北京市发布《首都教育现代化2035》 对教育发展提出明确要求

人民网北京9月17日电 （记者何淼）近日，北京市委、市政府印发了《首都教育现代化2035》，对北京市教育现代化发展提出明确要求，并通知要求全市各区、各部门结合实际认真贯彻落实。

《首都教育现代化2035》分为总体战略、战略任务、战略实施三个部分。提出推进首都教育现代化的总体目标是：到2020年全面实现“十三五”发展目标，总体实现教育现代化。到2035年实现高水平教育现代化，建成理念先进、体系完备、质量优良、环境优越、保障有力的首都教育，构建充满活力、丰富多彩的终身学习环境，满足新时代首都人民对更加公平更高质量教育的需要，使北京成为全球主要留学中心和世界杰出青年向往的留学目的地，为初步建成国际一流的和谐宜居之都提供重要支撑。到本世纪中叶，首都教育达到发达国家前列水平，成为具有世界影响力的教育先进城市，为建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国首都发挥更加重要的作用。2035年主要发展目标是：建成德智体美劳全面培养的教育体系、全面普及高质量的学前教育、高标准实现优质均衡的义务教育、提供高质量多样化的高中阶段教育、职业教育有力支撑城市发展、高等教育国际竞争力全面提升、残疾儿童少年都享有适宜的教育、形成充满活力的终身学习环境、形成全社会共同参与的教育治理新格局、人民群众教育获得感明显增强。

同时，《首都教育现代化2035》立足首都城市战略定位，聚焦教育发展的突出问题和薄弱环节，着眼首都教育发展未来，重点部署了坚持正确办学方向，全面落实立德树人根本任务；优化资源供给，提供更公平更充分的教育服务；加强内涵建设，发展世界先进水平的高质量教育等推进首都教育现代化的十二项战略任务；为确保教育现代化目标任务的实现，《首都教育现代化2035》在战略实施上还提出了加强党对教育工作领导、强化教育系统党建工作、统筹推进目标任务落实等六个方面的要求。

据北京市教委负责人介绍，制定《首都教育现代化2035》是贯彻落实党的十九大精神和全国、全市教育大会精神，加快推进首都教育现代化的重要举措。其突出特点体现在服务国家战略、回应群众期盼、体现前瞻引领、彰显首都特色等四方面。首都教育至关重要，贯穿于首都城市战略定位之中，是全国政治中心功能建设的重要阵地，是文化中心功能建设的重要载体，是国际交往中心功能建设的重要窗口，是科技创新中心功能建设的重要支撑，是提高“四个服务”水平不可或缺的重要力量。

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