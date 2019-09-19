北京大学社会实践：身向基层 心怀家国

对北京大学学生杨周锦来说，这个暑假过得格外充实，也格外有收获。

在参加完学校组织的内蒙古新巴尔虎右旗暑期思政社会实践之后，杨周锦写下了这么一段话：“最令我们感动的，是那些无惧风吹日晒、不辞辛苦奔波的基层工作人员，还有那些在祖国边疆坚守岗位、尽职尽责的牧民哨兵，小家系大家。总有这样一段经历，想要珍藏在心底；总有这样一段旅途，永远没有终点。让我们怀着沉甸甸的收获，迈向远方。”

像杨周锦这样参加社会实践的学生，在北大还有近千名。北大相关负责人介绍，今年6月22日起，近千名2018级本科生组成83支思想政治实践课程团队，在教师和助教的带队指导下，奔赴全国各思想政治实践课教育基地，深入城镇乡野开展实践活动。

北大师生的足迹遍布祖国各地。在北京大学汉中分校旧址，北大教师刘德英为同学们讲解北大汉中分校历史，鼓励同学们向北大前辈们学习，到祖国最需要的地方去；在河北雄安新区，北大教师秦维红以“人生长征中补足精神之钙”为主题，引导学生不忘初心、牢记使命，在人生的长征过程中不断补充精神之钙；在云南省西双版纳傣族自治州，北大教师李海燕结合国家“一带一路”倡议对我国西南边境地区经济发展的影响与同学们进行交流讨论，勉励同学们身向基层、心怀家国从调研实际出发，开动脑筋，以小见大。

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