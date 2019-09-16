对外经济贸易大学校长夏文斌：爱国、爱校，做最好的自己！

对外经济贸易大学校长夏文斌（学校供图）

人民网北京9月16日电 对外经济贸易大学日前举行新生开学典礼。该校今年共有2271名本科生、2382名硕士生和169名博士生，共4800多名新同学顺利入学。校长夏文斌在发言中寄语新生：亲爱的同学们，在新时代背景下，希望你们珍惜大好时光，将人生成长成才的黄金期与学校发展的关键期和国家发展的战略机遇期相联系相结合，形成无可撼动的铁三角，爱国、爱校，做最好的自己！

夏文斌在题为《爱国、爱校，做最好的自己！》中的讲话内容节选如下——

今天参加开学典礼的有2019级2271名本科生、2382名硕士生和169名博士生，共4800多名新同学。茨威格在《人类的群星闪耀时》一书中提到，一些充满戏剧性和命运攸关的时刻往往只发生在某一天、某一小时甚至常常发生在某一分钟。也许志愿的填报，只发生在几分钟之内，但支撑这几分钟决定的，一定是夜以继日的坚持、迎难而上的坚韧和不忘初心的坚定。“梅花香自苦寒来”，正是来自五湖四海的4800份同样的坚持、坚韧和坚定，激励着大家今天坐在这里，共同凝聚了这一时刻，成为彼此重要人生阶段的同行者和同路人。

刚才杰出校友金旭的率真发言和坦诚忠告、优秀教师代表郝旭光老师激情、风趣的勉励，还有同学们的真情表达，都体现了我们共同的心声：爱国、爱校，做最好的自己！今天也想以此作为主题，和大家共勉。

每所大学都有自己的气质和追求，对外经济贸易大学也是如此，每位同学也是如此。大家都知道，目前中美贸易摩擦不断升级，我校的众多专家学者都积极发声，肯定中国经济对于世界经济的贡献和对于国际规则秩序的维护。正如20年前的1999年，我校1965届校友、时任外经贸部部长石广生坚守底线、气势恢宏地与美方谈判代表达成协议，为中国最终加入WTO突破了关键一环。对外经济贸易大学的广大师生和各位校友的所学所长、个人发展一直都站在时代潮头、与国家和世界的发展休戚与共。2019年，对于国家和时代而言，具有特别重要的历史意义；对于贸大来说，是建设高水平、有活力的新贸大的关键时期；对于你们个人来说，是开启人生崭新征程的特殊时刻。在新中国成立70周年之际，你们作为这个伟大新时代的中国青年一员，此刻，同学们是否已经做好准备？做好准备为国家、为贸大、为自己成为新时代的一员。

希望你们成为自己的主人，砥砺成长、全面发展。同学们，你们要志存高远。明代思想家、哲学家王阳明曾说：“立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣”。你们对于人生的理想、满腔的热诚、求知的渴望、前进的动力都是最宝贵的财富。切不可让“丧”消磨了你的奋斗意志，把“佛”作为懈怠停滞的幌子，在功利中丢掉了初心，在焦虑中迷失了方向。你们要刚健勇毅。孔子在《论语》中提到：“士不可以不弘毅，任重而道远”。生命的智慧永远是在不断的奋斗中而谋取的。如果没有不畏艰难、克服困难的意志品质，就难以凭“坚忍不拔之志”而“立大事”。你们要苦练本领。我国著名国际经济学家、我校已故教授姚曾荫先生、当代商法学家冯大同教授等学者大家，无不是在青年时期刻苦学习、钻研学术，努力开拓视野、填补空白，成为学术奠基者和学科带头人。你们正处于学习的黄金时期，把学习作为自己的追求和生活方式，才能突破平庸、颠覆保守、避免重复、独立思考、锐意创新。你们现在最大的责任就是把自己这块“好材料”锻造成器，成为忠于国家和民族的优秀人才。你们要崇德修身。著名教育学家叶圣陶先生曾深刻指出：“千教万教、教人求真，千学万学、学做真人”，如何扣好人生的第一粒扣子，在价值观形成确立的关键时期明德修身、自省自律，是大家应该一直思考的必答题。一位学者曾经说过，“人生比到最后，不是金钱，不是权力，不是美貌，而是人格。拥有立德立功立言的全面人格，是人的一生安身立命之本”。

希望你们成为贸大的主人，爱校荣校、共同奋斗。对外经济贸易大学是一所特色鲜明的双一流大学，自1951年建校以来就肩负贸易强国的重任，有“经贸黄埔”之称，是培养中国对外经贸人才的摇篮。对外经济贸易大学的存在和发展，一代代的贸大人一直致力于推进国家经济和对外贸易事业的发展。“博学、诚信、求索、笃行”的校训已成为其历史传承和精神内核融入每一个贸大人的血液中。现在，作为新生力量和主力军，需要你们和学校一起接续奋斗、凯歌前行。陶行知先生早在100年前的1919年就提出“学校的任务是要为学生预备种种机会，从而养成学生自己管理自己的能力”。因此，我希望各位同学和我们老师们一起形成这样的观念：你们是学校的主人。希望你们不仅仅在学习和研究上能够自主选择、主动自觉，更要在学校管理、人才培养方式、校园文化活动、考核评估和生涯规划等各个方面逐步学会拥有更多的选择权、主导权和决定权。希望你们能成为学校学校规则的共同制定者、学校管理的共同参与者，能够突破传统和权威，主动确立发展目标、主动寻求发展机遇、实现自身价值、德智体美劳全面发展。“一屋不扫，何以扫天下”，我们也会努力创造良好的学习生活环境和氛围，提高办学层次、扩大办学影响，让每一名贸大学子都能感受到“360度惠园关怀”，为每一名贸大学子打造更好的发展空间和平台。

希望你们成为国家和时代的主人，得大兼小、傲立潮头。对于同学们而言，每次在国籍处写下的“中国”二字不仅是一个简单的词组，而是流淌在我们血脉中的最重要、最根本的属性。爱国，是立身之本、成才之基。而中国青年从来都是爱国主义最大的拥护者和践行者。100年前，在面对国家和民族生死存亡的紧急关头，一批爱国青年挺身而出喊出“国土不可断送、人民不可低头”。之后，又是爱国青年们打破封建思想、传播新思想新文化、开启民智。在新中国成立之初，一大批青年学子满怀赤子之心和爱国热忱，投身新中国建设，在之后的改革开放浪潮和新时代创新创业的浪潮中，又是这样一批青年人激流勇进、勇往直前。还有这个夏天，不管是“90后”、“00后”的帝吧网友、饭圈女孩还是在海外留学生的合唱团，他们的人生词典中都会珍藏着最庄严、最神圣的两个字：中国！他们心向国家，用实际行动汇聚成一股正能量，用自己的力量守护祖国，唱响了青年人“我和我的祖国”的嘹亮凯歌。

亲爱的同学们，你们出生在互联网时代、成长在信息爆炸的背景下，是担负中华民族复兴大任的时代新人，国家的前途和民族的希望就在你们手中。我们的国家正在进一步融入世界、影响世界，致力倡建“人类命运共同体”，肩负全球治理共同责任，为人类社会实现可持续发展做出贡献。希望你们有勇气走在时代的前列，成为爱国主义的开路先锋。你们背后正在崛起的国家也会给予你们自信的底气和前进的勇气！唯有与国家和时代同行，拥有广博的知识、开放的思想、灵活的头脑，同时增强责任感、使命感，发挥想像力、创造力，保持自信包容，把个人的人生坐标放在历史和时代的纬度下，才能站在风口、顺风飞翔，让自己发光发热，让梦想生根发芽、落地开花。

陈独秀在为《新青年》所写的发刊词《敬告青年》中曾提到：“青年如初春，如朝日，人生最可宝贵之时期也。”亲爱的同学们，在新时代背景下，希望你们珍惜大好时光，将人生成长成才的黄金期与学校发展的关键期和国家发展的战略机遇期相联系相结合，形成无可撼动的铁三角，爱国、爱校，做最好的自己。这是一篇大学校长的开学致辞，更是一名大学老师的开学第一课。同时也是作为贸大新成员的我，也非常愿意陪伴你们的成长、见证你们的进步、期待你们成就梦想！让我们共同努力为青春之中国、青春之贸大、青春之你我，不断奋斗！

(责编：李依环、熊旭)