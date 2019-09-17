谱写国家通用语言文字推广普及新篇章

推广普及国家通用语言文字，是语言文字事业发展的核心任务。筚路蓝缕七十载，风雨兼程谱华章。70年来，在党中央、国务院坚强领导下，语言文字事业始终围绕推广普及国家通用语言文字这条主线，从政策法制、规范标准、宣传教育、督导评估等方面采取一系列措施，坚定不移推广普及国家通用语言文字，取得历史性成就。截至目前，普通话在全国范围内普及率接近80%，识字人口使用规范汉字的比例超过95%，文盲率从新中国成立之初的80%以上下降至4%以下，各民族各地区交流交往的语言障碍基本消除。国家通用语言文字的推广普及，极大地促进了国家经济建设和教育、科技、文化等社会事业发展，为维护国家统一和民族团结、提高国民素质和社会文明程度发挥了不可替代的重要作用，为全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

70年来，党中央把握基本国情，坚持把推广普及国家通用语言文字作为国家基本语言政策之一，领导和推动了国家通用语言文字推广普及工作的蓬勃发展。新中国成立之初，中央确定简化汉字、推广普通话、制定和推行汉语拼音方案为语言文字工作的三大任务。改革开放后，中央提出了促进语言文字规范化、标准化的工作目标。1982年，“国家推广全国通用的普通话”写入《宪法》。2000年，《国家通用语言文字法》颁布，进一步明确了普通话和规范汉字作为国家通用语言文字的法律地位。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视语言文字工作，习近平总书记关于“推广国家通用语言文字，努力培养爱党爱国的社会主义事业建设者和接班人”等重要论述，为新时代语言文字工作指明了方向，提供了根本遵循。党和国家推广国家通用语言文字的政策是清晰明确、一以贯之的，历史和实践证明，这一基本语言政策是完全正确的。

70年来，语言文字战线深入贯彻落实党中央决策部署，不忘初心、牢记使命，开拓创新、接续奋斗，积极动员全社会广泛参与，共同推动语言文字工作依法治理和社会共治，推进语言文字规范标准建设与推广应用，促进中华优秀语言文化传承和发展。经过70年艰苦努力，我国形成了较为完备的语言文字法律法规体系，治理体系和治理能力现代化水平明显提升；语言文字规范标准日益完善，在文化教育、新闻出版、信息技术和人工智能等领域发挥了重要作用；中华优秀语言文化传承精彩纷呈，汉语国际交流传播快速发展，语言资源保护开发取得积极成果，进一步夯实了国家通用语言文字推广普及工作的发展基础。

进入新时代，语言文字战线要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握新时代国家通用语言文字推广普及工作新目标新任务新要求，坚持依法推广、精准施策、遵循规律、创新发展，着力解决国家通用语言文字推广普及中存在的发展不平衡、不充分等问题，以高昂的工作姿态，砥砺奋进新时代，勇担使命续新篇。

持续提升学校的推普主阵地作用，大力加强幼儿园和小学阶段的普通话教育教学，深入实施“学前学会普通话”行动、幼儿普通话教育项目“童语同音计划”，让孩子们在语言学习关键期学会普通话，使每一个完成义务教育的学生都能比较熟练地掌握国家通用语言文字，有效控制不会国家通用语言文字人口“增量”。深入研究国家通用语言文字学习规律和教学规律，加强教师国家通用语言文字核心素养和教学技能培训，针对不同群体需求组织开发有针对性的优质学习资源，不断提升教师的教学能力水平，不断提升学生的学习兴趣、学习质量、学习效益。围绕立德树人根本任务，促进国家通用语言文字教育教学与学校德育、智育、美育有机融合，充分发挥国家通用语言文字打好青少年人生底色的基础性作用。

紧紧围绕坚决打赢脱贫攻坚战，充分发挥普通话提高劳动力基本素质的重要作用。推动“国家通用语言文字普及攻坚工程”“推普脱贫攻坚行动计划”有效实施。进一步健全完善工作机制，压实地方政府主体责任，统筹协调各方面力量资源，精准聚焦农村、民族、边远地区特别是“三区三州”贫困群众的实际需求，不断激发他们学习普通话、积极致富奔小康的内生动力，推动培训活动与群众实际需求精准对接互动，使贫困群众有地方学、愿意学、学得好、用得上，逐步减少不会国家通用语言文字人口“存量”，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会助力。

加强组织领导和统筹规划，加大政策支持和条件保障力度，提升国家通用语言文字推广普及“质量”。更好地发挥党政机关带头作用、学校基础作用、新闻媒体示范作用、公共服务窗口作用。不断创新国家通用语言文字推广宣传的载体，以推普周等活动为抓手，增强宣传实效。加快培训测试体系、应用服务体系建设，全面提升国家通用语言文字服务能力。充分发挥国家通用语言文字传承发展中华优秀传统文化的载体作用，以文育人、以文化人、以文培元、以文铸魂。加强语言文化国际交流与传播，打造品牌，讲好中国故事，传播好中国声音，推动中华优秀语言文化走向世界。

《国家语言文字事业“十三五”发展规划》提出“到2020年，在全国范围内基本普及国家通用语言文字”的发展目标。如期实现这一目标，意味着中华民族“书同文、语同音”的千年梦想，将在中国共产党领导下的当代中国成为现实。这是中国语言文字事业发展的重要里程碑。让我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，不忘初心、牢记使命，以时不我待、只争朝夕的实干精神，不负荣光、奋发进取，确保这一目标如期实现，谱写新时代语言文字事业发展的新篇章。

（作者：田学军，系教育部副部长、国家语委主任）

(责编：何淼、岳弘彬)