冷门专业就业不一定“冷” 新生代更注重个人喜好

高招咨询会 （陈冠言/摄）

日前，各大高校都已开学，选课、迎新热闹非凡。但一个孤零零的身影却引起了网友的热议。杭州师范大学钱江学院的杨柳主修乐器是箜篌，而这个专业的学生全校只有她自己一人。一人即一个专业，这事听起来很“酷”，也有不少网友担心，杨柳在全专业老师的“精准”爱护下，别说逃课，连上课走神都难了。

像箜篌这样的冷门专业，其实还有很多，比如北京大学著名的“六代单传”专业古生物、中央音乐学院的筚篥专业等。常见专业如历史学、文物与博物馆学、考古学等也会被认为是冷门专业。为什么会有冷门专业？冷门专业的招生与毕业也会“遇冷”吗？可能随着时代的发展，我们对于冷门专业的印象也需要一些改变了。

多“冷”才算冷门 其实没有定论

每年夏天，除了高考外，让考生及家长头疼的还有考试后的专业申报。高考家庭都会动员全体力量，希望帮孩子选一个热门的、毕业好找工作的专业。热门、冷门如何定义？事实上，如今并没有一个准确的界定。而在一些家长眼中，就是哪个专业报的人多、赚的钱多，哪个专业就热门。

“人们对于专业冷热的认知，是基于对社会经济形态的认知。”北京林业大学创业教育指导办公室主任徐博函说。

北京建筑大学招生就业处副处长朱俊玲也认为，专业中所谓的冷门、热门，大多数情况是人们依据社会供求关系以及就业的体面程度、经济收入来考虑的。

考生家长在选择填报志愿的时候，无论是热门专业还是冷门专业，都是为了孩子有个好的就业选择，所以在选择专业时，都希望避开知名度低、“感觉不好就业”的冷门专业。但毕业后的环境，往往随着社会、市场不断变化，冷热其实并非绝对。

例如师范专业、法学专业等“传统”意义上的热门专业，往往是家长渴望孩子报考的重点领域。可随着就读这些专业的学生数量急剧增长，毕业生数量也水涨船高，加之教师和法学等相关职业岗位更注重经验，更新换代较为缓慢，近年来需求逐渐趋于饱和，甚至有点供大于求的情况出现。

相比之下，一些冷门专业往往却能有着更好的就业前景。薛逸凡2010年毕业于北京大学“知名”的古生物专业。毕业于“人丁不旺”的冷门专业的他，其毕业去向却令人羡慕，毕业后他被美国卡耐基梅隆大学计算生物学硕士专业录取，获得了助学金，之后又被美国匹兹堡大学医学院的医学信息学专业录取为博士研究生。

志愿选择倾向 可能有点不同

冷门专业在家长与考生眼中，可能有着不一样的样子。

根据近日北京师范大学考试与评价中心发布的《00后高考志愿兴趣报告》(以下简称《报告》)，因为就业不佳而被归为冷门的历史类专业，如历史学、文物与博物馆学、考古学，反而挤入学生最感兴趣人文专业榜单前三；而会计学、财务管理、审计学、资产评估、金融学、投资学等曾被各界看好的经济、金融类专业却被打入最不感兴趣榜单。

“传统冷门学科受到00后追捧，这反映了00后在学业和职业选择上趋向个性化、更加注重以个人学习兴趣为中心。”南华大学经济管理与法学学院副教授欧阳爱辉说。

《报告》发现，考生的“心动”专业正在打破大众传统的认知常理。与过去工资高、就业好的择业标准不同，当下考生感兴趣的专业，未来薪资水平反而不高。相反，薪资几乎最低的学前教育、科学教育、特殊教育、历史学等专业，学生感兴趣程度却很高。

《报告》分析，学生最不感兴趣的理工专业，其就业方向多为传统行业，如航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程、水产养殖学、采矿工程、石油工程、油气储运工程等。

“前些年较热门的金融、会计、公共事业管理等专业，在当下考生眼中不再是热门。这一方面和社会需求有关，毕竟上述专业前些年招生太多，市场需求趋向饱和；另一方面也在于00后在选择专业时，往往更多地追求自身个性化，满足自己内心的兴趣爱好。”欧阳爱辉说。

同时，欧阳爱辉也指出，对于专业选择冷、热的判断上，除了考生自己的兴趣爱好，也需要以近几年高考志愿填报、各高校不同专业录取人数和大一校内转专业情况等来综合分析。毕竟这些与专业直接相关的数据更加真实，更能反映客观情况。

看剧选专业 也要科学把关

专业热度正在随着社会的发展而不断变化。《报告》显示，目前学生最感兴趣的5大理工专业分别为：心理学、法医学、数学与应用数学、统计学、信息与计算科学。

为什么会有这样的变化？对于偏冷门的法医学成为学生第二喜欢的专业，北京师范大学考试与评价中心主任刘嘉表示，这或许是受到近几年相关影视剧的影响。

“在信息大爆炸时代，学生能够接触到大量与专业相关的信息。各种专业题材的影视剧、热门话题、新闻报道等，都可能影响学生对相关专业的喜爱程度。”刘嘉说。近年来，历史、心理、刑侦等题材网络剧频出，对00后志愿选择的确产生了一定程度的影响。

“这种影响应该说是正反两面的。从正面看，它们的出现提升了部分传统冷门学科的地位，令这些冷门学科获得了更多的关注，也给当下考生提供了更多专业选择的参考信息；但从负面效果来看，文学作品源于生活又高于生活，出于创作需要，会对事实进行某些夸张的艺术化处理，这很可能让冷门专业在人们心中形成一个‘美丽的谎言’，进而也令填报高考志愿的考生对上述专业存在某种认识偏差。”欧阳爱辉说。

“对00后填报志愿而言，追求个性化和自身兴趣固然非常重要，但在真正作出填报和选择时，还应当综合所有正确信息作出全面衡量。”欧阳爱辉建议，譬如要考虑自己究竟是真正对该学科有发自内心的浓厚兴趣，还是仅仅受某影视作品的影响而叶公好龙。

专家建议，考生还是应该客观冷静地做出综合判断。学校也可以通过针对高中生的专业测评系统，结合职业测试模型，以及学生的性格和兴趣特点，让学生更加清晰的认识专业、认识自我。然后由专业的老师为学生讲解其感兴趣专业的课程设置、专业特点以及今后的发展趋势，最后再从就业情况的角度给予学生专业性的推荐。让学生和家长对于每个专业都有一个全方位、多维度的了解，从而在选择专业时更加的得心应手、事半功倍。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)