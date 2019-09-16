中央财经大学校长王瑶琪：将小我融入大道

中央财经大学校长王瑶琪（学校供图）

人民网9月16日电 中央财经大学15日上午举行2019级新生开学典礼，校长王瑶琪在发言中寄语2948名新生：希望你们在大学里认真学习基础知识，积极探索前沿理论、大胆求证难题的答案，努力使自己成为未来社会改革发展“无人区”的先行者、“深水区”的领航员。

王瑶琪在题为《将小我融入大道》中的发言内容节选如下——

沐浴着金秋的阳光，中央财经大学的校园今年迎来了2948名新生，请允许我代表全体教职员工，热烈欢迎来自四面八方的你们成为中央财经大学最年轻的成员。你们当中，国内学生来自全国34个省级行政区、分布于29个民族；留学生来自74个国家。从这些数据可以看出我们的校园文化是如此的异彩纷呈，我们的校园生活与国家和世界是如此的紧密联系。

同学们，你们所在的中央财经大学是从共和国的晨曦中走来，与共和国的发展同向同行、同频共振。新中国开国之初，为了培养大规模经济建设所急需的财经管理人才，中央财经大学应运而生。作为新中国中央人民政府直接创办的第一所高等财经高校，学校在党和国家几代领导集体的亲切关怀下，办学空间从西黄城根22号院，到学院南路39号，继而扩展到沙河高教园区；办学规模从1949年成立初期的470人，发展到现如今有超过一万六千人的全日制在校生；学科专业从早期的财政、金融、会计3个本科专业，发展到目前拥有55个本科专业，5个一级学科博士学位授权点，15个一级学科硕士学位授权点，18个专业硕士学位授权点，学科体系日趋充实和协调，成为国家“双一流”建设高校。中央财经大学同新中国一起走过70年的辉煌历程，在这筚路蓝缕、砥砺奋进的70年中，中财大人始终坚持探索追求知识和真理，始终坚持践行担当使命和责任，为祖国繁荣昌盛、社会文明进步作出了自己的贡献。亲爱的同学们，你们在这样一个时刻加入中央财经大学，见证和亲历学校在新的起点出发，希望你们和学校一道继往开来，续写新的荣光。

新的起点，当志存高远。中央财经大学的学生应该懂得为什么学习，为谁学习。这个社会从来不缺乏精致的利己主义者，但是推动社会前进的动力绝对不是利己主义。亲爱的同学们，你们生于新世纪，有奋力拼搏的父辈为你们遮风挡雨，自出生起就享受着改革开放和国家发展带来的巨大成果。你们从父母身边走来，第一次以独立的姿态处身社会。是时候深刻了解自我之外的人群是如何生活的，是时候深刻了解家庭之外的环境是如何存在的，是时候深刻了解书本之外的人类文明是如何进步的，是时候深刻了解中国是如何从苦难走向富强的。经世济民的理想、为国理财的抱负，从建校之初就融入了中财大人的血脉里。作为新时代的中央财经大学学子，一定要懂得如何善待财富。这意味着要深刻地觉察到财富创造在给社会发展带来极大推动力的同时，也带来了一些问题。于个体而言，要学会健康地创造财富、管理财富，但不要受财富欲望的支配；于社会而言，要致力于财富创造的合理的制度激励与引导，同时又要根植在对贫困的改善、对贫困者的社会公正的保障中。我们的使命是不断地消除贫困，让财富能够为社会公共利益服务，将小我融入大道，以一己之力，为苍生谋福。

新的起点，要勇于创新。人类文明的进步和国家的前进，都是有识之士在科学、技术、制度等方面的不断求索和创新带来的。我们既要传承前人的智慧和成果，又要克服已有的理论和知识的局限，尊重但不盲从。世界在前进，旧的问题解决了，新的问题又产生，人类是在不断解决新问题的过程中达到一个又一个文明的新高度，人类文明史就是一部创新史。你们成长于二十一世纪初期，这个世纪的发展与以前世纪相比，其速度是前所未有的，其变化也是前所未有的。我们正面临百年未有之变局，高科技的冲击、新格局的酝酿，世界经济社会发展的不确定性在增强，挑战是严峻的，机遇也是巨大的。你们的成长恰逢其时，希望你们在大学里认真学习基础知识，积极探索前沿理论、大胆求证难题的答案，努力使自己成为未来社会改革发展“无人区”的先行者、“深水区”的领航员。

新的起点，应扎实前行。亲爱的同学们，大学是这样一个美妙的地方，它的最与众不同之处在于，这里是思想的发源地和传播地。你们在这里听取老师们各具风采的阐述和讲解，目的不仅是让你们理解老师们说了什么，更是让你们明白老师们是如何思想的，然后，你们应该形成自己的思想，学会正确地表达自己的思想，能够与他人分享自己的思想，并且恰当地实现自己的思想。这是一个需要不断练习的过程。在这个过程中，逐步学会正确地发现问题，理性地分析问题，科学地解决问题。发现真问题、解决真问题，而不是人云亦云、随波逐流、哗众取宠。国之栋梁，必是坚实之人。以大格局谋事业，从小问题做事情。天下大事，必作于细。上好每一堂课、做好每一道题、写好每一篇论文；调查好每一个案例、采集好每一个数据、标注好每一个引用，让追求卓越成为习惯并持之以恒，脚踏实地积蓄向上的力量。四年之后，你们必将收获更加优秀的自己。

新的起点，需开放包容。大学是文化交融之地，近三千名本科新生的个体组成已是如此的丰富多彩，更何况组成这所大学的全体师生有近两万人之众。希望你们跨越地域的限制，理解环境和习俗的不同，正确看待贫困和富有，努力消弭彼此的隔阂。不同的地域正好是我们观察世界的窗口，世界从来都不是只有这里没有远方。学会从老师、同学身上看到远方，将使我们具有更加宽广的视野。所谓全球化的视野，既包括能够从这里看远方，也包括能够从远方看这里，是一种和而不同、各美其美的胸怀。

新的起点，该乐观坚强。同学们，大学的生活虽然不能说是波澜壮阔，但也不是水波不兴。开始独立生活的你们，会有高歌猛进，也会有沮丧时刻。一百多个学分的课程、老师不停催要的论文报告、各种比赛竞争、求学求职，等等，四年的时间里，你不会在所有领域都能轻易成功，压力和挫折也是大学生活的重要组成部分。希望你们既拥有上进心，也拥有平常心，以内心的阳光和豁达为美好的人生提供源源不断的动力。强健的身心是干事创业的基本条件，“欲文明其精神，先自野蛮其体魄”。请大家形成走下网络空间、走向运动场的自觉性，在强身健体中锤炼坚韧意志、在竞争拼搏中培育合作精神，在享受运动的快乐中形成持续服务社会的能力。

亲爱的2019级同学们，大学是你们成长的加速器，希望你们在这里收获学识、收获友谊、收获成长！至于中央财经大学，则会收获你们！学校的成长永远有你们！祝福大家！

(责编：李依环、熊旭)