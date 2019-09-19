人民网>>教育

全国优秀教师靳志敏：用爱心换来孩子们灿烂笑脸

2019年09月19日09:43  来源：长城网
 
原标题：全国优秀教师靳志敏：用爱心换来孩子们灿烂笑脸

她扎根农村教学，在平凡的教学岗位上深耕二十五载，改良教育方法，让学生改善学习习惯，掌握数学思维；她坚信奇迹源于平凡，用自己的真心付出换来学生出走半生、归来仍是少年的勇气；她毕生的追求是：学生回到母校探望时，能再次看到他们灿烂的笑脸……她就是全国优秀教师靳志敏。

近日，教育部发布《关于表彰全国优秀教师和全国优秀教育工作者的决定》，公布了一批“全国优秀教师”和“全国优秀教育工作者”表彰名单。其中，雄安新区容城县小里中学教师靳志敏荣获“全国优秀教师”称号。

靳志敏（本人供图）

“我就是一名普通的初中数学老师，也没做过什么大事，能被评为全国优秀教师真的让我特别惊讶。”在平凡岗位上，靳志敏默默耕耘赢得了师生的又一次认可与赞誉，此前她已多次获得“河北省优秀乡村教师”“保定市魅力教师”“容城县名师”等各级荣誉称号。

已经在乡村执教25年的靳志敏，给人的感觉是低调务实、温柔善良。1994年7月，从保定师范学校毕业的靳志敏来到了容城县西小里小学，一年后她调任到小里中学。“我就是从农村走出去的，跟农村的孩子们在一块让我觉得很亲切，我希望通过我的努力，让农村的孩子们都能学到知识。”正因为有这样的初心，靳志敏在25年内放弃了很多次回县城工作的机会，即便是2003年之后家搬到县城里，她也是早出晚归，风雨无阻。

“以前住村里虽然离着近，但都是土路也不好走。后来家搬到城里之后，我就骑着电动车来回。每天早晨7点之前到学校，晚上7点之后往家走。”从家到学校距离大约有10公里，骑电动车要半个小时，后来靳志敏学会了开车，但还是最早到校的几名老师之一。她每天在学校的时间都比较长，以至于父母经常叨叨“怎么别人回家都早，就你晚。”靳志敏觉得，对待工作不能有半点懈怠，她要对自己的学生负责。

靳志敏（中）和学生们（本人供图）

靳志敏将自己的教育教学工作总结为“四心”——信心、耐心、爱心、恒心，即对自己充满信心，对学生充满耐心，对孩子葆有爱心，对教育充满恒心。

在教学生涯中，能给予学生真挚的爱与细致的帮助是靳志敏最在意的事情。有次因为脚伤，医生建议她休息半年，但仅过几天靳志敏就“按捺不住”了。她回忆道：“班长和团支书跟我说，有的同学作业经常不完成，有的同学月考一塌糊涂，有的同学想辍学……我一听哪里还能等半年，没过多久我拄着双拐就去上课了。上课时学生让我坐着讲，我要不坐他们也都站着，当时心里特别受感动。”

孩子心理健康教育，一直以来也是靳志敏关注的重点。曾经有一名男学生，因为自卑心态在学校没有朋友，性格内向造成学习成绩也很差。为了能让他变得开朗活泼，靳志敏下了很大功夫。“他有个品学兼优的姐姐也在学校，我就联合他的姐姐一起帮助他。在教学和生活中细心发掘这名男生的闪光点，在同学、家长面前时常表扬鼓励他，耐心辅导他。一个学期之后，他跟同学们的关系融洽了，成绩也提上来了。”

简单平凡的爱并不惊天动地，却蕴含着靳志敏和学生们的成长与快乐。靳志敏记得，有一天一名女学生突然塞给靳志敏一个笔记本，里面长达十多页的内容表达的都是没能当选班干部的不满，以及被同学疏远而产生的自卑和苦恼。那一天，靳志敏失眠了。身为数学老师的靳志敏，用一晚上的时间给女学生回了一封长长的信。“在信里我分析她的优点与不足，鼓励她坚强与乐观。接下来的很长时间里，我多次找她谈心，办公室里、楼道里、操场上，校园里的太多地方留下我们长长的背影。最终她的心结解开了，我又创设机会让她与优秀同学多接触，与同学友好相处，后来她成了班里的带头人。”靳志敏说，后来回想起这段往事，这名女学生对她充满感激。

得知靳志敏被表彰的消息，学生肖佳琳马上给靳志敏发了微信：“靳老师，您给了我很大帮助，我看到那个消息特别激动，您是我见过的最好的老师。”跟靳志敏一起工作20年的同事芦秋艳告诉记者：“靳老师就像是我的亲姐姐，刚刚参加工作的时候我经验不够，就天天找靳老师请教，工作或者生活中遇见烦心事都也都过去跟靳老师说。她是一名特别认真、负责的老师，深受学生们爱戴。”

“靳老师毕业后就一直留在家乡，为小里镇的教育奉献了25年，是学校老师们的榜样，她被评为全国优秀教师是实至名归。”在和记者交谈时，小里中学校长张建新骄傲中充满对靳志敏的肯定。

“我愿继续扎根农村教育，助力更多的孩子实现人生梦想。”做一名农村教师是靳志敏无悔的人生选择。她说，“在教书育人的道路上我付出的是汗水和泪水，然而我收获的是那一份份充实，沉甸甸的情感。我会用全部的爱为每位学生开垦出一片能让他们健康、快乐成长的沃土。”（刘师豪）

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved