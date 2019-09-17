兰州大学：自强不息独树一帜

在近期国家自然科学基金委员会公布的2019年“国家杰青”建议资助申请人名单中，本科毕业于兰州大学的入选者有11人。300名“国家杰青”资助人选贡献超过10人的高校中，兰州大学是唯一的西部高校。

与发达地区的高水平大学相比，兰州大学坚守在深厚但又相对贫瘠的黄土地上，缺少许多得天独厚的优越条件，克服了许多别人没有的困难。然而自建校以来，兰州大学始终在中国高等教育占有一席之地。她的发展之路证明，一所好的大学，需要自身独特的精神、传统和风范。

倔气

据统计，恢复高考以来兰州大学培养的本科毕业生荣膺两院院士、成为“杰青”的数量，在全国高校中分别列第六、第八，社会各界称之为“兰大现象”。

“学术的道路，是用寂寞和执着铺就的。”年过花甲的中国工程院院士、兰州大学草地农业科技学院名誉院长南志标，把大半生精力都献给了草业研究。为研究培育适应高山草原的优良牧草品种，南志标从1997年起就坚守在气候恶劣、条件艰苦的甘南草原，没有研究基地，就租住农户的房子，自己生火做饭。

李吉均院士的80岁生日是在甘肃白银景泰黄河石林的山顶上过的，“野外考察、实地讨论”是其独特的庆祝方式。

1956年，带着“骑一匹白马漫游在祁连山深山幽谷中”的心愿，李吉均考取兰州大学地理系攻读研究生，并把梳理中国地理地貌的“前世今生”作为毕生事业，从事青藏高原和冰川研究半个多世纪。他培养的学生秦大河、姚檀栋、陈发虎相继成为院士，书写了“一门四院士”，师生三代勇闯青藏高原、南极、北极的佳话，在具有西部特色的青藏高原冰川、黄河起源与地貌演化和青藏高原隆升等一系列问题上作出了开拓性贡献。

“生活艰苦，不怕；没有条件，创造。”郑国锠院士1951年初到兰大时，植物学全系只有6位教师14名学生，动物学系的师生也差不多，两系学生相加不到30人。条件艰苦没有“吓走”郑国锠，他在西部一待就是61年，开创了兰大的细胞生物学研究并取得重要成就。

围绕西部特有的资源禀赋、地理地貌、环境和经济发展、产业需求，兰州大学的化学、地理、地质和科学、生物学、生态学、草学等学科展开研究，并取得重大突破和丰硕成果。民族学、敦煌学、历史学、经济学、社会学等研究，也都与西部的人文历史、民族文化、边疆安全、区域发展紧密联系。化地域劣势为研究优势，沙、水、草、粮……这些在外人看来的“冷门”正是兰州大学科研工作者独有的人生舞台。

用兰州大学的校训“自强不息 独树一帜”形容兰大人，最为贴切。

没有学籍的“编外学生”谢炎廷因自幼脑瘫，无法像正常人一样生活，有时说话都是一个字一个字往外蹦，甚至无法正常握笔。

“靠天靠地不如靠自己！”兰州大学校长严纯华认为，兰大人有一种“倔”劲，不问东西，也不怕吃苦，找到一个方向就能持之以恒地“钻”进去。

韧气

清晨，兰州大学的校园总能听到琅琅读书声，早晨五六点图书馆门口就排起长队，图书馆自习室节假日也满满当当。

在有些人眼里，兰大是“最落寞、最委屈、最孤独的大学”，但在兰大人自己眼中，在兰大毕业生的用人单位、学术界人士眼中，兰大是“最勤奋、最踏实”的大学。

“在兰州大学，我可以安心做学问。”理论物理学家段一士曾对妻子黄友梅说。

毕业于金陵大学、中国首批留苏攻读研究生的四川人段一士1957年回国后，一直在兰州大学物理系执教。作为我国理论物理学界的“大师”，他曾凭“磁单极理论”获全国科学大会奖，其研究工作被杨振宁评价为“具有国际水平的美妙工作”。有高校、科研机构想用优厚待遇“挖”走他，但他选择了坚守西部。

气象学家黄建平在美国学习工作12年，在导师丑纪范院士“以国家需求为己任”的召唤下，放弃优厚的生活、工作条件回到兰州大学，出任大气科学学院首任院长。

“西北是我生长的地方，我的梦想就是把一生所学献给这片热土，把他建设得更好。”经过16年的努力，黄建平带出了一支坚守西北的全国高校首批“黄大年式”教师团队，使学校大气科学成为一流建设学科。

据统计，兰州大学每年招收的本科生、研究生中，西部生源和农村生源占到近50%，少数民族生源接近10%；每年有超过50%的毕业生选择留在西部工作创业或继续深造，其中博士毕业生在西部就业的比例高达70%以上，为西部各个行业作出了重要贡献。

大气

“如果你回到兰州大学，出成果至少要晚5年。”化学化工学院教授张浩力刚回国时，他牛津大学的同学曾劝他。如今，张浩力已经回国15年，回首当初，他说：“作为科研人员，我应该在国家最需要的地方作出自己应有的贡献。”

在教书育人的同时，兰州大学坚持科研报国，形成了一批高质量的研究成果。核科学与技术学院陈熙萌、邵剑雄团队承担的嫦娥四号软着陆关键装置——γ关机敏感器近月面测高曲线以及月球着陆环境影响的仿真工作，首次实现了人类航天器在月球背面软着陆和巡视探测，还将应用于嫦娥五号首次月面软着陆及返回任务。

兰州大学原校长辛树帜曾说：“西北诸省为我国古文化发祥之地，亦今后新国运发扬之所，承前启后，继往开来……设兰州大学，意义盖极深远。”因此，创建兰州大学“足以永奠建设西北抑开发西北的始基”，这是兰州大学与生俱来的责任和使命，而这也正是兰州大学始终能够扎根西部、克服各种困难，自强不息、独树一帜的精神动力和根本原因。“兰州大学的发展史，就是一部大学融入国家、服务国家、贡献国家的历史。”兰州大学党委书记袁占亭概括。

在祖国最需要的地方作出自己特有的贡献，兰州大学实现了自身从小到大、由弱到强的发展，破解了在落后地区办好高水平大学的难题，走出了一条“做西部文章，创一流大学”的发展之路。

（本报记者 宋喜群 本报通讯员 王雯静）

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