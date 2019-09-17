北京市关工委与首师大共建家庭教育研究中心

人民网北京9月17日电（孙竞）北京市关工委与首都师范大学合作共建家庭教育研究中心启动仪式暨工作论坛16日下午在首师大举办。第十届全国人大常委会副委员长、中国关工委主任顾秀莲，北京市关工委主任梁伟，北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉等领导出席本次活动。启动仪式上，顾秀莲和刘宇辉为研究中心揭牌。

首都师范大学党委书记郑萼在致辞中说，家庭教育研究中心落户首师大将给为学校的家庭教育研究提供新的研究平台和工作平台，进一步提升学校、家庭教育的研究水平，推动家庭教育学科的高水平发展。教育研究中心将发挥北京首善之区的区位优势，整合北京市中小学校、高校、科研院所家庭教育研究的力量，依托首都师范大学A类教育学科的优势，协调各种教学、科研，以及各种资源，为北京市中小学提供专业化的家庭教育指导服务和家、校、社共育的咨询服务。

北京市关工委副主任、北京教育系统关工委主任张雪宣读《关于北京市关工委家庭教育研究中心成立的工作决议》以及特聘研究员名单。中央文史研究馆馆员、国家教育咨询委员会委员、人大附中联合总校理事长刘彭芝，北京四中原校长、北京金融街润泽学校校长刘长铭，北京史家教育集团校长王欢等受聘研究员。

在随后举行的“家庭教育：共同的责任与一致的行动”主题工作论坛上，王欢提到，做好家校共育，需要家长和学校承担共同的责任、有一致的行动。“在这个过程中，我们提出了‘五不’原则：尽责不指责，到位不错位，对话不对抗，放养不放纵，等待不替代。”王欢说，“教育是70%的等待和30%的唤醒，我们培养好孩子这颗种子，让这颗种子尽可能的饱满、具有能量和可持续发展的力量。”

北京市北海幼儿园园长柳茹分享了对家校共育的思考，她认为，家校共育要突出五个共识，分别是教育理念的共识、教育情感的共鸣、教育资源的共享、教育责任的担当、教育成果的共赢。“教育是一项共赢的事业，我们共同的成就来自于每一个孩子的快乐、健康而富有个性的发展。为了实现共赢，幼儿园、家庭、社区、学校、社会都要结成命运共同体，共同承担起教育和影响孩子的责任，孩子教育得好、发展得好，教师就能找到职业的幸福感、成就感。”柳茹说。

最后，顾秀莲在讲话中向中心的成立表达祝贺。她强调，这次合作共建，是充分发挥双方优势、积极回应新时代家庭教育质量提升需求的创新之举，也是推动关心下一代事业更好发展的重要举措。她对于中心未来的工作提出了希望：第一，以习近平总书记系列讲话精神为指导，把立德树人作为家庭教育工作的出发点和落脚点；第二，充分发挥关工委“五老”作用和首都师大学科优势，建设高水平、专业化的家庭教育人才队伍；第三，协同整合各方力量，探索家校社协同育人的新机制与新方法。顾秀莲表示，要以此为契机，开展专业化高水平的家庭教育指导服务，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的贡献。

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