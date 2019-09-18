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师生关系如“暗恋”？上课不是教育的全部

吕京笏

2019年09月18日07:58  来源：中国青年报
 

　　老师在教室里扫视一圈，眼神里流露出期盼。台下学生有的停下手里的笔，有的继续刷手机，有的抬下头又迅速把头埋下去。“没有人吗？答对了可以加平时分。”最近，有媒体描绘了这样一幅大学课堂屡见不鲜的场景。

　　在课堂上，师生之间的交流尚且如此艰难，课后更不必说。很多学生发现，除了上课，再没有机会见到任课教师。

　　教师和学生，本是一对亲密的矛盾体。清华大学原校长梅贻琦说过，“师生犹鱼，行动犹游泳，大鱼前导，小鱼尾随，从游既久，其濡染观摩之效，不求而至，不为而成”。这种“从游”关系，描述出教学活动中美妙的互动。

　　如今的大学师生缺乏交流，直接原因是：学生太多，老师管不过来。且不说一些公共基础课动辄一二百人，师生间交流机会极少；即使是几十人的小班，仅靠每周一两次课的时间，老师也很难与学生产生深度交流。与此同时，即便是不承担教学工作的专职辅导员，也常常力不从心、顾此失彼。

　　有人开始怀念师门传承、师生如父子的传统师徒关系。在大学师生关系亟待重构的当下，传统师徒关系的合理内核应该传承，但也应该迎合时代要求进行革新。

　　受一些不良风气影响，今日大学校园已非充满书香的“象牙塔”，师生交往动机和行为的功利性与庸俗性愈发凸显。一些教师忙于科研、社会兼职，对于教学工作投入不足；一些教师为了获得较好的评教结果，上课时取悦学生，不敢严格要求，对学生的发展与成长缺少真正的关怀与责任感。

　　不少学生选课也并非出于兴趣，只是为了轻松地拿到学分顺利毕业。一些给分高、课程难度小的“水课”便备受青睐。这些课经常“翘课”也不影响通过，课前背一背“重点”就可，很难与老师进行什么深度交流。

　　如今，95后早已占领大学校园，00后成了大学新生的主力军，他们的个性和自我意识极强，谈话、讲座等传统师生沟通形式，若不能很好地激发他们的兴趣，就很难吸引他们。网络时代，学生善于利用网络平台获取信息，同时习惯用网络平台发表观点、解决问题，这也潜移默化地消解了他们与老师交流的欲望。

　　师生关系不仅是教学关系，也是教育过程中师生之间形成的人际关系。更重要的是，教师要走下讲台，走进学生生活，才能从教书变成真正的育人。

　　表面来看，大学师生关系似乎有渐行渐远的倾向，但实际上，学生对教师有更深的依赖，期盼着教师给予更多关注。作为在校大学生，我对未来同样存在诸多未知与恐惧。纷繁复杂的网络看似为我们提供了不少建议，但信息过载的焦虑也随之产生。我经常希望向我信任、有充分依赖感的老师请教问题，得到他们的指点。

　　因而，大学师生关系的重构，重点不在课堂，在于课外。

　　这一代大学生不想做亦步亦趋的跟随者，他们需要在迷茫之时能够指点迷津的长者。学校需要充分了解学生关注点、兴趣点，不仅笼统地举行各种教育会、交流会，更要通过咨询、专项指导等方式，有针对性地为学生提供个性化服务。同时，注重校内与校外结合，理论与实践结合，带领学生走进乡村、企业，实现全方位育人。

　　现代教育家夏丏尊说过，“教育之没有情感，没有爱，如同池塘没有水一样。没有水，就不能称其为池塘，没有爱就没有教育”。这爱，就是化解大学师生难题的最佳良药。

 

(责编：何淼、岳弘彬)
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