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“庆中秋 知民俗”北京东城二幼庆中秋主题活动

2019年09月16日12:23  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京9月16日电 中秋佳节，东城二幼分园举行了“庆中秋，知民俗，传统文化乐中学”主题活动。活动前期，东城二幼科学办园特色各班进行了“月亮的故事”“月亮观察日记”“月亮创意画”“绘本阅读”等相关主题活动，引导幼儿通过故事讲述、实际观察记录等方式，认识了解月亮的变化，丰富了幼儿的感知经验和探究兴趣。

老师提问小朋友“中秋节的来历”（张楠/摄）

东城二幼分园表示，为了更好地落实“文化 传承2030”工程，丰富幼儿对中国传统节日——中秋节的认识了解，加深对中秋节团圆意义的体验，感知了解节日相关的自然科学现象，老师们通过学唱歌曲、制作花灯、观看露天电影、观察月亮等活动，让幼儿在快乐游戏体验中学民俗，感受认识中国传统节日中秋节的习俗和文化。

东城二幼小朋友古诗朗诵（张楠/摄）

活动中，孩子们观看故事表演，了解中秋的来历和习俗；动手来制作花灯、集体歌曲、歌表演、古诗朗读、互动猜灯谜；通过露天电影，体会过去人们小时候过节的乐趣；最后孩子们品尝美味的月饼，并用望远镜望向天空，憧憬未来探索浩瀚的宇宙。

传统节日是民族文化传承的载体，这次活动通过丰富多彩的形式，让幼儿感受到浓浓传统文化的气息，知晓了中秋节的来历和习俗，感受到今天幸福生活的来之不易，进而在幼儿心中萌发热爱、传承中华民族优秀传统文化的种子。（张楠）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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