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中央财经大学发布70周年校庆公告（第三号）

2019年09月19日20:56  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月19日电（李依环）今日，中央财经大学正式发布70周年校庆公告（第三号）。公告显示，为庆祝建校70周年，中央财经大学将于10月19日举办校庆纪念大会。

公告原文如下——

己亥季秋，天朗气清，中央财经大学迎来70华诞之际,学校将于10月19日举办校庆纪念大会，诚邀各界贵宾、海内外校友同襄盛举、共议未来。

回望来路，我们倍道兼行。中央财经大学扎根中国大地办大学，致力于做经济社会向前向上发展的中坚力量，在新中国国民经济恢复和发展、改革开放探索和深化、新时代中国特色社会主义再出发的过程中, 砥砺求索，薪火相传，与国同体，聚智为国，打造国家财经政策研究高地。

立足时代，我们初心不改。中央财经大学始终坚持为党育人、为国育才的坚定初心，大力推进精英教育战略，培育经世致用的强国栋梁，被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。

展望未来，我们龙马奋进。中央财经大学和广大中财大人将携光荣与梦想再出发，在“忠诚、团结、求实、创新”校训精神的指引下，以担责民族复兴、创建一流大学为使命，深化改革、奋楫前行，朝着“建成有特色、多科性、国际化的高水平研究型大学”目标阔步前行，在中华民族实现伟大梦想的征途中再创辉煌。

佳期渐近，同心期盼。自校庆一号、二号公告发布以来，校庆工作得到了广大校友及各界贤达的热切关注和大力支持，我们谨致以衷心的感谢与崇高的敬意。10月19日前后，学校集中安排纪念大会、中外大学校长论坛等精彩活动，期待嘉宾校友相聚中财大美丽校园，共话情谊，同谋发展！

特此公告，敬祈周知。

中央财经大学

2019年9月19日

(责编：曹昆)
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