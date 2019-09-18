深圳福田探索职业教育新模式 培养“大国工匠”

原标题：“不唯学历论人才”

努力培养高素质劳动者和技术技能人才、弘扬“工匠精神”是当前人才工作的重要内容之一。如何培养更多满足城市高质量发展需要的知识型、技能型、创新型工匠？如何扭转“唯学历论人才”的观念，实现社会人才观、教育观的转变？针对这些问题，深圳市福田区正在探索建立中国特色社会主义新型“双元制”职业教育模式的“福田方案”，塑造人人皆可成才、人人尽展其才的良好社会氛围。

9月12日，伴随着《福田城市工匠学院合作协议》和《福田城市工匠联盟合作协议》的签署，福田区城市工匠联合培育工作正式全面铺开。根据该协议，今后福田区针对职业学校在校学生，将实行政府主导的特色“双元制”技术技能人才培养模式。

“城市的高质量发展离不开高技能工匠人才的‘精耕细作’。目前，我们城市建设中很多关于品质提升的细节问题，都与人才结构密切相关。”福田区城管和综合执法局局长郭智胜介绍，“例如人行道的铺设、园林园艺的修整，由于缺乏高技能人才的精细化作业，往往只能达标，到了使用期限就得返修。”

而工匠型人才的培养，不仅事关人才技能提升，还关系到薪酬体系、职业通道、教育观念、社会认同等方方面面的问题。为此，福田区印发了《关于建立城市工匠培育机制推进城区建设高质量发展的实施意见（试行）》提出包含确立新型人才观、建立企业与职业技术学校交叉互补合作机制等在内的十项具体措施。

据了解，目前福田区城市工匠学院已从两所职业技术学校的园林绿化管养专业学生中选拔出40名优秀学生，他们将在7名“品质导师”的传帮带下进行为期一年的强化训练，通过层层考核后的优秀毕业生将可直接入职区属国有企业，入职前三年薪酬将分别达到年薪16万元、18万元和20万元，高于本科生平均待遇，并享受专门定制的职业成长通道。

“福田区的这一举措是城市发展到一定程度向精细化提升的必然转化。”深圳市政协委员陈孝悦表示，城市工匠联合培育模式，一定程度上满足了政府、企业、学校以及学生多方面的需求，增强了学生对于“工匠精神”的认识，让职业院校的学生找到了学习的动力和就业的方向。同时也向社会和家长昭示，要重视技能层面的教育，职业教育同样有出路。

“当前，深圳正肩负着建设中国特色社会主义先行示范区以及在粤港澳大湾区中发挥引领作用的责任，这些目标的实现离不开大量奋战在一线的知识型、技能型、创新型工匠的支撑。”福田区委书记吕玉印表示，弘扬工匠精神，培育城市工匠要从供给侧着手，以需求为导向，重塑人才观、教育观，让工匠精神成为深圳建设中国特色社会主义先行示范区新征程中最显著的精神标签之一。

“希望最终通过政府具体的改革创新，实现社会人才观、教育观的转变，让更多的人走上城市工匠的道路，使高技能人才受益，在奉献于城市发展的同时，感受到这座城市的温度。”吕玉印说。（记者 党文婷 严圣禾）

(责编：李依环、熊旭)