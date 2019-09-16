无臂“最强老爸”：阳光乐观是这样炼成的

王刚与儿子肉肉在家中玩耍。（潘昱龙/摄）

立秋刚过,天仍有些溽热。32岁的王刚在辽宁铁岭昌图县两家子镇河西村自家的炕头上,陪伴不到一岁的儿子肉肉(乳名)玩耍。因为没有双臂,他用双脚和身体保护着孩子,比正常人要付出更多的努力,汗水打湿了他的前胸和后背,一件灰色的背心湿哒哒地贴在身上。

肉肉很乖,玩到高兴时,他会爬向爸爸,怕他跌倒,王刚就躺在炕上,双腿蜷缩着向上擎起,头尽力向前探,把自己弯成一张弓,这样,肉肉就可以安心地扑倒在爸爸的肚子上,像躺倒在一个快乐的小窝里。

这似乎还不能让他满足,他慢慢爬向王刚的头部,用肉嘟嘟的小嘴巴,亲亲爸爸的脸和脖颈。

“我最大的心愿是抱抱他,像别的爸爸一样,把他抱在怀里,亲亲他。”王刚笑着对记者说,眼睛里,却噙满泪花。

13岁的时候,王刚和小伙伴们跑到家附近的招苏台河河堤上去玩,误触高压电箱被电击晕了过去。家人和邻居闻讯赶到,把他送到医院抢救。醒来后,王刚发现,自己的双臂已经被截去。

“听家里人说,双臂已经血肉模糊,医生说必须截掉。一开始没感觉怎样,等出院了,才觉得天塌了。”王刚回忆说。

小学还没上完,他就退学了。“不想再上学了,在同学眼里,我就是个怪物。”

躺在炕上两年多,吃饭、洗澡、如厕,都需要父母照顾。原本开朗活泼的他,话越来越少,不愿出门、不想见人,甚至想到轻生。

一次趁母亲到厨房去,他用嘴咬住一把水果刀,刺向自己右小腿的动脉……母亲回到屋里,见满炕鲜血,一把将水果刀夺下,抱着王刚,母子俩抱头痛哭。

从那以后,父母轮流看护,寸步不离他左右,害怕他再想不开。

就这样又过了两年,母亲突发脑溢血病倒了。母亲的突然发病,让王刚陷入了沉思:“父母只有我一个儿子,我要继续自暴自弃,我失去的是双手,他们丢掉的却是余生全部的希望。”

从那以后,王刚开始调适自己的心态,一点点重拾对生活的信心。

“没有双手,我还有双脚。”他开始练习用脚趾夹着汤勺吃饭,一次、两次、数十次、上百次……他没有放弃,也不能放弃,要想好好地活下去,他已没有退路。

渐渐地,他能用脚吃饭,用脚扫地,用双脚给母亲洗衣服,甚至用脚做饭。

“我妈瘫痪那几年,裤子、床单尿了,我随时给她洗。我干不了别的活,不能给妈妈买什么,只能用这种方式来尽孝。”王刚说。

照顾瘫痪的母亲直到她去世,这段时间里,虽然辛苦,却也让王刚重拾了对生活的信心:失去双臂没什么,可怕的是失去活下去的勇气。

2015年,母亲去世不久,父亲又罹患癌症。父亲最放心不下的是他走后留下王刚孤零零一个人,谁来照料他生活?

“爸,你放心吧,我能照顾好自己。”照顾父亲时,王刚脸上总带着阳光的微笑。背地里,他却担心父亲的身体,还要四处去筹措医药费。

“每一笔账我都记下来,虽然现在穷,但我一分钱也不会欠别人的。”王刚说。除了政府给办理的低保,他还有几亩地由亲属帮忙耕种,这是他全部的生活来源。

学会用手机上网的王刚,在网络上认识了黑龙江女孩何晓曼。当时,在昌图打工的何晓曼离家不久,独自面对生活,也有很多的不如意。

“当时不知道他没有胳膊,只是感觉他很乐观。我跟他说些工作上不开心的事,他总是很阳光地开导我,要坚强面对生活。”何晓曼说,聊到后来,她才知道王刚的遭遇,对他既同情又敬佩。

得知王刚的父亲去世前最大的心愿是看到儿子成家,何晓曼做出一个大胆的决定:嫁给王刚。

“当时我就想,我嫁给他,可以帮他圆老人一个梦想,我也可以照顾他。”不顾家人的反对,何晓曼嫁给了家徒四壁的王刚。

王刚家里卧室墙上,挂着两张二人结婚时的婚纱照,照片里,王刚穿着西装,“双手”有些不自然地搂着身穿白色婚纱的何晓曼。

“这两张婚纱照是在镇上的照相馆照的。照相师帮我找了两个假肢装在身上,说拍出照片好看些。”王刚有些羞赧地笑。

在村里举办了有些简陋的婚礼,乡亲们都来参加,很多人现场都落泪了,为这不幸的一家人难过,为王刚找到自己的另一半欣喜。

婚后的生活有苦有甜,甜的是,王刚性格坚强乐观,对妻子关爱备至,夫妻俩从未吵过一次架、红过一次脸；苦的是,虽然政府给王刚办了低保,加上何晓曼打工的微薄收入,二人生活清苦。

2018年,何晓曼怀孕了。听到这个消息,夫妻俩喜忧参半。生命有了延续固然可喜,但夫妻俩本就生活艰难,该怎样给孩子一个温暖的家?

虽然如此,夫妻俩还是决定把孩子生下来。2018年底,孩子的降生,给这个困难重重的家庭,带来了许多欢笑和新的希望。

“孩子生下来时胖胖的,我们就给他起名叫‘肉肉’。生活是苦了一点,但一家人在一起,再难的日子也能一起面对。”王刚笑着说。

照顾妻子,给孩子冲奶粉、洗衣服、蒸鸡蛋羹……早就在生活中百炼成钢的他做起这些事来驾轻就熟。

不久前,一个偶然的机会,爱心志愿者知道了王刚的故事,带着沈阳一家媒体的记者来到王刚家里采访,当时,妻子刚好外出,王刚一个人在家里给儿子洗澡、陪他玩耍,他的事迹被报道出去,感动了万千网友。

人们纷纷给他留言,夸他是最坚强的爸爸,也有人感谢王刚,为他们的生活增添了动力。

“因为有爱,所以不凡!最强老爸。”一位网友在留言中这样写道。

面对突如其来的“走红”,王刚有些手足无措:“从来没想过要当什么‘网络红人’,但大家给我的留言,给我很多鼓励。”王刚说,最近几天来,有不少好心人到家里来看望他,给夫妻俩送钱送物、给肉肉送来奶粉、玩具和食品。当地政府也正在为肉肉办理低保。

随着肉肉一天天长大,借助爱心人士改造的“婴儿凳”——一种像背心一样穿在身上、把孩子固定在胸前的辅助装备,王刚可以带着孩子四处走走看看,看门前的大河、绿油油的庄稼、路旁的羊群……生活清苦,但其乐融融。

夫妻俩对未来的生活有着自己的规划。何晓曼说,等孩子再大一些,她就出去打工,攒些钱,把王刚父母患病期间欠下的债还清,再攒点钱,两个人开一家便利店。

“等肉肉上学后,我想到他学校旁边开一个小便利店,别人一天开10个小时,我要开15个小时,多做一点,多赚一些,每天能看着孩子上学放学,陪他一起长大,是我最大的心愿。”王刚说。（孙仁斌）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)