首届北京研学旅行课程设计学术研讨会启动

中国教育电视台《研学旅行公开课》节目启动仪式暨首届北京研学旅行课程设计学术研讨会日前在北京八一学校举行。来自全国三百多所中小学的校长、研学教师及有关单位、部门负责人出席了研讨会。

据了解，本次研讨会邀请了国内外研学旅行专家、学者和知名校长，就大家普遍关心的《研学旅行课程的育人价值》、《研学旅行课程设计中的关键问题》、《什么是研究性学习》、《怎样将校内课堂中教育教学重点、难点，在校外研学旅行实践课的过程中加以解决》、《研学旅行规范管理建设》、《学校研学旅行法律体系建设》等热点问题进行深入研讨，并组建研学旅行“融媒体宣传服务团队”，力争为全国26万所中小学校和1.8亿中小学生开展研学旅行综合实践活动提供借鉴和专业指导服务。

为加强政策宣传和典型引导，中国教育电视台携手北京游学网和北京大潮研学国旅等单位，共同创办了《研学旅行公开课》电视节目。此节目通过政策权威解读、标准制定研讨、成功经验分享、案例教学分析、专家答疑解惑等电视专题节目形式，引导各学校按教育逻辑、规律和原则做好教育与旅行的科学有效融合，以达到正本清源、守正创新，促进研学旅行健康、稳定、科学发展。

据介绍，中国教育电视台《研学旅行公开课》将从即日起至2020年6月，完成第一季共15集节目的拍摄。其中5集（访谈）节目和5集（专题）节目在今年年底前完成制作和播出，2020年上半年，完成后5集（专题）节目的制作和播出。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)