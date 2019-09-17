西安交大：用奋斗书写青春

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”9月7日，刚刚建成的“中国西部科技创新港”迎来首批7000余名西安交通大学新生。

他们手中的五星红旗，挥舞成一片红色的海洋，巨幅国旗在同学之间传递。师生共唱的嘹亮歌声，将人们的思绪拉回到63年前，那列自黄浦江畔一路向西的列车——63年前，正是在交大西迁的列车里，这样热血沸腾的歌声响彻一路。

“同学们，当你们走进这美丽的校园，也许你们并不知道，你们已然走进了一个故事。它离你们很近，近到触手可及。它又绵延了很远，有123年那么久远。今天，就让我们把它讲给你听……”开学典礼上，5名同学讲述的“爱国奋斗”交大故事，成为送给新生的宝贵“第一课”。

从交大校史到西迁岁月，从我国电机之父钟兆琳先生的严谨踏实、心系西部，到陶文铨、何雅玲院士的忘我工作、大师风度……汇聚一堂的交大学子以“青春告白祖国”的方式，共同体会“为民族而生，为时代而生”的交大情怀。

讲述中，一幕幕感人至深的西迁故事令现场师生动容。

“先生年龄较大，身体不好，夫人又卧病在床，可以留在上海。”交大西迁的决定作出后，周恩来总理提出可以让钟兆琳留在上海。然而，钟兆琳却说：“交大西迁，我是举双手赞成的，我们大学教师决不能失信于西北人民！”随后，他卖掉了房子，安顿好夫人，带领电机系师生意气风发地踏上了西行的列车。

前不久当选“2019最美科技工作者”的陶文铨院士，曾编写了我国第一本传热学教材，并获多个国家科学技术大奖。很难想象，这样一位耄耋高龄的学界泰斗，至今仍坚守三尺讲台，在教学一线为学生授课。

还有处处想着如何“为学生的人生铺路”的管晓宏院士。为了让学生摆脱“应试学习”的模式，他推出“信息新蕾”计划，为学生量身定制个性化培养方案，让他们能够真正有所习得。

“这样的讲述，让我越来越感受到交大身处西部所承担的历史责任。”连续两年为新生讲述西迁故事的吕泓尧，已是仲英书院大三学生。他告诉记者，这片广袤的黄土地，虽没有北上广优越的地理位置，却依然有一代代人为此默默奋斗。

“63年变迁，操着吴侬软语的老师们已先后离开讲台，但学生记着他们、校园记着他们、变化记着他们。”2017年岁末，习近平总书记回复西迁老教授的来信，他说：“向当年响应国家号召献身大西北建设的交大老同志致以崇高的敬意。希望西安交通大学师生传承好西迁精神，为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。”

“胸怀大局，无私奉献，弘扬传统，艰苦创业”，这反反复复被提到的16个字，正是这所大学的品格。一代代交大人不断续写新的故事，以实际行动“向祖国告白”。据统计，交大西迁以来，已有27万名毕业生从这里走出，交大人也用数不清的科研成果践行着对祖国的誓言。

2011年，30岁的徐峰从国外回到母校，参与创建并担任西安交大生物医学工程与生物力学研究中心主任。那时，从事前沿交叉学科研究的他面临着前所未有的挑战，但他没有放弃——“同样是在荒地上拓土开疆，西迁老前辈能够成为拓荒者、奠基人，我们有何不可？”

如今，已填补所研究领域国际理论空白的徐峰常常告诉身边人：“西迁老教授身上那种非同寻常的‘精气神’，也就是我们现在所说的爱国奉献、奋斗进取的精神，深深影响着我们后辈学子。”

2014年，土生土长的广东人林舒进从珠江畔来到古城西安，成为西安交大管理学院的博士生。2017年，国家组建科技扶贫博士团，他决定像前辈们一样，到祖国需要的地方去。

在山陡沟深的陕西省平利县，林舒进帮助40余名当地学生获得社会资助。第二年，他又主动申请参加第二期扶贫。以乡亲们滞销的农产品为原料，他研发出15项新产品、新技术，带领村民脱贫致富。“正是受到西迁前辈的感召，我们年轻一代才能像他们一样，把国家装到心里，用奋斗书写人生。”林舒进说。

通过“青春告白祖国”系列活动，更多学子学思践悟践行“西迁精神”的故事，以讲述和分享的方式为广大学子知晓。

虽然在内地求学，藏族姑娘白玛央金仍坚持利用寒暑假，在家乡义务支教9年。不仅如此，她还在自己就读的西安交大发起成立“雪域女团”支教队，让更多高原上的孩子获得知识的力量。

“架桥不止，筑梦不息。”为解决农村贫困孩子上学路上的艰难，方便村民出行，西安交大无止桥团队已走过12年风雨。在西部多地，600余名学子先后建成无止桥9座、村民活动中心两座。他们还和其他高校合作，建成无止桥14座，4万余人直接受益。

仅在今年暑假，西安交大就有603支团队、4362人投身社会实践，在祖国的大江南北、城市乡村，开展包括“新中国成立70周年”社会观察、理论普及宣讲、精准脱贫帮扶、政务见习、“一带一路”特色专项社会实践等项目在内的九大板块实践。

“在西安交大人看来，‘青春告白祖国’是把个人理想同国家命运的紧密结合，是携智慧与热情去往祖国最需要地方的自我奉献，也是‘以我之声’带动更多和谐与包容的正能量传播。”西安交大团委书记苏翔表示，在“青春告白祖国”活动中，传递的是学子奋斗青春、祝福祖国的心声，满怀的是青年爱国奋斗、建功立业的初心。

中国青年报·中国青年网记者 孙海华 实习生 李幸宜

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