共青团“千校万岗”行动服务贫困生就业

今年7月中旬，王小洁从内蒙古来到河北省张家口市雪川食品（河北）有限公司工作。对于这个毕业于乌兰察布职业学院的大学生来说，能找到一份与自己专业对口的工作，他感到很满意。

王小洁是建档立卡贫困家庭大学生（以下简称“建档立卡贫困生”）。从大二开始，校团委副书记李亦博就和他取得联系，主动询问他的职业规划，为他的未来发展出谋划策。“要是没有李老师的帮助，我不可能找到一份满意的工作。”王小洁说，“临近毕业，为帮助学校里的贫困生找到工作，李老师为我们几个同学联系了这家食品加工厂，最终在李老师的帮助下，我如愿来到这里工作。”

今年以来，全国有很多建档立卡贫困生在各地共青团组织的帮助下找到了心仪的工作，这源于“千校万岗”大中专学生就业精准帮扶行动（以下简称“千校万岗”行动）。

一人就业，全家脱贫。新一届共青团中央书记处在团的十八大上，向全社会庄严承诺，共青团将积极投身打赢脱贫攻坚战三年行动，力争到2020年，帮助10万名建档立卡贫困家庭大中专毕业生找工作。在这一大背景下，“千校万岗”行动应运而生。

自“千校万岗”行动实施以来，在共青团中央、全国青联以及各级团组织的共同努力下，6074所大中专院校行动起来，举办专场招聘会、双选会400余场，各级共青团组织累计提供15万个专属工作岗位，目前已帮助54115名2019届建档立卡贫困生实现就业。

青年就业工作意义重大

就业是民生之本，就业主要是青年的就业。青年就业问题，始终是党政关心、社会关注、青年关切的焦点。习近平总书记指出，高校毕业生的就业问题，关乎社会稳定，要加强政策支持，强化就业创业服务体系建设，支持帮助学生们迈好走向社会的第一步。

“我们要真情关心青年、关爱青年，做青年工作的热心人。”习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上指出：“我们要关注青年所思、所忧、所盼，帮助青年解决好他们在毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、老人赡养、子女教育等方面的操心事、烦心事，努力为青年创造良好发展条件，让他们感受到关爱就在身边、关怀就在眼前。”总书记将“毕业求职”放在了青年所有“操心事”“烦心事”之首。

作为党的助手和后备军，围绕中心、服务大局，是共青团的工作主线。服务青年就业是团组织履行职责使命的重要路径。

各地团组织高度重视青年就业工作。江苏、浙江、山东、广东、新疆生产建设兵团等地团组织，在第一时间就“千校万岗”工作进行部署，建立工作机制、明确职责分工、统筹推动工作。内蒙古、吉林、黑龙江、福建、江西等地专门召开“千校万岗”工作推进会。其余各地也纷纷行动，把服务青年就业作为重要工作，全力推进。

团上海市委学校工作部部长徐豪在一次座谈会上谈道：“服务青年就业是帮助青年解决成长中痛点、难点的重要载体，是体现共青团组织思想引领、凝聚服务青年的重要路径。在今后的工作中，要进一步提高站位、高度重视，加强与院校学工、招就部门协作，发挥共青团组织优势，真正做好服务学生就业各项工作。”

“服务青年就业是共青团联系服务青年的重要内容，作为基层团组织的一员，我们要进一步提高政治站位，把握工作要点，发挥组织优势，主动补位发声，切实服务青年”，在共青团服务大学生就业工作培训班上，西安交通大学团委书记苏翔说。

青年就业服务需求强烈

团中央青年发展部“大学生就业观创业观”专项调研发现，很多大学生对就业感到迷茫，对自身职业发展缺乏明晰的规划。同时也发现，企业招人难与学生就业难并存，有老师将这种结构性矛盾形象地概括为“有业不就”和“无业可就”。

据有关部门数据统计，2019年需要在城镇就业的新成长劳动力超过1500万人，其中高校毕业生834万人、中职院校496万人，占比近九成。新增劳动力始终在高位徘徊。同时，我国经济增长由高速增长转为中高速增长，“中美贸易摩擦”不断升级，必将对青年就业产生重要影响。

而在这其中，建档立卡贫困生尤其需要得到更多关注和帮扶。贵州某院校学生张娟说：“我上大学期间都是自己挣生活费，我的学费也是贷款，我现在还欠了很多国家贷款。所以我希望就业的时候找到薪资比较高的工作，也希望替家里分担一点。”

面对现实需求，作为建档立卡贫困生相对集中的省份，江西、贵州、云南等地先后启动“千校万岗”系列招聘会，积极为建档立卡贫困生提供就业岗位，累计帮助2.2万余名建档立卡贫困生实现就业。

各地扎实开展服务青年就业工作

今年以来，共青团组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在深入实施“千校万岗”行动中，发挥共青团的组织优势和资源优势，精准帮助建档立卡贫困生实现更充分和更高质量的就业。

内蒙古建立从自治区团委班子成员、各相关部室负责人到各高校任专职团干部的“承包责任制”：每人精准对接3~5名建档立卡贫困生，了解学生学业情况、专业背景、就业意向等，给他们推荐岗位、帮助他们找到工作。王小洁正是通过这项制度找到工作的。

山东师范大学美术学院成立“就业创业导师团”，根据每名学生特点制定就业创业计划，从学生一入学就由“就业导师”帮他们逐步了解本专业的就业现状与前景，大三就毕业发展方向做专门指导，大四帮忙找工作。“每位老师在所在领域都有很多专业知识和资源积累，这对学生找工作是最有帮助的。经过这一制度安排，我们学院的学生就业率明显提高，以前是倒数，现在是全校第二。”学院团委书记张丹丹说。

各地还将就业工作端口前移，开展职业成长教育和社会实践，帮助在校大学生树立扎根基层、肯于吃苦的正确就业观。广西财经学院每年组织学生利用暑假到乡镇开展为期一个月的挂职锻炼，平均每年组织1000名学生到400余个乡镇体验基层工作。据广西财经学院团委书记蒲青江介绍，该校很早就关注学生的就业问题，连续多年开展实习活动，让学生在基层一线增长就业本领。

就业是青年发展之基。帮助青年就业，是增强青年获得感的重要途径，是共青团联系服务青年的重要内容，是带领广大青年立足岗位、青春建功的重要开端，是引领广大青年听党话、跟党走的重要基础。

新时代呼唤新担当，新时代需要新作为。精准帮扶建档立卡贫困生就业工作良好局面已初步形成。共青团将继往开来、开拓创新，继续以重点人群、重点领域为着力点，聚焦就业实习、精准帮扶、技能提升等关键环节，扎实做好服务青年就业各项工作。

见习记者 杨宝光

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