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上好“爱国奋斗”的第一课

2019年09月18日09:01  来源：光明日报
 
原标题：上好“爱国奋斗”的第一课

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮。歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”数千名师生挥舞手中的国旗，用嘹亮的歌声深情告白祖国——这是出现在西安交通大学新生开学仪式现场的动人一幕。

近日来，西安交通大学积极开展“青春告白祖国”活动，将“爱国奋斗”精神教育作为新生入学第一课，通过“唱”“讲”“说”“演”等丰富的形式，激发交大学子干事创业的热情、擦亮爱国奋斗的精神底色。

“‘美哉吾校，真理之花，青年之模楷，邦国之荣华。’这是我们的校歌——《为世界之光》。我每次哼唱，都会被感动。这种力量源于对先贤的追忆，对家国的情怀，对未来的期盼。”在2019级研究生开学典礼上，五位交大学子回顾了西安交大建校以来的峥嵘岁月。故事从120多年前建立“南洋公学”开始，讲到半个多世纪前恢宏壮阔的西迁历史，再到建设中国西部科技创新港的“二次西迁”。其中，钟兆琳、陶文铨、何雅玲、管晓宏等交大人心系西部、无私奉献的感人故事，让在场学生深刻体会到何为“胸怀大局，无私奉献，弘扬传统，艰苦创业”的西迁精神。

在西安交大暑期社会实践汇报会上，十支优秀团队分享了他们行走中的所见所闻、所想所得。“西行雪莲，同心雪域”项目团队通过医疗卫生宣讲、疾病筛查和医保政策普及聚力健康西藏；第十届玉树支教实践团为高原孩子带去3D打印实展、智能小车拼装等AI科普课程；西安交大学生艺术团走进山西宁武，开展艺术扶贫，用小品、歌曲串烧、朗诵、秦腔等丰富百姓精神生活；在庆阳市镇原县郭原乡，交大学子用镜头捕捉人们生活的点点滴滴，记录当地百姓在“精准扶贫”政策支持下脱贫攻坚、改变命运的故事……2019年暑期，这样的实践团队，西安交大共有603支，参与人数达4362人，行走的足迹覆盖全国30个省市自治区及特别行政区。在行走中体察国情民意，在实践中传承西迁精神，交大学子以实际行动诠释着爱国奋斗精神的深刻内涵。

“我志愿留守大西北，为祖国科学事业贡献毕生力量！”“交大西迁，坚持到底！交大西迁，勇往直前！”9月9日晚，在西安交大兴庆校区宪梓堂，原创话剧《追忆西迁年华——向西而歌》正在上演。这部根据西迁真实经历改编的话剧，讲述了以罗永生为代表的交大人，克服困难、扎根西部、服务国家的爱国奋斗故事。学生艺术话剧团的演员们通过“沙坡村村民欢迎仪式”、“条件艰苦的实验课”、“感谢交大送饺子”等10幕场景，生动展现了交大人饮水思源、爱国奋斗的精神。伴随着舞台上演员们慷慨激昂的誓言，台下的掌声经久不息，西迁先辈们敢于担当、无私奉献的爱国精神深深烙印在交大学子的心中。

未来两个月，西安交大还将围绕“看伟大成就、讲中国故事、展青春风采、做时代英才、悟成才之道”五大板块，将弘扬“爱国奋斗”精神持续贯穿于“青春告白祖国”活动之中，以交大青年学子所见、所听、所想、所为之青春画笔，绘国家发展、变迁、复兴、腾飞美好画卷。（本报记者 唐芊尔 张哲浩）

(责编：李依环、熊旭)
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