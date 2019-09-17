将思政元素融入专业课教学

“这是一个独特新奇、跟我的想象完全两样的经济学课堂。”说起西南财经大学国际商学院吴钢老师讲授的《宏观经济学》，许多同学记忆深刻。

开学第一课，吴钢就在黑板上画了一个巨大的手掌：教学内容分为五个部分，分别对应五个手指，每一个知识单元的内容都清晰明了地陈列在手指的纹路上，带领学生直观地建构起《宏观经济学》的知识框架；在教学中，他还将价值导向融入这个“巴掌”之中，让专业课成为铸魂育人的生动课堂。2018级国际经济与贸易专业本科生夏锐道出了同学们的心声：“一掌之间，大有乾坤，有经世济民，有学无止境，有家国情怀，有对我们担当起社会主义合格接班人的期待。愿常听老师教诲，学有所成。”

近年来，西南财经大学用好课堂教学这个主渠道，不仅不断改进和加强思想政治理论课，还致力于推动“思政育人”与专业教育的有机融合，将思政教学元素融入专业课程之中，寓价值观引导于知识传授之中，确保各门课都守好一段渠、种好责任田，使各类课程与思想政治理论课同向同行，形成协同效应。

国际商学院教师蒋为尝试将思政元素引入《对外贸易概论》课程教学，改革开放40年中国贸易发展的案例触动同学们思考个人发展与国家命运的关系。讨论中，有同学谈到“个人成长与祖国前途命运紧密相连”，也有同学表示个人的力量在全球经济发展中相对渺小，还是追求个人发展显得更加现实。

面对这位同学的观点，蒋为没有简单地点评，而是运用外贸变革中平凡个体与时代一起奋斗进步的案例启发大家自己找出正确答案，他同时也意识到，“思政育人”对专业课教师提出了更高要求，工作艰巨性不能小视。

“传道者自己首先要明道、信道。”西南财大宣传统战部部长明海峰说，西南财大着力强化专业课教师铸魂育人的意识和能力，让教育者先受教育，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任。

在推进“课程思政”进程中，西南财大举行了多场教育思想大讨论，充分集聚各学院系所众智制定课程思政建设方案，并通过编印教学探索系列文集、全体教师签订承诺书等举措，有效推进课程改革。

“传道授业解惑，重在传道。”经济学院教师吴开超自1986年留校任教以来，一直注重在讲授知识的同时，引导学生树立远大的理想和正确的价值观。他说，思想和价值观比知识更重要，要引导学生认识到，实现中华民族伟大复兴中国梦，他们责无旁贷。

近年来，西南财大扎实推进课程思政整体工作，制定课程思政《教育教学改革方案》系列文件，并将之纳入教育教学改革专项，逐步形成了一批可复制可推广的课程思政教学改革典型案例和特色做法，构建起全员、全程、全方位育人的格局。

吴开超的学生、留校任教的财税学院教师吕敏感到，在学校的要求和引导下，老师们都更加重视在专业课程中进行思政教育了，更深入、更广泛地挖掘专业课程内容中的思政元素，更加自觉地推进“思政育人”与专业教育有机融合，引导学生不仅学习专业知识，更让他们明白为什么而学习。

“经济学是‘铸魂育人’尤其鲜活的课堂，因为经济学的使命是经世济民。”吴钢将价值引领巧妙融入了他的“巴掌经济学”课堂：在国民收入版块，引导同学们正确认识中国宏观经济的发展大势；在讲解货币制度时，带领同学们正确认识金钱本质、树立正确金钱价值观；在讲授经济增长的章节时，用中西经济增速的数据对比生动呈现中国改革开放40年的巨大成就……

吴钢将中国优秀传统文化、唯物辩证法及历史唯物论贯穿到宏观经济学教学中，引导同学们用马克思主义的观点方法进行全局统筹思考和中西辩证对比。2018级国际经济与贸易双语班的师玟同学在课后颇有感触地说：“将马克思主义经济学和西方经济学进行比较，我觉得马克思考虑得更全面、更深入、更公平。西方经济学已经达到一个较高的水平，但也有其局限性，不能盲目崇拜，要辩证看待，取其精华去其糟粕。”

目前，西南财大各学院深入挖掘专业课程中蕴含的思想政治教育资源元素，有机融入家国情怀、法治意识、社会责任、人文精神、仁爱之心等思政元素，润物无声地引导学生将个人成长与祖国前途命运紧密相连。在2019年年初举行的课程思政教学大赛上，《旅游跨文化消费管理》《高级英语》《电子支付与结算》《财务会计》等多门课程深入挖掘专业课蕴含的思政元素，展现了西财学子喜闻乐见的“金课”风采。

西南财大还积极把学校小课堂同社会大课堂结合起来。2016年以来，西南财大信息工程学院电子商务专业的学生在学院教授帅青红的带领下，利用暑期三下乡实践等机会一次次来到阿坝金川县和凉山美姑县脱贫攻坚一线，在实践教学的课堂中参与精准扶贫。从埋下第一根光纤电缆、安装第一台电脑到帮助村民从电商平台卖出第一批山货……同学们亲身参与了两县“县、乡、村”三级电商服务体系和农特产品基地从无到有的全过程，以及为两县制定电子商务脱贫奔小康方案、培训电商从业人员等各项工作。

近年来西财广受海内外关注的“中国家庭金融调查”，是学校把小课堂和大课堂紧密结合的又一个积极尝试。8年来，从中俄边界到雷州半岛的渔村，再到北上广深等国家中心城市，一万余名西财学子用汗水和脚步丈量祖国广袤大地，深入全国29个省市约6万个家庭调查收集中国家庭的资产、负债、消费等宝贵数据，也在大调查中读懂中国、读懂自己。

专业课里的思政引领涤荡学子心灵，激励同学们立鸿鹄志、做追梦人。2014级国际商务专业本科生包广博同学说：“老师们在专业课上告诉我们要成为什么样的人、怎样运用所学为社会作贡献，我深感新时代青年学子责任重大、使命光荣，我决心考取选调生扎根基层，用实际行动长才干、作贡献。”

学校党委书记赵德武说：“当前，全党上下正在开展‘不忘初心、牢记使命’主题教育，西财将秉持90余年来兴学报国、为党育才之初心，坚持‘立德树人担使命’，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，坚持精准施策、精准发力，持续深化课程思政和思政课程改革，不断完善‘三全育人’格局，努力培养德智体美劳全面发展，具有家国情怀、创新精神、国际视野，担当民族复兴大任的卓越财经英才。”

（本报记者 李晓东 周洪双）

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