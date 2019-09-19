南开大学：将“红色文化”发扬光大

“延安、赣州、龙岩、长汀、吉安、郴州……在长达一个月的社会实践里，我和同学们一起走进革命老区，沿着革命先烈的足迹，在革命圣地领悟共产党人的初心和使命，更加坚定了我们爱党爱国、矢志奋斗的决心。”开学伊始，在南开大学“青春告白祖国，热血担当使命”为主题的暑期社会实践成果汇报展示会上，马克思主义学院2018级本科生王伯元说。

今年暑期，在“共和国摇篮——全国苏区大巡礼”社会实践中，由150余名南开学子组成的12支分队分赴中央、川陕、鄂豫皖、陕甘、湘鄂川黔、湘赣、湘鄂赣、湘鄂西等苏区和井冈山、遵义等革命圣地，累计时长70余天，总行程超过1.3万公里。在实践活动中，青年学子认真学习苏区历史，领悟传承苏区精神，深入挖掘红色文化育人资源，积累教学素材。新的学期，他们将以此行收获丰富思政课实践教学形式，通过录制主题微课、开展校内外宣讲等，将“红色文化”发扬光大。

汇报展示会上，各分队通过图片、视频等形式讲述他们在苏区日日夜夜的心路历程：湘鄂西分队来到瞿家湾、周老嘴旧址和贺龙、周逸群旧居，重温可歌可泣的英雄事迹；湘鄂川黔分队走访了大庸、桑植、木黄、塔卧，重温红二军团的峥嵘史；川滇黔分队在娄山关朗诵《忆秦娥·娄山关》，体会战斗的残酷与胜利的喜悦；鄂豫皖分队在“将军的故乡”新县、红安和“红军摇篮”金寨，感怀先烈的大无畏精神。

“天耀中华，天耀中华，风雨压不垮，苦难中开花……”一路走，一路访，一路歌声嘹亮。实践队队员们挥动国旗，在革命旧址接连唱响一首首红歌，表达着对祖国的祝福和热爱，立志用奋斗的青春“向祖国告白”！

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