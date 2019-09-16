人民网>>教育>>滚动新闻

无臂“最强老爸”：阳光乐观是这样炼成的

2019年09月16日09:09  来源：新华每日电讯
 

王刚与儿子肉肉在家中玩耍。（潘昱龙/摄）

立秋刚过,天仍有些溽热。32岁的王刚在辽宁铁岭昌图县两家子镇河西村自家的炕头上,陪伴不到一岁的儿子肉肉(乳名)玩耍。因为没有双臂,他用双脚和身体保护着孩子,比正常人要付出更多的努力,汗水打湿了他的前胸和后背,一件灰色的背心湿哒哒地贴在身上。

肉肉很乖,玩到高兴时,他会爬向爸爸,怕他跌倒,王刚就躺在炕上,双腿蜷缩着向上擎起,头尽力向前探,把自己弯成一张弓,这样,肉肉就可以安心地扑倒在爸爸的肚子上,像躺倒在一个快乐的小窝里。

这似乎还不能让他满足,他慢慢爬向王刚的头部,用肉嘟嘟的小嘴巴,亲亲爸爸的脸和脖颈。

“我最大的心愿是抱抱他,像别的爸爸一样,把他抱在怀里,亲亲他。”王刚笑着对记者说,眼睛里,却噙满泪花。

13岁的时候,王刚和小伙伴们跑到家附近的招苏台河河堤上去玩,误触高压电箱被电击晕了过去。家人和邻居闻讯赶到,把他送到医院抢救。醒来后,王刚发现,自己的双臂已经被截去。

“听家里人说,双臂已经血肉模糊,医生说必须截掉。一开始没感觉怎样,等出院了,才觉得天塌了。”王刚回忆说。

小学还没上完,他就退学了。“不想再上学了,在同学眼里,我就是个怪物。”

躺在炕上两年多,吃饭、洗澡、如厕,都需要父母照顾。原本开朗活泼的他,话越来越少,不愿出门、不想见人,甚至想到轻生。

一次趁母亲到厨房去,他用嘴咬住一把水果刀,刺向自己右小腿的动脉……母亲回到屋里,见满炕鲜血,一把将水果刀夺下,抱着王刚,母子俩抱头痛哭。

从那以后,父母轮流看护,寸步不离他左右,害怕他再想不开。

就这样又过了两年,母亲突发脑溢血病倒了。母亲的突然发病,让王刚陷入了沉思:“父母只有我一个儿子,我要继续自暴自弃,我失去的是双手,他们丢掉的却是余生全部的希望。”

从那以后,王刚开始调适自己的心态,一点点重拾对生活的信心。

“没有双手,我还有双脚。”他开始练习用脚趾夹着汤勺吃饭,一次、两次、数十次、上百次……他没有放弃,也不能放弃,要想好好地活下去,他已没有退路。

渐渐地,他能用脚吃饭,用脚扫地,用双脚给母亲洗衣服,甚至用脚做饭。

“我妈瘫痪那几年,裤子、床单尿了,我随时给她洗。我干不了别的活,不能给妈妈买什么,只能用这种方式来尽孝。”王刚说。

照顾瘫痪的母亲直到她去世,这段时间里,虽然辛苦,却也让王刚重拾了对生活的信心:失去双臂没什么,可怕的是失去活下去的勇气。

2015年,母亲去世不久,父亲又罹患癌症。父亲最放心不下的是他走后留下王刚孤零零一个人,谁来照料他生活?

“爸,你放心吧,我能照顾好自己。”照顾父亲时,王刚脸上总带着阳光的微笑。背地里,他却担心父亲的身体,还要四处去筹措医药费。

“每一笔账我都记下来,虽然现在穷,但我一分钱也不会欠别人的。”王刚说。除了政府给办理的低保,他还有几亩地由亲属帮忙耕种,这是他全部的生活来源。

学会用手机上网的王刚,在网络上认识了黑龙江女孩何晓曼。当时,在昌图打工的何晓曼离家不久,独自面对生活,也有很多的不如意。

“当时不知道他没有胳膊,只是感觉他很乐观。我跟他说些工作上不开心的事,他总是很阳光地开导我,要坚强面对生活。”何晓曼说,聊到后来,她才知道王刚的遭遇,对他既同情又敬佩。

得知王刚的父亲去世前最大的心愿是看到儿子成家,何晓曼做出一个大胆的决定:嫁给王刚。

“当时我就想,我嫁给他,可以帮他圆老人一个梦想,我也可以照顾他。”不顾家人的反对,何晓曼嫁给了家徒四壁的王刚。

王刚家里卧室墙上,挂着两张二人结婚时的婚纱照,照片里,王刚穿着西装,“双手”有些不自然地搂着身穿白色婚纱的何晓曼。

“这两张婚纱照是在镇上的照相馆照的。照相师帮我找了两个假肢装在身上,说拍出照片好看些。”王刚有些羞赧地笑。

在村里举办了有些简陋的婚礼,乡亲们都来参加,很多人现场都落泪了,为这不幸的一家人难过,为王刚找到自己的另一半欣喜。

婚后的生活有苦有甜,甜的是,王刚性格坚强乐观,对妻子关爱备至,夫妻俩从未吵过一次架、红过一次脸；苦的是,虽然政府给王刚办了低保,加上何晓曼打工的微薄收入,二人生活清苦。

2018年,何晓曼怀孕了。听到这个消息,夫妻俩喜忧参半。生命有了延续固然可喜,但夫妻俩本就生活艰难,该怎样给孩子一个温暖的家?

虽然如此,夫妻俩还是决定把孩子生下来。2018年底,孩子的降生,给这个困难重重的家庭,带来了许多欢笑和新的希望。

“孩子生下来时胖胖的,我们就给他起名叫‘肉肉’。生活是苦了一点,但一家人在一起,再难的日子也能一起面对。”王刚笑着说。

照顾妻子,给孩子冲奶粉、洗衣服、蒸鸡蛋羹……早就在生活中百炼成钢的他做起这些事来驾轻就熟。

不久前,一个偶然的机会,爱心志愿者知道了王刚的故事,带着沈阳一家媒体的记者来到王刚家里采访,当时,妻子刚好外出,王刚一个人在家里给儿子洗澡、陪他玩耍,他的事迹被报道出去,感动了万千网友。

人们纷纷给他留言,夸他是最坚强的爸爸,也有人感谢王刚,为他们的生活增添了动力。

“因为有爱,所以不凡!最强老爸。”一位网友在留言中这样写道。

面对突如其来的“走红”,王刚有些手足无措:“从来没想过要当什么‘网络红人’,但大家给我的留言,给我很多鼓励。”王刚说,最近几天来,有不少好心人到家里来看望他,给夫妻俩送钱送物、给肉肉送来奶粉、玩具和食品。当地政府也正在为肉肉办理低保。

随着肉肉一天天长大,借助爱心人士改造的“婴儿凳”——一种像背心一样穿在身上、把孩子固定在胸前的辅助装备,王刚可以带着孩子四处走走看看,看门前的大河、绿油油的庄稼、路旁的羊群……生活清苦,但其乐融融。

夫妻俩对未来的生活有着自己的规划。何晓曼说,等孩子再大一些,她就出去打工,攒些钱,把王刚父母患病期间欠下的债还清,再攒点钱,两个人开一家便利店。

“等肉肉上学后,我想到他学校旁边开一个小便利店,别人一天开10个小时,我要开15个小时,多做一点,多赚一些,每天能看着孩子上学放学,陪他一起长大,是我最大的心愿。”王刚说。（孙仁斌）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

热点排行

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved