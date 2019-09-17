以终身学习理念为百万扩招做好准备

2019年我国高职院校要扩招100万人，如何在关键时期服务经济社会，提升学习者的就业创业能力，抓住机遇赢得挑战，高职院校还需要为这次现代职业教育的大改革大发展做好必要的准备。

终身学习理念强调教育要面向所有人开放，保障所有人的学习权益，满足广大社会成员在人生各个阶段的学习需求。历史将证明，高职扩招是在职业教育领域践行终身学习理念的重大举措，它既是在数以亿计的劳动者中促进教育公平、缩小受教育差距的“补短板”，又是在提高教育质量、优化教育结构方面“做加法”。

践行终身学习理念，要做好针对成人学习者的研究

只有做好社会生源需求调查，才能为制订招生、教学、管理和服务的扩招工作方案奠定坚实的基础。

开展社会生源情况与需求调查，需注意以下三点：一是要以科学的方法对未来社会生源的个人情况和学习需求进行调查，了解他们的教育程度、工作经历、就业现状、专业技能、经济条件、职业兴趣和就业方向等。二是要初步了解他们进入高职院校学习所期望的目标，包括学历文凭、职业证书，专业方向、类别，以及学习内容是侧重于文化基础、专业理论还是实务与实操，是希望获得更高的工作技能、获得转岗专业的本领、获得晋升需要的高学历，还是以自主创业为目标。三是进一步了解学生对于未来高职院校的了解程度，了解他们在教学模式、学生管理指导与生活服务方面的需求与愿望。

调查中应注意对调查方式方法的把握和对结果的正确分析。社会生源情况与需求调查最重要的对象自然是学生本人，因为其是最重要的利益相关者。当然，重视学习者本身不等于这项调查仅仅限于学生，因为职业教育还离不开其他利益相关者。为经济服务离不开企业，要注意覆盖学生曾经工作过的和未来希望进入的不同类型的大中小企业。落实高职任务的主体力量是高职院校，对相关院校的调查直接关系到扩招工作的整体方案和从招生到毕业全过程的实施。

需要注意的是，面对责任大、时间紧和任务重的挑战局面，有人认为还是按老办法教、按常规管理做，才简单可靠。然而，靠原有的思路、办法和技术将难以应对新的挑战、完成新的任务，所以只有背水一战，坚持改革，依靠新的办法和技术提高教学工作质量和管理服务效率，才有可能圆满完成任务。其实，个性化教学、学分制改革、弹性学制都已推行多年，只是广度和深度不够，在新的多样化需求的倒逼压力下，获得了改革这些学制的决心与动力。

践行终身学习理念，要扬长避短改革考试招生办法

我国高职院校已经实施了不同于普通高考的“文化素质+职业技能”的招生办法，这次扩招根据社会生源的特点需要进一步完善。如何落实政府工作报告提出的改革完善高职院校考试招生办法，笔者认为，分类的选拔制度比所谓的“宽进严出”更具责任感也更为可行。

真正“宽进严出”的宽进，是指生源范围广，类型多样，生源的学习目标既可以是学历教育也可以是证书教育。至于出口，由于考试评估的标准主要由学校掌握（职业证书考核一般由行业和专业组织负责），许多院校的质量标准不同，出口水平也就不同，因此入门标准和桥梁课程、发展课程的水平就格外重要。当然，出口水平的考核指标不仅有毕业率、证书获得率、辍学率，更重要的还有就业率和起步工资水平，最终还是劳动市场的指标评价最具权威性。

实行“宽进严出”的北美社区学院，如果只求具体的专业或技能证书，入学时有高中毕业证书就可以；如果攻读副学士学位，就要对英语和数学有一定的分数要求，有的专业对物理、化学和生物学等也有分数要求。当然，存在差距也并非绝对拒之门外，而是必须在正式开始学习学院课程之前，修完“发展课程”或“补偿课程”并考试合格。

践行终身学习理念，要采取有利于成人学习的教学模式

在专业设置方面，要关注产业升级中相关的基层复合型人才培养，如：有经营技能的技术技能人才、技术性服务业人才、智能制造的技能人才、机电一体化维修人才等的培养。要注意基层经营管理人才的培养，从有实践经验的学生中培养班组、车间、门店的经营管理者。对于新兴行业和人才紧缺专业，要更多地采取订单班和现代学徒制形式。

在课程体系开发方面，除了突出应用性和实践性之外，要特别注意课程模块化和分级化，有利于根据学生以往学习基础找到不同水平的入口，选择不同的专业方向。

在教学方法方面，要根据学生的特点扬长避短，逐步采取以学生为中心的、比较个性化的教学，最终要培养其自主学习能力。信息化教学手段有利于提高学习效率并适合成人学习者灵活安排学习时间的需求，因此除了面对面教学之外，还要提倡在线学习、翻转课堂和混合学习模式。

从现实情况看，应届生源和社会生源分别组建教学班，或社会生源单独组建成人学院比较可行，这样便于采取不同的管理模式，避免相互干扰。

相关调查显示，成人学习对专业的相关性和交通的便利性等比普通高中生更为看重，因为要兼顾工作和家庭。可以考虑由示范校骨干校牵头，成立分工合作的高职院校联盟，实行“分头招生，在某些专业教育阶段委托给其他院校”的合作方式。

践行终身学习理念，要为成人学习者提供全方位管理服务

对于社会生源，重归校园需要重新熟悉课堂、融入校园生活，熟悉并遵守规章制度，既要维护自身的权利，又要担负学生的责任、履行学生的义务，他们迫切需要学校提供咨询指导和服务帮助。

要树立新的服务观，把服务作为培养人才学会终身学习、学会生活、学会就业创业的重要内容和途径，树立“管理就是服务”的观念，把服务与人才成长紧密结合起来。同时，还要优化服务人员队伍，提升服务质量，不仅要加强个性化学习，还要实施个性化辅导。

在这一点上，发达国家的做法颇具借鉴价值。他们认为：“社区学院学生的多样性表明，学院应当像为社区服务一样为学生提供学业和个人的咨询与服务。这些服务包括学业学习指导、个人生活帮助、职业咨询、经济援助咨询、图书馆和计算机使用方面的指导等服务。”在许多院校，学生服务与教学、行政管理和人力资源并列为四大部门，分别由一位副校长分管，其人力、物力资源丰厚，服务功能齐全。许多万人规模的美国社区学院都成立了100多人的管理服务队伍，同时还有兼职的学生服务队伍，让学生在成功的道路上得到能力的增长和人文的关怀。

因此，高职院校应立足国情和社会福利水平，尽力而为、量力而行，为成人学习者的学习、生活和工作提供较全面的服务，通过服务育人，促进学生人人成才。

（作者系教育部职业技术教育中心研究所原副所长、研究员）

(责编：何淼、岳弘彬)