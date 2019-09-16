开学季，讲好这堂“思政大课”

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连日来，全国高校广泛开展“青春告白祖国”系列活动，以教育部7月份部署开展的“小我融入大我，青春献给祖国”主题实践活动为切入点，各地各高校学生通过分享实践体验和成果收获，将社会实践中的所见所闻、所思所感“讲出来”“拍出来”“演出来”，生动展现当代大学生的爱国情感、强国志向、报国行为。

9月6日晚，上海交通大学“青春告白祖国”主题宣讲活动启动仪式暨首场宣讲会在闵行校区举行，三支实践团成员代表共同组成第一批宣讲团，带来生动的实践案例分享、成果展示和经验传授。活动生动展示了“小我融入大我，青春献给祖国”主题社会实践的丰富体验和丰硕成果，激发青年学子爱国之情，强化爱国之志。

广大学生自己备课、自己上课，通过故事讲述、成果交流、文化展演、作品展示等多种方式生动表达“永远跟党走”、坚定“四个自信”、奋进新时代的信念和决心，共贺新中国70华诞，在开学季上好一堂“思政大课”。

■坚定“永远跟党走”的理想信念

几天前，在南开大学的研究生开学典礼上，2019“最美大学生”阿斯哈尔·努尔太带领全场新生重温了张伯苓老校长发出的“爱国三问”——“你是中国人吗？”“你爱中国吗？”“你愿意中国好吗？”全体新生的回答响亮而坚定，“是！”“爱！”“愿意！”“愿祖国繁荣富强！”

通过“青春告白祖国”系列活动，广大学生深刻领悟中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心和使命。

北京市开展“向祖国报告”诗诵会，首都高校大学生自编自创作品，以诵读青春诗歌的方式致敬伟大祖国。北京交通大学电信学院学生李心怡说，“向祖国报告，报告的是我们当代大学生对祖国深沉的爱，是新时代青年实现伟大复兴中国梦的坚定信念。”

中国矿业大学2019级参加军训的新生齐声合唱《歌唱祖国》，并通过行军拉练的方式向长征精神致敬。海南、云南、新疆、西藏等地的大学生也纷纷计划于近期以主题班会、故事演讲、读书会、微视频、快闪等多种形式，抒发爱党爱国爱社会主义之情，坚定“永远跟党走”的理想信念。

■坚定中国特色社会主义“四个自信”

日前，华南理工大学精心组织了一场题为“小我融入大我，读懂中国行”的思政课，4名同学结合自身经历讲述了再走长征路、深入乡土调研、力促民族团结的生动故事，用亲身实践和理性思辨向同学们讲出“中国共产党为什么能”“马克思主义为什么行”“中国特色社会主义为什么好”。

通过“青春告白祖国”系列活动，广大学生进一步增强了对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的思想认同、情感认同和理论认同，使“四个自信”更加坚定。

电子科技大学组织了2019年暑期社会实践成果展，共有近100支暑期社会实践团队参展，还设立实践队伍分享互动交流区，32名同学以“青春告白祖国”为主题进行成果分享，活动吸引4000余人次参观，现场互动热烈。

江西省在全省广泛开展“青春告白祖国”宣讲会，江西师范大学马克思主义学院2017级硕士生赵灵飞对比展现了家乡安徽亳州20年的巨大变化，从家乡的一点一滴说起，用最真切的案例和最真挚的情感引起同学共鸣。

■坚定为实现中国梦而奋斗的责任担当

日前，上海市“青春告白祖国”启动仪式暨首场宣讲会在同济大学举行，来自沪上60所高校的2000余名大学生参加启动仪式，同济大学乡村振兴研习社第一任社长颜思敏同学讲述了研习社23支实践团队分赴浙江、福建、云南、四川等地18个县市的100余个乡村进行田野调查的点滴故事。

“青春告白祖国”系列活动中，广大学生进一步增强了对自身所肩负的时代责任的深刻认识，激发勇立时代潮头、争做时代先锋的青春热情，坚定为祖国美好明天、民族伟大复兴而奋斗的决心。

西安交通大学5名学生代表在新生开学典礼上讲述学校校史、西迁岁月以及我国电机之父钟兆琳先生、教师孟庆集、陶文铨院士团队系列故事，带领学生共同体会“为民族而生，为时代而生”的交大精神。

“长期在海上风吹日晒，这个‘90后’占八成的团队纷纷从白面书生变成了黑炭”，上海大学学生讲师团成员徐海彬、范修竹向同学们介绍该校“精海”无人艇团队，完成在南极、东海、南海岛礁海域、长江口等地的海洋测绘、环境监测、水下考古等多项任务的事迹。

“爱国的方式千万种，我选择将论文写在万亩稻田上”，南昌大学生命科学学院“稻渔工程”团队代表吴流政以“助力脱贫致富 筑梦乡村振兴”为题，鼓励青年大学生用创新创业的实际行动唱响献给祖国的赞歌。

《 人民日报 》（ 2019年09月16日 07 版）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)