是什么让90后“不想长大”

最近，韩国SBS电视台的一档综艺节目《我家的熊孩子》在各大社交平台很有存在感。虽然节目标题说的是“熊孩子”的生活，但参加节目的艺人平均年龄段都在30岁左右。现代年轻人晚熟的话题，因此再次引发关注。

第一批00后已经成年，而第一批90后马上就要到而立之年。从年龄看，至少90后早已经是青年了。但是，在时下的生活中，特别在社交媒体上，“少年感”成了高频词。这从近些年成年人喊着过儿童节的现象中能够看见端倪。到底是什么让90后“不想长大”，或不愿意承认自己已经长大？

这个问题得从两个方面看。一方面，囿于现代社会学制的延长，读了研究生的年轻人步入社会就在二十四五岁了，他们独当一面的年龄确实在推迟。同样是18岁，在30年前，意味着真正意义上的成年，但在今天，18岁的年轻人多数都还是被父母呵护的大学生。这种整体年龄认知和社会运行节奏的改变，自然让年轻人的“少年感”延长到青年阶段。

还应看到，在互联网时代，年轻文化是主流，不仅商家刻意讨好年轻人，整个互联网文化也对年轻人宠爱有加。这种社会环境自然逼迫人们保持“少年感”。在传统社会，年龄象征着经验和资历，而到了现在，年龄则意味着被淘汰和歧视。正因为整个社会都更加推崇乃至讨好年轻人，所以，即便一些人早已不是少年，却刻意保持一种年轻的“人设”。某种程度上说，“装嫩”成了一种刚需。

另一方面，整个社会的竞争压力，也约束了年轻人该有的成长。这方面具有代表性的是大前研一提出的“低欲望社会”。它主要指现代日本失去上进心和消费欲望的年轻人变得越来越多，他们不自觉地退缩到“低欲望”的状态，实际上也是主动逃避了该承担的责任和该扮演的角色。一部分年轻人的自我心理认知与实际年龄产生矛盾，与此不无关系。

放在我们的社会语境下，在高房价和快节奏、高强度的社会竞争体系中，越来越多的年轻人更专注于自我。他们不再热衷于买房和买车等高消费，推迟结婚和生育，甚至主动调低生活目标，而把更多精力转移到个人的喜好之中，同时不自觉地为自己涂抹上一层“我还是宝宝”的保护色。

另外，城镇化的发展，物质上的进步，也造就了一批不想长大的“宝宝”。比如，部分年轻人买房可以掏空6个钱包，这在过去是不可想象的。也正是这种过度保护和物质上的宽松状态，令部分年轻人的心态停留在需要保护的“少年”状态。

在世界范围内，这也具有一定的普遍性。心理学家王浩威在《晚熟时代》中就引用了美国社会学家所提到的一个概念：“成年涌现期”。它是指那些已经离开了儿童和青少年阶段的依赖，却还没办法承受成年期应有责任感的人。而这个阶段介于青少年和真正的成年之间，也就是我们通常所说的不愿意承认自己已经“长大”的群体。

对于这个群体的看法，应该一分为二。首先，越来越多的年轻人可以选择自己的人生道路、生活方式，也是社会价值多元化和进步的一种产物，他们更多需要的不是担心而是信任。因此，对这一群体不必过于忧心忡忡，甚至急于为他们贴上负面标签。但另一方面，作为一种社会现象和社会心态，当相当一部分年轻人不愿意长大，确实也不容忽视。这不仅需要家庭重新思考丰裕物质条件下的教育方式和理念，如克制“不知节制的疼爱”，大的社会运行机制，也应为年轻人留足更多的成长和发展空间，比如避免阶层固化，建立更开放的上升空间，让他们有更多可以担责、成长的渠道。

(责编：何淼、岳弘彬)