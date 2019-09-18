原标题：兰州大学：努力建设中国特色世界一流大学

甘肃省、兰州市、兰州大学共建世界一流大学启动暨兰州大学建校110周年纪念大会隆重开幕。（高翔/摄）

人民网兰州9月18日电（高翔）110载沧桑砥砺，110年薪火相传，兰州大学以其深厚的历史传承和鲜明的办学特色，为中国尤其是西部高等教育的发展，谱写了重要篇章，铸就了中坚力量。17日上午，甘肃省、兰州市、兰州大学共建世界一流大学启动暨兰州大学建校110周年纪念大会隆重开幕。来自不同领域的兰州大学校友欢聚一堂，重温母校情怀、共话母校未来。大会上，甘肃省委书记、省人大常委会主任林铎为获得“兰州大学坚守·奋斗杰出贡献奖”的十多位老教师代表颁奖。

教育部党组成员、副部长孙尧，甘肃省委副书记、省长唐仁健，甘肃省政协党组书记、主席欧阳坚，甘肃省委常委、兰州市委书记李荣灿，甘肃省委常委、省委统战部部长马廷礼，甘肃省委常委、省委组织部部长李元平，甘肃省委常委、省委宣传部部长陈青，甘肃省委常委、省委秘书长王嘉毅，甘肃省人大常委会党组书记、副主任王玺玉，甘肃省副省长张世珍，中国法学会副会长甘藏春，甘肃省政协副主席、天水市委书记王锐，甘肃省政协副主席郭天康，甘肃省政府秘书长李志勋，兰州市委副书记、市长张伟文等甘肃省市主要领导，国内外兄弟高校代表，中国科学院李吉均等多位院士，教育领域专家、学者参加大会并发表了讲话。大会由兰州大学党委书记袁占亭主持。

教育部党组成员、副部长孙尧讲话时指出，兰州大学在中国高等教育史上创造了许多奇迹，为国家的发展、尤其是大西北的发展，做出了历史性的贡献。今天的兰州大学，在国家建设教育强国的过程中，正在发挥着重要作用，将来还要发挥更为重要的作用。希望兰州大学的校友始终如一，支持、关心母校的发展，希望兰州大学的老师和同学们领会党中央对教育的部署，领会教育工作者的使命、学生们未来的使命担当，为大西北的发展、为甘肃省兰州市的发展、为丝绸之路经济带的发展做更大的贡献。

甘肃省委副书记、省长唐仁健表示，兰州大学是甘肃高等教育的一面旗帜。110年来，兰州大学扎根陇原大地，与民族同命运、与时代同步伐，积淀了丰厚底蕴，成就了绝代风华。今天的兰州大学已成为国内一流、世界知名的高等学府。希望兰州大学在新时代的历史起点上，更好的担当家国使命，从110年的光辉历程中汲取精神力量，始终秉承自强不息、独树一帜的校训精神，大力弘扬勤奋、求实、进取的校风，坚守如一、奋斗不止，努力谱写新时代的兰大新篇章，向世人展示更具格调品位、更富人文魅力的兰大形象。

兰州大学校长严纯华致辞时说，面对未来，兰州大学将以党的政治建设为统领，抢抓重要的战略机遇期、发展窗口期，致力于建设质量卓越的兰大、特色鲜明的兰大、守正创新的兰大、开放融合的兰大、求是奋进的兰大，努力将兰州大学办成更高质量、更具特色、更加开放、更具活力的中国特色世界一流大学。

十多位兰州大学老教师获得“兰州大学坚守·奋斗杰出贡献奖”（高翔/摄）

兰州市委副书记、市长张伟文致辞时说，兰州大学是一所历史悠久、享有盛誉的著名学府。110年来，兰州大学涌现了一大批卓有成就，声名远播的学界泰斗、兴业之才和治国栋梁，创造了令人瞩目的学术成就，讲好了在西部创办一流大学的兰大故事，在国内外赢得了高度赞誉，为兰州、甘肃乃至全国发展都作出了重要贡献。站在新时代高质量发展的新起点上，兰州市与兰州大学正在进入高度融合、互动发展的新时期，兰州市将以部、省、市共建兰州大学为契机，尽最大的努力为兰州大学“双一流”建设提供全方位的帮助和支持。也希望兰州大学继续发挥优势，深度参与兰州市创新驱动发展战略，与兰州市并肩发力、共创美好明天。

诺贝尔奖获得者、美国西北大学教授詹姆斯·弗雷泽·司徒塔特表示，无论是对中国还是对中国西部地区来说，兰州大学始终扮演着至关重要的角色。过去110年的坚守和奋斗，对于兰州大学来说是一笔宝贵的遗产和财富，相信兰州大学将会秉承这份骄傲，继续前进。

作为此次大会的高校代表，中国人民大学校长刘伟致辞时说，作为国家布局在西部的一所重点综合性大学，百十年来，兰州大学为国家发展、民族振兴、社会进步做出了巨大贡献。希望兰州大学以这次校庆为契机，抢抓重要战略机遇期和发展窗口期，努力建设更高质量、更具特色、更加开放、更有活力的中国特色世界一流大学，为中国高等教育事业再立新功。希望兰州大学与兄弟高校进一步加强合作、携手并肩、同舟共济，为办好人民满意的大学，为建设高等教育强国，为国家经济、科技、文化和教育事业发展做出新的、更大的贡献。

兰州大学是一所历史悠久、国内外知名的高等院校。1909年，兰州大学在华夏文明发祥地、祖国版图几何中心甘肃兰州破茧而出。110 年来，虽屡经环境恶劣、经费拮据、师资缺乏、设施简陋之窘境，但学校从不为艰难险阻所困、不为时代风云所羁，始终坚贞不渝地怀抱国家发展、民族振兴、人类进步之追求，开启了甘肃和西北高等教育的先河，百折不挠、化蛹成蝶，成长为建设中的中国特色世界一流大学。不仅走出了自身在经济欠发达地区办高水平大学的独特道路，更谱写了中国大学与民族同命运、与时代同进步的壮丽篇章。

110年来，一代代兰大人围绕培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，扎根甘肃、报效祖国，为人师表、潜心育人，把毕生心血和智慧献给了甘肃的教育科技事业，献给了祖国的高等教育。在他们身上，集中体现了为党育人、为国育才的伟大抱负，兼容并蓄、严爱相济的博大胸怀，以德施教、立德树人的“四有”好老师。为表彰他们对兰州大学的特殊贡献，进一步传承和弘扬扎根西部、奉献教育的坚守奋斗精神，经师生校友和学院推荐、学校研究，决定授予任继周、李吉均、胡之德、杨正、杨建新、郑荣梁、林家英、许自诚、曹和洵、康笃伦、刘树田、张照珂、陈长和、张致祥“兰州大学坚守·奋斗杰出贡献奖”。甘肃省委书记、省人大常委会主任林铎现场为获得“兰州大学坚守·奋斗杰出贡献奖”的十多位老教师代表进行了颁奖。

兰州大学始于1909年清末创办的甘肃法政学堂，是甘肃近代高等教育开端之标志。1928 年扩建为兰州中山大学，1945年定名为国立兰州大学。1952年，被确定为国家十四所综合性大学之一。2001 年，教育部与甘肃省政府签订省部重点共建协议。2002 年和2004年，原甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入兰州大学，使学校的学科更加齐全，综合优势更加突出。2017年9月，入选世界一流大学建设高校(A类)名单，化学、大气科学、生态学、草学4个学科入选一流学科建设名单，学校迎来了新时代的快速发展时期。

(责编：李依环、熊旭)