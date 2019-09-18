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10名科学家发出倡议：弘扬科学家精神 树立良好作风学风

2019年09月18日07:55  来源：中国青年报
 
原标题：弘扬科学家精神 树立良好作风学风

本报北京9月17日电（中国青年报·中国青年网记者 邱晨辉）今天，中国科学院、国家自然科学基金委员会联合举行“弘扬科学家精神、树立良好作风学风”座谈会，会上10名中青年科学家共同签署一份面向全国科技工作者的《“弘扬科学家精神、树立良好作风学风”倡议书》（以下简称《倡议书》），旨在全社会大力弘扬科学家精神，在科技界切实加强作风和学风建设。

《倡议书》内容包括“自觉践行新时代科学家精神”“坚守科研诚信底线和科研伦理规范”“反对浮夸浮躁、急功近利”“加强科研数据及成果管理”“反对科研领域‘圈子’文化”“积极履行社会责任”六个方面。

以其中的“反对科研领域‘圈子’文化”为例，《倡议书》提到，“公正负责地参加项目评审、人才评价和机构评估等活动，抵制各种人情评审，在科技项目、奖励、人才计划和院士增选等各种评审活动中率先做到不‘打招呼’，不‘走关系’，不投感情票、单位票、利益票”。

当天签署《倡议书》的10名科学家，分别是中科院院士孙昌璞、梅宏、张学敏、周忠和、丁奎岭、陈晔光、李儒新，以及中科院心理研究所所长、研究员傅小兰，中科院数学与系统科学研究院研究员孙斌勇，中科院计算技术研究所研究员陈云霁。

中科院党组副书记、副院长侯建国表示，希望中科院广大科技工作者积极响应《倡议书》，从自身做起，积极践行科学家精神，引领弘扬科研诚信之风。国家自然科学基金委党组成员、副主任王承文表示，要持续推进科学基金深化改革，强化依托单位管理主体责任，切实发挥科学基金政策引领作用。

记者了解到，《倡议书》签署后，还将通过网络平台在科技界进行广泛的联署活动，呼吁广大科技工作者响应支持。

 

(责编：何淼、岳弘彬)
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