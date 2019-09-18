上海财经大学校长蒋传海：志存高远，脚踏实地

上海财经大学校长蒋传海（学校供图）

人民网北京9月18日电 上海对外经贸大学日前举行新生开学典礼。校长蒋传海在发言中寄语新生：作为新一代上财人，希望你们能够传承学校深厚的文化和历史底蕴，为学校再创新辉煌贡献自己的力量；也希望你们能够珍惜宝贵的大学时光和青春年华，为今后的人生奠定坚实基础，志存高远、脚踏实地，用实际行动书写无悔青春！

蒋传海在题为《志存高远，脚踏实地》中的讲话内容节选如下——

今天，我们在这里隆重举行2019级新生开学典礼，迎接4000余名来自世界各地的新同学。我谨代表全校师生员工，对你们的到来表示热烈的欢迎和衷心的祝贺！同时，向辛勤培育你们的家长和老师，致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

同学们，从今天起，你们将在上财的校园里留下奋斗的身影，感悟并践行“厚德博学、经济匡时”的校训精神，书写属于你们自己的青春乐章。作为中国历史上第一所高等财经学府，百余年来，一代代上财人以追求卓越、坚韧不拔的意志品格，勠力同心、接续奋斗，创造了辉煌的历史，形成了上财独有的精神特质和文化品格，为中国高等财经教育的创新发展书写了独特篇章。

上财的发展史就是一部百折不挠、波澜壮阔的奋斗史。作为中国近代高等财经教育的拓荒者，1917年学校应“振兴民族商业、培养商业人才”的时代需求而生，其后屡仆屡起，九易其名、十易其址，却依然弦歌不辍、矢志不渝，始终与国家、民族的发展风雨同舟、荣辱与共。抗战期间，中华民族到了最危险的时候，学校校舍也两度被毁，陷入了办学历史的最低谷。尽管如此，学校仍锐意复兴，在国势倾颓、外侮不绝的境遇中坚守办学宗旨、坚持办学标准。新中国成立后，学校勃发新生，成为当时我国华东地区规模最大、系科设置最全、师资力量最强的一所高等财经学院，但其后历经合并、复建、停办等曲折。1978年复校以来，学校进入了新的快速发展时期，相继进入“211工程”重点建设、“985”工程优势学科创新平台、“双一流”建设等高校行列，学校事业不断迈上新台阶。经过一代代上财人的不懈努力，如今我们初步建成了国际知名、具有鲜明财经特色的高水平研究型大学。而在此过程中积淀下来的砥砺奋斗精神也成为上财人永远传承的精神财富和再续辉煌的磅礴力量。

国际化是上财与生俱来的办学基因。1921年，前辈先贤们审时度势，将学校由南京东迁上海这座远东国际大都市，创办上海商科大学，秉持“用世界眼光办教育”的国际化理念，积极探索培养本土化新型商学人才的道路。创校校长郭秉文作为中国近代高等教育的先驱，其主张面向世界、融合中西、取长补短，延揽了一大批中西兼通、古今兼长的名师，形成了鲜明的国际化办学特色。在国立上海商学院时期，学科专业设置、师资配备、教材选用等方面很早就开始与国际接轨。进入改革开放特别是21世纪以来，学校借鉴国际高等教育先进理念和办学经验，积极探索开放环境下高水平国际化师资队伍建设，引导鼓励“中国问题、国际范式”的原创性高质量的科学研究，构建多层次、多类型的国际化人才培养体系。当前，经济学与商学、社会科学均进入ESI全球前1%，相关学科已经进入国际一流、国内高水平行列，一支高水平、国际化的师资队伍基本形成，国内外影响力显著提升。

“厚德博学，经济匡时”的校训，凝聚着贯穿学校办学始终的初心和使命，诠释了上财人对“为谁培养人”、“为谁办大学”的深刻理解。上财的诞生，是近代中国“实业救国”、“教育救国”思潮的产物。正如郭秉文先生所说：“只有工业、商业和教育，才有可能为解决重大国计民生问题而铺平道路”，上海商科大学的设立，“必将为国家繁荣……做出自己应有的贡献”。此后，学校始终以“匡持国家、补益社会”为己任、倡导形成一种基于中国现实问题之研究的学术氛围。1935年，曾担任学校首任教务长的马寅初先生欣然为毕业生题写“经济匡时”四字，学校校训的核心意涵呼之欲出、跃然纸上。1950年，学校更名为上海财政经济学院，在那个特定年代，上财学子奋斗在经济建设的各条战线，做出了重要贡献。1954年，姚耐校长为毕业生题词“一切为着建设祖国”，这与“经济匡时”的核心意涵一脉相承。改革开放以来，学校始终与民族共命运、与时代同成长，在服务国家战略、融入社会需求的过程中不断发展壮大，为国家现代化建设培养了数以万计的卓越财经人才，为上海五个中心建设、国家财税改革、自贸区建设、长三角一体化等重大战略建言献策，做出了突出贡献。新时代高等教育要“努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”一代代上财人始终以国家民族的兴衰为己任，以经济之学，服务社会、匡助社稷，不断践行着经济匡时的使命担当。

坚持内涵发展、追求卓越，上财的人才培养理念既一以贯之又与时俱进。学校不断汲取国内外最先进的教育思想和办学经验，逐渐形成了独有的办学理念，并随着实践的积累和时代的发展不断丰富和深化。创校校长郭秉文先生以其“三育四衡”的教育理念和办学实践，领时代之潮流，开风气之先。他主张训育、智育、体育“三育并举”，注重“通才与专才的平衡，人文与科学的平衡，师资与设备的平衡，国内与国外的平衡”。这些穿越一个世纪仍不失其前瞻性和开创性的睿智箴言，正是学校百年来探索创新、奋发进取、追求卓越的完美诠释。国立上海商学院时期，学校在章程中明确宣布，学校“为研究商业学术最高机关”，确定了“为研究商学而设，为培植商业人才而设，为领导商人而设”的办学宗旨和崇高使命。解放后的上海财经学院时期，学校以为中国社会主义经济建设服务为己任，力求为国家培养掌握经济命脉的企业管理人才和财经管理人才。改革开放特别是进入新世纪以来，学校坚持精英化人才培养的定位，以“复合型、外向型、创新型”为培养规格，促进学生“素质、知识、能力、体格”全面发展。新时代，学校确立了扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越的人才培养理念,培养具有全球视野和民族精神,富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才。正是在这些积淀百年的办学理念引领下，人才培养成效日益显著, 生源质量在全国高校名列前茅，毕业生就业质量保持高水平稳定，社会声誉稳步提升。

在新时代新征程中，上财要再续辉煌，就必须继承百余年积淀下来的优秀办学传统和办学理念，继续秉持“厚德博学、经济匡时”的校训精神，坚持正确方向，坚持立德树人，坚持放眼世界，坚持敢闯善创，坚持内涵发展，坚持追求卓越。扎根中国、融通中外、立足时代、面向未来，为建设鲜明财经特色的世界一流大学而努力奋斗。

同学们，作为新一代上财人，希望你们能够传承学校深厚的文化和历史底蕴，为学校再创新辉煌贡献自己的力量；也希望你们能够珍惜宝贵的大学时光和青春年华，为今后的人生奠定坚实基础。在你们即将开启大学生活之际，我想提四点希望。

第一，志存高远，心怀祖国。

“功崇惟志，业广惟勤。”理想指引人生方向，信念决定事业成败。作为新时代中国青年，你们要树立远大理想。你们要树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念，让理想信念在拼搏奋斗中熠熠生光。同时，“青年的理想信念关乎国家的未来”，你们要厚植爱国主义情怀。“爱国是本分，也是职责，是心之所系、情之所归。” 爱国之情总能激发强烈的责任感、强劲的战斗力和执着的进取心，是一个人立鸿鹄之志、成不朽之业的精神源泉。同学们，伟大的时代赋予了你们伟大的责任。我希望你们树立远大的理想和坚定的信念，继承“厚德博学、经济匡时”的校训精神，将个人发展与国家兴衰紧密相连，让青春在与时代同频共振中绽放更大光芒，努力成为社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

第二，修心立德，向善求真。

“人无德不立，品德是为人之本”。我校初创之时，就以“诚”为训，提出“以诚立德、以诚求知、以诚健身，以诚立业”，由此奠定了上财绵延近百年的“厚德”传统。作为青年学生，你们要锤炼品德修为，做社会主义核心价值观的积极传播者和模范践行者。一是要“明大德”，面对纷繁复杂的世界变局和社会思潮，要明事理、辨是非，不人云亦云、盲目跟风；面对外界形形色色的诱惑，要保持定力、严守规矩，不为世俗所侵，不为浮躁所扰，在时代洪流中扛起青春担当。二是要守公德，自觉履行社会对于公民的道德价值要求，始终保持积极的人生态度、良好的道德品质，积极参加社会实践和志愿活动，主动承担社会责任。三是严私德，要涵养君子之风、传承文明风尚，做到诚信敬业、正义奉公，时刻坚守国法校规的红线、文明自律的防线、道德操守的底线，自觉从中华民族传统文化中汲取养分，追求更有高度、更有境界、更有品味的人生。

第三，坚守初心，砥砺笃行。

不忘初心，方得始终。对于广大青年来说，就是要“在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想，在为人民利益的不懈奋斗中书写人生华章”。青年兴则国家兴，青年强则国家强。中国梦是历史的、现实的，也是未来的，中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。作为将参与和见证“中国梦”最终实现的年轻建设者，你们生逢其时、重任在肩。你们的个人梦想天然地、历史地与“中国梦”紧密联系在一起。因此，你们要坚守初心，以强烈的求知欲、积极的进取心向梦想进发。当然“民族复兴的使命要靠奋斗来实现，人生理想的风帆要靠奋斗来扬起。”世上无捷径，再大的理想与抱负，最终都需要转化为脚踏实地的奋斗。同学们，“奋斗是青春最亮丽的底色。”你们正处于人生中奋斗的最好年纪，昂扬的奋斗精神是你们成长成才的应有风貌。希望你们能够秉持不甘平庸、奋发进取的精神，坚守初心、砥砺笃行，不断追求新高度、开拓人生新境界，做精神富足的奋斗者。

第四，雕塑自我，丰盈人生。

“梦想从学习开始，事业靠本领成就。”大学是你们增长知识、提升素养、锻造人格的黄金阶段。在过去的学习生涯里，相信你们一直都是同龄人中的佼佼者。然而，大学的学习不仅仅是按部就班完成学习任务，更多的是自主探究与思考，这对你们的学习能力和自我管理能力提出了更高的要求。为了迎接即将到来的种种挑战，你们要克服惰性、勤学善思，在增长知识见识的同时，自觉培养自主学习能力，真正从“学会”走向“会学”。同时，不仅要勤读有字之书，还要善读无字之书，充分利用学校提供的优质资源和广阔平台，不断丰富自己的实践体验、研究体验和国际体验，并在此过程中锤炼思维、开拓眼界、重塑自我。此外，我还希望你们能够养成良好的运动习惯，培养一项或几项可以陪伴一生的体育运动，这将使你们受益终身。

同学们，有信念、有梦想、有奋斗、有奉献的人生才是有意义的人生。希望作为新上财人的你们能够把“厚德博学、经济匡时”的校训精神注入自己的血脉，继承前辈留下的厚重精神财富，志存高远、脚踏实地，用实际行动书写无悔青春！

(责编：实习生(李璐)、熊旭)