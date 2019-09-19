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高学历人才开始追捧月嫂行业 考五六个证月入过万元

2019年09月19日10:19  来源：广州日报
 

在广州一家月子会所，护理长黄利娴戴着口罩，穿一袭白大褂，温柔地在给一名新生儿喂奶——你可能很难想象，这位行业内的金牌月嫂拥有名牌大学毕业的本科学历。近日，记者走访发现月嫂行业正开始受到高学历人才追捧。

根据广州市家庭服务行业协会诚信自律平台对79820名家政人员的调查发现，家政从业人员的学历有所提高，研究生有5人，本科生345人，占总人数0.4%，大专生和中专生3197人，占总人数4%，高中生9369人，占总人数11.8%，初中及以下66904人，占总人数83.8%。

抽样数据显示，与去年相比，人员学历有所提高。研究生从2017年1人增加至5人，本科生同比增加0.14个百分点，大专生、中专生同比分别增加0.1个百分点，小学生同比下降1.4个百分点。

　　转型之路：

　　名校本科学历转行月嫂

2002年，黄利娴从中山大学电子计算机专业毕业后，自己当起了老板，经营皮具生意。2012年，黄利娴与家人一起去贵州的路上，不幸遭遇车祸，在某个急转弯处，他们的车冲入了水塘中。在死神来临前的一瞬间，黄利娴费尽全身力气才将车门打开，把自己的孩子救了出来。“从水里活着出来的那一刻，我跪在地上，深刻地感受到了妈妈对孩子的爱，也感受到了健康是多么重要。而新生婴儿最脆弱，我当时就萌生了从事照顾宝宝的职业的念头。”她说，车祸之后不久，不仅生意不断滑坡，而且没能成功转行，于是她就产生了转行月嫂的想法。

黄利娴给宝宝喂奶 （刘春林摄）

　专业月嫂之路：

　　从怕被人看不起到获得客户认可

“当时决定做月嫂的时候，也做了很长时间的思想斗争。担心做月嫂会被人看不起，也担心受不了累。”除了丈夫，身边的朋友和家人都不支持，黄利娴还是顶着压力，去报名参加了月嫂培训班。2014年，在培训学校培训了两个多月后，黄利娴的职业月嫂生涯正式开始了。

黄利娴说，做一个好月嫂，通常都要学会“十八般武艺”，才能从容面对各种挑战，“客户遇到了特殊情况会找你，宝宝经常夜闹会找你，得不到客户的认可你也要自己想办法。有些家庭里面的长辈很固执不认同我们的育儿观念，会根据他们固有的思维去照顾宝宝，如怕宝宝着凉，大热天也捂很多衣服。工作上的难点在于如何赢得老人家的信任，有时候很难得到他们的认可和理解。但很多老人家接触深了，看到宝妈恢复得很好，看到宝宝长得白白胖胖，也就慢慢认同了新的育儿理念。”

最令黄利娴开心的就是受到客户的认可。她曾经的一个客户说：“月嫂的手是用来照顾宝宝和产妇的，月嫂这个职业集厨艺、心理辅导、医护等多项技能于一身。”所以，黄利娴在客户家里连碗也不用洗。

客户的认可坚定了黄利娴继续做月嫂的决心，她的工作技能也在不断提升，客户评价也很好，2年多时间，就从一名普通的月嫂做到了金牌月嫂，现在已成为一家月子会所的护理长。“很多客户看到了我的专业技能，都叫我黄老师。”

　　更多高学历人才 开始追捧月嫂行业

月嫂这个职业凭借专业与细心，得到越来越多人的认可与尊重。今年45岁的刘芳玲，大专毕业之后做过金融服务、销售、管理、统计等工作，前年转行月嫂。“绝大部分雇主都是非常尊重我们，也非常友好。”刘芳玲说，曾有个刚出月的宝宝患了严重的湿疹，身上、脸上到处都是，去了好几家医院病情也没好转，宝妈很焦急。刘芳玲恰好对新生儿常见病护理和产妇常见症状护理比较熟悉。经过3天的护理，宝宝身上的湿疹症状明显减轻。“用的还是之前医院开的药，但护理方法不一样，效果也不一样。护理宝宝的过程中有很多注意事项，每个程序、每个细节都马虎不得。有些步骤容易被家长忽略，如先用干棉巾吸干宝宝身上的水才能涂药膏。”

近几年，月嫂行业发生了很大的变化。刘芳玲说，月嫂入行首先要考取人社部门颁发的育婴师证，然后还要接受更高级的培训，除了最基本的母婴护理以外，还要学习制作月子餐、中医知识和婴儿护理等。很多月嫂都手持五六个证，如小儿推拿师资格证、催乳师证等。月嫂现在是一个高收入职业，行业逐渐呈现高学历、年轻化。还有不少人希望经过培训后去创业，成立产后康复工作室。月嫂从业者的高学历趋势与这份职业的高自由度和高收入不可分割，“我喜欢旅游，完成一个订单后想休息多久都可以，这一点非常吸引我。”刘芳玲说，现在月入一万多元，比之前的工作收入提高了50%以上。

“随着社会对这个行业的认知度增加，认同感相应提高，会吸引更多高端人才进入。”广州市家庭服务行业协会会长朱德毅表示，越来越多研究生、本科生进入家政行业，说明家政行业越来越有吸引力。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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