首届全球化与青年国际论坛举办 引导青年友好合作、共享未来

首届全球化与青年国际论坛现场（郝孟佳/摄）

人民网乌迪内9月18日电 （记者 郝孟佳）首届全球化与青年国际论坛于当地时间16-18日在意大利乌迪内市利尼亚诺皮内塔举办。中国社会科学院大学21世纪当代中国马克思主义高等研究院常务副院长邓纯东在会上谈到，全球化是人类发展的必然趋势，青年一代应该树立尊重社会发展规律的理念。

邓纯东指出，全球化给世界各国带来了有力的发展，对人类文明起到了很好的推动作用，青年一代要了解自己应该承担的责任，更好的维护全球化、推动全球化，从而推动人类命运共同体的构建，推动人类文明的发展和进步。

“当代经济发展是全球化的合作，世界各国人民是共享的一家人，青年是社会的未来，是能够推动全球化发展以及更好解决全球化出现的问题的社会人群。全球化的观念和做法需要青年人的认同。我们应该通过研究青年在全球化中的问题去帮忙他们更好的学习、生活和创造。”对外经济贸易大学党委副书记文君在书面致辞中表示。

“了解中国，首先要从了解在外国留学的中国学生入手，要从了解中国青年入手。”对外经济贸易大学马克思主义学院教授梁凯音认为，中国青年对世界、对西方国家的了解远胜于很多西方青年对中国的了解，希望西方国家的青年能够像中国青年一样，认真去了解中国的文化历史、价值观、语言表达方式。通过青年人的相互学习、平等交流，让世界走向和平。

奥地利克拉根福大学社会学系主任、教授Dieter Bogenhold深刻分析了全球经济的分层化，并具体探讨中产阶级与全球化的关系的问题。他认为，中产作为阶层间的缓冲带，对于研究社会不平等和社会流动性具有一定意义。

德国慕尼黑大学教育学院教授Natalia Wachter关注的领域是“全球本土化”的数字青年文化。她认为，青年使用社交媒体具有“全球本土化”的特征，既是全球互联的，也是本土特定的，也揭示了全球网络生产、传播和消费发展的强大趋势。

对外经济贸易大学青年人文交流研究中心执行主任王宇航认为，全球化的深入发展冲击了原有的主权国家和文明国家的认同框架，虚拟技术的兴起冲击了现实世界，加剧了青年与目前社会建制之间的紧张关系，这需要通过经济创新、文化融合、技术伦理进步等共同应对，让世界范围内的青年命运共同体成为青年生活现实。

澳大利亚迪肯大学公民与全球化学院教授Anita Harris介绍了全球化世界中的澳大利亚青年生活圈和青年文化。她表示，澳大利亚的青年要面对教育、就业和工作方式变革的多重不确定性，同时自身也变得更具有流动性，更依赖数字互联，更具有文化多样性。

“全球化带来的绝不仅仅是全球经济互相依存度的提升，还带来了民主的传播。”乌干达马肯雷大学社会工作学院教授Janestic Twikirize表示，随着民主进程的深入，青年行为出现了新的规范和做法。同时，世界范围内还出现了一种新的青年文化形式：通过互联网和社交媒体传播的青年行动主义。

“青年是社会的创造力量和创新发展动力，代表和掌握着世界的未来。”对外经济贸易大学马克思主义学院教授刘京菊认为，当代青年应具备世界视野，青年有理想、有担当，人类就有希望。

山东社会科学院政策研究室副研究员张勇表示，坚定文化自信是加强文化交流的前提和基础，只有对自我文化的高度认同和坚定自信，才能正确认识和体察其他文化，才能真正敞开胸襟吸纳异质文化的优秀成分，助力人类文明的进步。

“青年人才是最富有创新精神的社会群体，青年群体的精神面貌、理想抱负和价值取向，在很大程度上决定着国家和民族的未来。”大连理工大学副教授姜秉权认为，必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

思想是先导，当代青年的理想价值观与世界发展的未来紧密相连，研究全球化与青年这一主题对当前与未来都有战略性意义。邓纯东说：“当代青年在享受和平与发展带来的美好时，更应该关注到影响我们美好生活的发展问题和治理问题，面对不同国家所提出的不同主张，应对社会发展难题时，要坚持一个核心主张，即主张和平、合作、共商、共建、共享。”

据了解，本次会议由对外经济贸易大学与奥地利克拉根福大学、意大利帕多瓦大学共同举办，旨在进一步加强中外青年人文交流研究和国际合作，引导青年在全球开放发展的大趋势下平等对话、友好合作、共享未来。来自中国、奥地利、意大利、德国、沙特阿拉伯、乌干达、澳大利亚等国家的30余名学者共同探讨了青年文化与青年发展等议题。

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