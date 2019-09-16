原标题：小我融入大我 青春献给祖国

9月7日晚，中国矿业大学第三运动场是红旗的海洋、歌声的海洋。中国矿大2019级新生军训旅领导，各营教导员、副教导员及参训新生近6000人，齐声高唱《歌唱祖国》。

“能和老师、同学们一起参加大合唱，太振奋了，我们每个人都唱出了自信，唱出了自豪！今后也必将严格要求自己，增强本领，为祖国建设添砖加瓦！”中国矿业大学外文学院2019级新生严子滢兴奋地说。

近期，教育部组织各地各高校开展“青春告白祖国”活动，通过广泛交流、生动展示“小我融入大我、青春献给祖国”主题社会实践的丰富体验和丰硕成果，激发广大高校学生向党和祖国真情告白。活动自8月30日启动，目前正在全国2900多所高校、3800多万大学生中展开。

在长江之滨，珞珈山下，9月7日举行的武汉大学研究生开学典礼上，近9000名新生不仅高声齐唱《歌唱祖国》，而且纷纷竖起右手大拇指，一起为祖国点赞：“我是中国研究生，我为祖国点赞！我是武大研究生，我为祖国奋斗！”在9月8日的武大本科生开学典礼上，7200多名新生挥舞手中的国旗，深情合唱《我和我的祖国》《歌唱祖国》，新生们庄重地传递巨幅国旗；学生方阵变换着从10到70的数字，向新中国成立70年来的光辉历程致敬。

“我希望，我在这里好好成长，学真本领，长真功夫；我希望，我和我的祖国一起开启一段新的旅程。”武汉大学2019级新生钟婷立说。

在西安交通大学的2019级新生开学典礼上，师生挥舞国旗，共唱《歌唱祖国》，唱出对祖国的祝愿、为祖国发展贡献一己之力的决心。还有南开大学、哈尔滨工业大学、西南交通大学、南京农业大学等高校，在开学典礼、迎新晚会等活动中全场学子合唱，用歌声告白祖国。

在中国地质大学（武汉），原创话剧《大地之光》使榜样之光直抵学子心灵。

中国地质大学（武汉）相关负责人介绍，《大地之光》以李四光先生为原型，围绕先生生平事迹中具有典型意义和矛盾冲突的第四纪冰川科学证据争论、寻找铀矿、石油会战、地震预测预报等历史场景和故事，表现了李四光先生的鲜明个性、科学人生和家国情怀。《大地之光》是中国地质大学（武汉）2019级新生入学教育、思政课教学的重要一环，在校内公演后将于9月21日至23日在中山大学巡演3天。

在北京，清华大学、中央戏剧学院、中央民族大学等，以快闪、网络拉歌等形式为国庆献礼。中国戏曲学院以传统京剧形式演绎《我是中国人》，北京舞蹈学院开展“舞动梦想，歌唱祖国”活动，中国地质大学（北京）创作发布原创MV《我们都是追梦人》等活动，引导师生用嘹亮的歌声唱响主旋律，讴歌新时代。

(责编：李依环、熊旭)