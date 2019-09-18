原标题：孩子们校外生活都在干啥？最多还是做作业

占据孩子们校外生活时间最多的活动是什么？孩子们参与课外班最主要的目的又是什么？近日，中国儿童中心与社会科学文献出版社共同发布了《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》，报告显示，上学时，孩子们校外生活花费时间最多的就是做作业，中小学生睡眠不达标的近8成。

做作业占据最多时间

昨日，在渝中区某小学门口，记者随意询问了7个孩子，其中完成作业最快的在40分钟左右，完成最慢的在2个小时以上。不过，完成最慢的孩子家长表示，原因不在于作业多，而是“他老喜欢分神，磨蹭”。

虽然完成作业的时间不同，但是，对于孩子们而言，上学日放学之后，做作业就是他们最主要的任务，除了学校作业，还有各种课外班作业。一个3年级男孩抱怨，以前上幼儿园的时候每天晚上都会到小区去玩，自从上小学，即使他偶尔到楼下去玩，也很难碰到同龄的孩子。

调查显示，在上学日，平均每个儿童的校外生活时间分配中，花费时间最多的类别就是做作业（包括学校作业、课外班作业、家长布置的作业、其它作业），占时87.85分钟（其中学校作业平均占时62分钟），其次是外出游玩（45.82分钟），再次是电子产品使用时间（43.24分钟）。

在周末，占据儿童校外生活时间最多的类别是外出游玩，占时116.20分钟，与做作业总时长差不多（115.85分钟）。

相较于上学日，周末学习时长略有减少，而自己玩耍、去公共场所、利用电子产品娱乐时长相应增加。可见，儿童在周末更多以休闲为主，这是与上学日校外时间利用状况最大的不同。

年级越高睡得越晚

随着学段的提高，儿童上床睡觉时间越来越晚。

幼儿园儿童的校外生活以休闲娱乐为主，睡眠时长为9小时47分钟，室外活动时间为48.31分钟。

小学二、四年级是一个过渡时期，做作业代替外出游玩成为这一阶段儿童在上学日占时最长的校外生活事项，尤其是四年级儿童的学校作业时长达到60.51分钟；在周末，外出游玩时长虽然相对于幼儿园有所减少，但仍然排在首位。

小学六年级是一个分界点，外出游玩、阅读、家庭劳动、社会学习等多项校外生活事项时长都达到顶点。

初中段校外生活则主要围绕学业展开，他们到校时间最早，但离校时间最晚，在校时间最长。初中生放学后，做作业时长最多，占时123.96分钟，自由玩耍时间最少，占时18.60分钟。

上学日，幼儿园平均睡眠时长为9小时47分钟；小学二、四年级为9小时25分钟；小学六年级为9小时13分钟；初中为8小时。

儿童睡眠低于10小时的比例，在幼儿园阶段为54.04%；中小学生睡眠不达标率为78.30%，其中，小学生睡眠不达标的比例为76.93%（二、四年级小学生睡眠不达标率为75.49%，六年级小学生睡眠不达标率为79.57%），初中生睡眠不达标的比例为80.78%。

课外班最多还是学科辅导

从课外班参与比例上看，儿童上学日参与学科辅导的占比最高，为66.5%，其他依次为文艺特长（58.2%）、体育特长（53.9%）、科技兴趣（35.7%），在周末也呈现类似的趋势。

从课外班参与目的上看，除提高成绩（44.39%）之外，掌握知识（32.83%）、掌握学习方法（21.00%）、培养学习习惯（17.81%）、先学有优势（10.58%）等目的也被选择。这表明，儿童参与课外班的最主要目的仍然是学习、成绩和考试。

澄澄上二年级，本来之前只报了英语、钢琴和围棋3个班。不过，最近澄澄爸爸也不淡定了，四处打听准备给儿子报数学辅导班，“一年级时他数学考试基本都满分，可二年级两次小测试考得都不好。有一次数学卷子最后一道应用题，他都没有读懂。”

在所有校外生活事项中，儿童对看抖音、动画片、快手进行娱乐（4.19分）和玩网络游戏、进行网络聊天（4.00分）的喜欢程度都达到甚至超过4分（满分为5分）。

而且，随着学段的增长，儿童对各项校外生活内容的喜爱程度普遍呈逐渐下降趋势，但只有“电子游戏/网络聊天”除外，六年级和初中阶段儿童的喜爱程度显著高于其他两个学段。

无论是在上学日还是周末的儿童校外生活里，电子产品的使用时间都位列前三名。儿童在上学日平均每天使用电子产品的时长为43.24分钟，在周末平均为96.27分钟，到初中阶段，电子产品的使用时间已经跃居第二位，周末时的使用时间几乎要与做作业时间持平。（记者 林祺）

(责编：李依环、熊旭)