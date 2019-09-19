原标题：全国优秀教师靳志敏：用爱心换来孩子们灿烂笑脸

她扎根农村教学，在平凡的教学岗位上深耕二十五载，改良教育方法，让学生改善学习习惯，掌握数学思维；她坚信奇迹源于平凡，用自己的真心付出换来学生出走半生、归来仍是少年的勇气；她毕生的追求是：学生回到母校探望时，能再次看到他们灿烂的笑脸……她就是全国优秀教师靳志敏。

近日，教育部发布《关于表彰全国优秀教师和全国优秀教育工作者的决定》，公布了一批“全国优秀教师”和“全国优秀教育工作者”表彰名单。其中，雄安新区容城县小里中学教师靳志敏荣获“全国优秀教师”称号。

靳志敏（本人供图）

“我就是一名普通的初中数学老师，也没做过什么大事，能被评为全国优秀教师真的让我特别惊讶。”在平凡岗位上，靳志敏默默耕耘赢得了师生的又一次认可与赞誉，此前她已多次获得“河北省优秀乡村教师”“保定市魅力教师”“容城县名师”等各级荣誉称号。

已经在乡村执教25年的靳志敏，给人的感觉是低调务实、温柔善良。1994年7月，从保定师范学校毕业的靳志敏来到了容城县西小里小学，一年后她调任到小里中学。“我就是从农村走出去的，跟农村的孩子们在一块让我觉得很亲切，我希望通过我的努力，让农村的孩子们都能学到知识。”正因为有这样的初心，靳志敏在25年内放弃了很多次回县城工作的机会，即便是2003年之后家搬到县城里，她也是早出晚归，风雨无阻。

“以前住村里虽然离着近，但都是土路也不好走。后来家搬到城里之后，我就骑着电动车来回。每天早晨7点之前到学校，晚上7点之后往家走。”从家到学校距离大约有10公里，骑电动车要半个小时，后来靳志敏学会了开车，但还是最早到校的几名老师之一。她每天在学校的时间都比较长，以至于父母经常叨叨“怎么别人回家都早，就你晚。”靳志敏觉得，对待工作不能有半点懈怠，她要对自己的学生负责。

靳志敏（中）和学生们（本人供图）

靳志敏将自己的教育教学工作总结为“四心”——信心、耐心、爱心、恒心，即对自己充满信心，对学生充满耐心，对孩子葆有爱心，对教育充满恒心。

在教学生涯中，能给予学生真挚的爱与细致的帮助是靳志敏最在意的事情。有次因为脚伤，医生建议她休息半年，但仅过几天靳志敏就“按捺不住”了。她回忆道：“班长和团支书跟我说，有的同学作业经常不完成，有的同学月考一塌糊涂，有的同学想辍学……我一听哪里还能等半年，没过多久我拄着双拐就去上课了。上课时学生让我坐着讲，我要不坐他们也都站着，当时心里特别受感动。”

孩子心理健康教育，一直以来也是靳志敏关注的重点。曾经有一名男学生，因为自卑心态在学校没有朋友，性格内向造成学习成绩也很差。为了能让他变得开朗活泼，靳志敏下了很大功夫。“他有个品学兼优的姐姐也在学校，我就联合他的姐姐一起帮助他。在教学和生活中细心发掘这名男生的闪光点，在同学、家长面前时常表扬鼓励他，耐心辅导他。一个学期之后，他跟同学们的关系融洽了，成绩也提上来了。”

简单平凡的爱并不惊天动地，却蕴含着靳志敏和学生们的成长与快乐。靳志敏记得，有一天一名女学生突然塞给靳志敏一个笔记本，里面长达十多页的内容表达的都是没能当选班干部的不满，以及被同学疏远而产生的自卑和苦恼。那一天，靳志敏失眠了。身为数学老师的靳志敏，用一晚上的时间给女学生回了一封长长的信。“在信里我分析她的优点与不足，鼓励她坚强与乐观。接下来的很长时间里，我多次找她谈心，办公室里、楼道里、操场上，校园里的太多地方留下我们长长的背影。最终她的心结解开了，我又创设机会让她与优秀同学多接触，与同学友好相处，后来她成了班里的带头人。”靳志敏说，后来回想起这段往事，这名女学生对她充满感激。

得知靳志敏被表彰的消息，学生肖佳琳马上给靳志敏发了微信：“靳老师，您给了我很大帮助，我看到那个消息特别激动，您是我见过的最好的老师。”跟靳志敏一起工作20年的同事芦秋艳告诉记者：“靳老师就像是我的亲姐姐，刚刚参加工作的时候我经验不够，就天天找靳老师请教，工作或者生活中遇见烦心事都也都过去跟靳老师说。她是一名特别认真、负责的老师，深受学生们爱戴。”

“靳老师毕业后就一直留在家乡，为小里镇的教育奉献了25年，是学校老师们的榜样，她被评为全国优秀教师是实至名归。”在和记者交谈时，小里中学校长张建新骄傲中充满对靳志敏的肯定。

“我愿继续扎根农村教育，助力更多的孩子实现人生梦想。”做一名农村教师是靳志敏无悔的人生选择。她说，“在教书育人的道路上我付出的是汗水和泪水，然而我收获的是那一份份充实，沉甸甸的情感。我会用全部的爱为每位学生开垦出一片能让他们健康、快乐成长的沃土。”（刘师豪）

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