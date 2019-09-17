如何办教育：让人民满意没有休止符

原标题：让人民满意没有休止符

【作者手记】

党的十八大以来，习近平总书记多次就教育工作作出重要指示批示，反复强调要站稳人民立场、办好人民满意的教育。在党的十九大报告中，习近平总书记强调，“必须坚持以人民为中心的发展思想”“必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育”。在2018年全国教育大会上，总书记再次强调，“坚持以人民为中心发展教育”，把办好人民满意的教育与加快推进教育现代化、建设教育强国并列作为教育三大战略目标之一。办好人民满意的教育已成为习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于教育的重要论述的重要内容，是新时代做好教育工作的价值引领和重要遵循。

中国教育科学研究院是中国共产党在延安时期亲手创办的具有红色基因的综合性国家教育智库，始终以研究、宣传、贯彻党的教育方针政策为己任，为服务国家战略需求和教育改革发展提供智力支持。党的十八大以来，我们将学习宣传、解读阐释和贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是总书记关于教育的重要论述作为首要任务，努力开展办好人民满意的教育的学理研究和调查研究。按照教育部党组的统一部署，我们自2012年底开始论证策划教育满意度调查。截至2018年，已完成两轮基础教育满意度、两轮高等教育满意度和一轮职业教育满意度调查，向社会发布了5份调查报告，受到社会各界广泛关注和认可。我们开展的满意度调查，构建了包括教育期望、教育公平感知、教育质量感知和总体满意度等变量的测评指数模型，覆盖不同类型教育、不同学段的学生、家长、教师、校长、雇主以及社会公众，每轮有效样本大致7万左右。在这一过程中，我们越来越认识到办好人民满意教育的重大理论意义和现实价值，越来越深切感受到人民群众对办好人民满意教育的殷切期盼。

今年以来，按照教育部党组要求，我们结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，特别是在庆祝中华人民共和国成立70周年之际，我们认真梳理总结新中国成立70年来办好人民满意的教育的发展历程，有了更加深入的思考，深刻认识到办好人民满意教育是中国共产党基于新时代中国教育实践、揭示中国教育发展规律、为发展马克思主义教育理论作出的原创性贡献，是我们党一贯的价值追求，充分体现了中国特色社会主义教育的本质要求。经过70年发展，我国教育始终坚持把立德树人作为根本任务，人的全面发展逐步得到实现；教育普及水平显著提高，人民群众“有学上”的问题得到全面解决；教育质量大幅度提升，人民群众“上好学”的机会明显增多；办学机制灵活多样，人民群众对多样化、个性化的教育需求逐步得到满足；保障水平显著提高，人民群众教育获得感有效提升；我国教育总体水平已经迈入世界中上国家行列，人民群众对教育的满意程度不断提升。然而，社会上对办好人民满意的教育的理解和认识还存在许多差异，如何正确处理好人民需求与国家利益、公平与质量、人民获得感与遵循教育规律性、阶段性和发展性、人民受益者与参与者、全局性与局部性等关系，如何在新时代新形势下持续推动办好人民满意的教育，还需要系统研究和深入探讨。

为此，我们组织专门力量集中开展办好人民满意教育理论研究，围绕办好人民满意教育的理论渊源、成就经验、发展规律以及下一步努力方向，多次召开专题座谈会，广泛听取和征求意见，旨在从理论上回答，为什么要“办好人民满意的教育”，理论渊源是什么？新中国成立以来我们办人民满意教育取得了哪些历史性成就？有哪些经验和规律性的认识？办好人民满意的教育没有休止符，下一步办好人民满意的教育应该重点做些什么？期待能引发思考，让全社会能够深入了解和持续思考办好人民满意的教育的丰富内涵；能启迪创新，推动解决制约办好人民满意的教育的体制机制问题；能推动实践，引发教育战线和有关方面积极投入到办好人民满意的教育的实践探索中来，为办好人民满意的教育作出新的更大贡献。

（作者：崔保师，系中国教育科学研究院院长）

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