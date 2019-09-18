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愿更多“知识巨星”走出教科书

2019年09月18日09:09  来源：广州日报
 
原标题：愿更多“知识巨星”走出教科书

“虽然我只是远远地在操场另一边看到袁隆平爷爷，但还是激动不已。真的是教科书里走出来的人。”9月16日，“超级网红”袁隆平院士现身湖南农业大学开学典礼，受到学生“粉丝”热情追捧，现场堪比追星现场。有学生表示，这才是正确的追星方式，“袁爷爷才是新一代青年学习的榜样”。

这个9月，从教科书里走出来、走进青年人中间的“知识巨星”不只有袁隆平，中国科学院院士杨卫和中国工程院院士巴德年、岑可法这三位重量级院士也为浙江大学的本科生上了“开学第一课”。这些“知识巨星”把自己丰富的人生经历凝练成句句“忠言”，在青年学子心中播下“知识成就人生”的种子。例如袁隆平，将自己的成功“秘诀”总结为“知识、汗水、灵感、机遇”这八个字。与此同时，作为各学科最前沿的一批人，“知识巨星”更深刻地认识到其专注的领域中国家需要什么、世界需要什么，他们将自己的真知灼见分享给青年学子，鼓励他们为学科的未来、国家的未来而奋斗。正如岑可法所说，青年人是下一代的科研主力军，他想把自己一辈子的积累传达给他们，让不同的思想迸发出火花，这也是一种传承和引领。试问，有了众多的视这些“知识巨星”为人生榜样的青年学子的接棒，各学科的未来怎会不光明？

愿更多“知识巨星”走出教科书。（胡俊）

(责编：李依环、熊旭)
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