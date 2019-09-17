第22届全国推广普通话宣传周在上海开幕

人民网北京9月17日电（孙竞）第22届全国推广普通话宣传周开幕式暨庆祝中华人民共和国成立70周年经典诵读展示活动16日在上海华东师范大学隆重举办，标志着以“普通话诵七十华诞，规范字书爱国情怀”为主题的第22届全国推普周拉开帷幕。

全国推普周领导小组组长、教育部党组书记、部长陈宝生指出，语言文字是文化传承的载体，是国家繁荣发展的根基。全国推广普通话宣传周举办22年来，已成为推广国家通用语言文字、提升公众文化素质、传承中华优秀文化的重要平台，对促进经济社会发展、推动中华文化传承发展、增进民族团结、增强国家文化软实力起到了积极作用。他强调，多年来，在党和国家高度重视和大力推动下，语言文字事业取得显著成绩。在新形势下，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实国家语言文字方针政策，大力推广国家通用语言文字，加强学校语言文字工作，努力实现到2020年普通话基本普及的目标；要加大推普脱贫攻坚力度，充分发挥普通话提高劳动力基本素质的重要作用；要弘扬传承中华优秀语言文化，让“文字活起来”，引领全社会特别是广大青少年写好“方块字”，说好普通话，感悟博大精深的中华文化，为他们的人生打下鲜亮的中国底色。他要求，要以推普周为抓手，创新宣传方式，调动社会各方面力量，形成共同参与支持语言文字工作的浓厚氛围，推动语言文字工作再上新台阶，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

开幕式后举办了庆祝中华人民共和国成立70周年经典诵读展示活动，邀请方明、殷之光、丁建华、宋怀强等朗诵艺术家以及上海市高校师生、2019年中华经典诵写讲大赛参赛选手代表对优秀语言文化进行精彩演绎，在时光画卷中对新中国成立70年来重大历史事件和语言文字事业发展进行了立体呈现，通过丰富的艺术形式抒发了浓厚的爱国情怀，表达了对祖国最真挚的热爱和祝福。

本次开幕式活动由教育部、国家语委、中央宣传部、人力资源和社会保障部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央军委训练管理部、共青团中央和上海市人民政府共同主办，上海市语委、上海市教委承办，华东师范大学和中国教育电视台协办。教育部有关司局和直属单位负责同志，沪苏浙皖四省（市）语言文字工作部门有关同志，华东师范大学师生以及上海各高校、各界社会群众约1200人参加活动。

推普周期间，全国各地、各行业系统将围绕本届推普周主题，结合推普脱贫攻坚及中华优秀传统文化传承开展普通话演讲比赛、推普脱贫乡村行、语言文字+职业技能培训、第五季“中国诗词大会”地方选拔、诵写讲名家进校园等内容丰富、形式多样、特色鲜明的活动，大力宣传国家语言文字法律法规、方针政策和规范标准，传播优秀语言文化，为庆祝中华人民共和国成立70周年营造浓厚氛围。

(责编：孙竞、熊旭)