋律，传递青春正能量。通过这些活动，电子科大为广大青年学子搭建了广阔的“告白祖国”讲台。

“几乎每一代人都曾被认为是‘垮掉的一代’，但事实证明，每一代学生都越来越爱国，包括今天的90后、00后。”谈及正如火如荼开展的“青春告白祖国”系列活动，电子科技大学党委宣传部副部长陈伟说，“中国人比较含蓄，不太愿意表达，学校通过这些具有仪式感的活动，传递学生们的爱国心声。这些活动今后还将持续开展下去。”（王瑞琨 王鑫昕）

(责编：李依环、熊旭)