原标题：喜见更多乐教善教的“大先生”

日前，《光明日报》以《九十一岁的赵震宇，仍坐在显微镜前》为题，报道了新疆农业大学退休教授赵震宇的教育人生，其中讲述了不少感人的故事，如“为了给学生讲好课，他自己编写教材，用钢板刻写印好，发给学生”“2006年，新疆农业大学缺硕士生导师，听到消息后，他立即辞去兰州大学教授职务，回到了新疆”……种种细节让人看到了一个热爱教学、专心从教、立德树人的“大先生”形象。

尽管时代不断发展，教师展现给世人的形象在悄然转变，但对教师严谨治学的素养、乐教善教的精神、孜孜以求的态度等品质的期待不会改变。从这种角度看，赵震宇教授可谓为我们提供了一个学习榜样、一面反思之镜。说是学习榜样，是因为无论在治学上还是育人上，他都展现了老一辈高校教师的风采，为年轻教师树立了一个如何做学问、如何带学生、如何为人师的标杆。说是反思之镜，是因为当下一些教师与赵震宇相比，少了淡泊名利、热心教学、穷其一生站稳讲台的追求，少了那种活到老学到老、一心打磨课堂、潜心育人的执着劲头，需要见贤思齐，提升自我。

身为高校教师，保持严谨治学、终身学习的习惯，是职业所需，也是时代所需。对于所教学科始终有着好奇心，持续深入钻研，才能使自己不断进步，进而以扎实的学识为学生做好专业引领，帮助其打下终身受益的良好根基。在这方面，更多的高校教师应该充分利用业余时间，好好丰实自己。尽管不一定非得像赵震宇教授那样，“平时给学生上课，假期就深入到天山南北采撷植物标本，从没有休过一个假期”，但是否一心想学、时刻督促自己每日精进，将心思用在教学科研上还是与教学科研无关的事情，学生自会看在眼里，时间亦会给出答案。

另一方面，教师要为学生做表率，在为学与为人、教书与生活两方面都应给学生以正面影响。正如赵震宇教授的学生所说，“老师忘我奉献，深深影响着我们”。相对而言，教师对于教学的热爱之深浅、对于学生的关心之浓淡，都是一种无声的教育。而且，知识之外的精神境界与价值情怀，更能给学生以深远影响。而引领学生踏踏实实修好品德，对工作、对自己负责，心中有热爱、脚下有根基，既彰显了教师的伟大，也见证了教育的意义。

从现实来看，作为高校教师，与中小学教师相比，对自身学养的要求相对更高，更需要持之以恒、不断钻研，而不是多年教着同样的内容，以不变应万变，或者一心想着走捷径，投机取巧。更重要的一点是，教师对于知识的热爱、学生的关怀应该是发自内心的，不是做给别人看的。不管在课堂之上还是教室之外，都要有意识地做好自我专业发展，投入到和学生一起追求真理的过程中，以自己对教育的热忱鼓励学生、感染学生。

进入新时代，各行各业的知识都在加速更新，跨学科学习的态势变得非常明显。在此背景下，高校教师要时刻把握知识发展前沿，不断升级自己的学习方法和学习内容，从而给学生有效指导，而不是还没等学生毕业，所学的知识就已经被时代所淘汰。同时，教师更要像赵震宇教授那样在立德树人方面多下功夫，在教书的过程中育人，在育人的过程中成就自己，即以踏实之学风、高尚之言行，教育引导学生自觉培育和践行社会主义核心价值观，成为有大爱大德大情怀的人。

做到了这一点，便会有更多的高校教师日益成为塑造学生品格、品行、品位的“大先生”，高等教育也将真正与新时代同向同行。

（作者系渤海大学党委组织部干事）

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