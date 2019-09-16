《共和国教育公平之路》首发式暨教育公平座谈会举行

人民网北京9月16日电（熊旭 李依环）为庆祝中华人民共和国成立70周年，《共和国教育公平之路》一书日前在北京举行首发式。据介绍，该书由袁振国、翟博、杨银付领衔主编，华东师范大学出版社推出，旨在讴歌共和国教育公平的巨大成就，总结教育公平的历史经验，为世界教育公平发展提供范例。

“作为人类命运共同体，中国应该对人类的文明、教育的发展作出我们应有的贡献，所以本书注重思想性、历史感和国际比较，用事实和数据说话，以期讲好教育公平的中国故事，为世界教育公平进程提供中国经验。”首发式上，该书主编、华东师范大学终身教授袁振国对《共和国教育公平之路》的源起与概要进行了介绍。他说，本书既是对中国教育公平成就的回顾和经验总结，同时也是对进一步继续推进教育公平的展望。

华东师范大学党委书记童世骏在发言中谈到，教育公平就像中秋佳节的圆月一样，是中华民族每个成员都有权利享受的。中国不仅有主张“有教无类”和“聚天下英才而教育之”的文化传统，而且有论证在现代生产力条件下通过教育促进人的全面发展的科学理论。发布《共和国教育公平之路》一书，是献给新中国成立70周年的一份特殊礼物。

“《共和国教育公平之路》比较系统地从不同视角来概括新中国成立以来教育公平的发展道路，不仅对于我们总结中国教育发展的历史经验，而且对于今后促进中国教育更加公平、更有质量地发展，都有非常重要的意义。”中国教育学会会长钟秉林如是评价。

首发式当天同期举办了教育公平座谈会，多位专家、学者从不同角度围绕中国教育公平话题展开了讨论。

中国教育学会名誉会长顾明远指出，《共和国教育公平之路》真正把中国的经验介绍给世界，无论是从理论上来讲，还是从实际上来讲，都有很重要的价值。进一步促进公平、提高质量是今后教育发展的关键，希望在中国教育公平上面的探索能够继续深入，续写新的成就和新的辉煌。

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