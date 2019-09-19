“多语种国际传播教育联盟”在京成立

9月18日，多语种国际传播教育联盟在北京宽沟会议中心召开首届理事会全体会议。新华社原副社长马胜荣、中国日报网副总编辑张春燕、清华大学新闻与传播学院常务副院长陈昌凤等30余位来自27家首批发起联盟的单位成员齐聚一堂，探讨合作开展多语种国际传播人才培养和研究，力图为国家培养更多具有国际化视野的复合型、复语型高层次国际传播人才，服务中国国际传播能力建设。

据了解，此联盟旨在联络全国开展国际传播人才培养的高等院校和国际传播媒体机构，合力打造“四个平台”（多语种国际传播人才培养平台、多语种国际传播教学交流平台、多语种国际传播研究平台、多语种国际传播人才供需联络平台），以推动和提升多语种国际传播人才教育，实施卓越新闻人才培养计划为目的。

北京外国语大学副校长、校学术委员会主任袁军出席首届理事会，他在致辞中指出，北外是改革开放后首批开办新闻传播专业的高校，1985年开设国际传播方向。2014年北外独立设置国际新闻与传播学院，它依托北外悠久的办学历史和红色传统，快速发展，形成了自己的特色和优势。“多语种国际传播教育联盟”的创立，承载着重要的使命，要通过有规划、有计划、有项目的联盟活动，促进国际传播高校的合作，促进国际传播教育界与业界的融合，搭建人才培养平台，书写中国新闻传播学学科发展的重要一页。

来源：北京外国语大学

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