原标题：中国人民大学设立“得到奖学金”，奖励学生读书

新学期伊始,中国人民大学推出了一项特别的学生奖励——“得到奖学金”,专门奖励爱读书、读好书、会读书的学生。该奖项的设立,不仅是高校落实资助育人的又一新举措,而且与一系列鼓励学生认真读书的校园活动整合起来,共同搭建起学业辅导新平台。

据人大学生资助管理中心老师介绍,“得到奖学金”由得到App捐资设立,面向全体在校本硕博学生评选,每人奖励5000元。每年10月由学院组织推荐,由学校组织专家委员会评审。申请者要提交的报名材料除了一张信息表,还有一篇读书笔记,来源可以是师生读书会、课堂书单,也可以是读史读经典、读书文化节这样的读书活动。

杜鹏副校长对“得到奖学金”的设立给予了充分肯定。他表示,得到App依托高校的智力资源,为社会提供了丰富的知识产品,这次反哺高校,和人民大学合作设立奖学金,是一次有时代特点的创新,对学生有吸引力,对校园文化建设也有帮助。希望“得到奖学金”能够和课堂教学、课外活动结合起来,激励学生多读书、读好书。

“得到奖学金”专门奖励读书。师生们对此怎么看?

社会与人口学院院长冯仕政教授认为:“在今天这个消费盛行的时代,我们每天被短平快的信息所包围,读书成了一件奢侈的事。‘得到奖学金’鼓励学生收起匆匆的脚步,品味经典,亲近学术,非常的有价值。”

兰台读书会会长、信息资源管理学院2016级本科生林佳桦说:“以前,我读书只满足于输入。参加读书会以后,开始养成一个习惯,把想法输出,写成读书笔记,在自己的知识体系和书本内容之间建立关联,这样才能吃透一本书。‘得到奖学金’的评选,不是简单地看阅读量,而是把读书笔记作为评选标准,看同学们是否真的读懂了一本书,能从这本书里得到什么收获。我觉得是非常好的方式。”

经济学院2018级本科生陈珅妍是得到App的用户。她说:“我高中的时候就开始听《罗辑思维》节目。上了大学,得到是我经常会用的一个App,上面传播的知识专业而前沿、有趣而易懂。听说学校设立了‘得到奖学金’,感到非常地惊喜。”她期待在奖学金评选之外,得到App能和学校合作,举办一些讲座,引导学生怎么读书、怎么写读书笔记,让学生获得和大牛交流的机会。

劳动人事学院博士生李欣表示:“得到App通过设置奖学金,鼓励更多的学子研读学术著作,选择更高质量的书籍;还提供了一个平台,让读书的成果显性化;同时,也让学生看到知识的价值,看到社会对于知识的重视。”

据悉,“得到奖学金”由知识服务公司「得到」捐资设立。「得到」专注知识服务,推出得到App、得到大学、《罗辑思维》节目、《时间的朋友》跨年演讲、知识发布会等多款线上线下知识服务产品。截至今年8月,得到App服务用户超过3200万,拥有一系列专家学者和各领域知识高手开设的精品课程,其中仅《薛兆丰的经济学课》一门课程,就吸引了超过42万用户付费学习。（张铭阳）

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