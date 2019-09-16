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让上课更有趣！这位老师的课学生可发弹幕提问吐槽

2019年09月16日09:00  来源：重庆晚报
 

教室坐满学生（受访者/供图）

上课可以发弹幕向老师提问和吐槽？在重庆邮电大学通信信息工程学院302教室，这样的课堂形式是常态。讲台上的老师不但不管，还乐呵呵地看着同学们“玩手机”。

这是该校通信信息工程学院张毅老师创新的上课方式。想上这门课的学生，需要提前半小时占座。

近日，从教27年的张毅获评重庆市优秀教师称号，他到底有何魅力？跟记者一起去听听课吧。

大屏幕飘过一串文字 课堂变得轻松愉悦

记者在302教室看到，正在上课的学生利用手机和老师互动，发起了弹幕。教室大屏幕上飘过一串又一串文字，有试题答案，有同学疑惑，还有各种吐槽和调侃，包括“张老师，前向信道中，PN长码的作用是扩频调制对吗？”“大家稳住，下课有红包抢”……同学们看着弹幕，笑得前仰后合，枯燥的课堂变得轻松愉悦。

发弹幕，不是看视频时玩的吗？上课是不准玩手机的，张老师怎么在课堂上让学生们发起了弹幕？

据了解，通信工程课较为枯燥，但张毅通过创新，让这门课生动起来。下课后，一名李姓男同学告诉记者，自从上过张老师的课，完全被圈粉了。

“张老师的课，成功打破了我在理论课必睡的定理。”走廊上的另一名学生告诉记者，“弹幕很好玩，PPT也做得很漂亮。张老师为人幽默，平易近人，我们平时也会在微信里沟通聊天。”

对于部分大学生沉溺于电子产品、上课玩手机的现象，张老师认为：“大学生上课偷玩手机的一个重要原因，是课堂没有吸引力，让学生走神。这个问题宜疏不宜堵，应该让手机为教学服务，发挥新媒体的作用。”

张毅，1992年毕业于当时的重庆邮电学院，毕业后留校工作至今，一直从事通信网络方面的教学与科研工作。他说：“从过来人的角度讲，这个专业很乏味无趣，我得花点心思，从内容到上课方式都变一变。”

张毅老师在工作中（受访者/供图）

第一节课不到教室

躺着坐着必须在电脑面前

这么好玩有氛围的上课模式，张老师究竟是怎么想出来的？

张老师介绍，通信工程专业变化很快，比如，前几年还在研究4G，可现在就要研究5G了。所以，他的每节课，都要花费10至20个小时备课做PPT。

张毅喜欢给学生讲现象背后的东西，比如：5G来了，它是怎么来的，靠什么运行，给社会带来什么影响？这些问题原理性很强，很可能让学生听得没兴趣。

张毅通过APP软件，进行课堂互动以及课堂小测验，通过发弹幕的小程序，让学生编辑问题，把文字直接呈现在教室的大屏幕上。

“这个方法可好啦，学生学习劲头更足了。学校对于这个方法，已经推荐给其他老师啦。”张毅说，尤其是有些性格内向、上课不好意思提问的学生，可以通过发弹幕畅所欲言。这样一来，学生在学习中遇到疑惑都能得到老师及时解答，成绩也直线式提升。

“当老师嘛，最关键的就是把课上好。”张毅谦虚地说。

从教这么多年，最大的感触是什么？张毅颇有感慨地说，“当然是学生的变化了，尤其在上课的时候，以前的学生和现在的学生完全不一样。现在的学生，从小就会使用互联网，喜欢用手机搜索感兴趣的东西。作为老师，自然不能像以前一样丢给学生一本教材，自己在讲台上干巴巴地讲解。”

张毅发现，学生有兴趣从互联网上学习知识，通过这种方式接受知识的速度也更快。“时代在变，学生在变，老师也必须跟着变。”说到这儿，张毅老师又开始给记者讲解他的办法——把重点知识做成小视频，放在网络平台上。第一节课，学生不用到教室，随便在哪儿，躺着坐着都行，必须保证在电脑面前就行。老师先在网络平台点名，然后把知识点发布上去，让学生们自学，再做个测验。第二节课回归课堂，老师讲解学生在学习和测验中遇到的问题，把大家不理解、不明白的问题解决完。“这样，学生们既学得快，又学得懂。最关键的是，提高了学生自主学习的能力。”

讲一个生活小例子

帮研究生突破实验瓶颈

张毅对人和蔼可亲，很乐意和学生交心。他上课有个习惯——从来不关门，不管是哪个专业、哪个年级的学生，都可以来听他的课。

有一次，张毅在实验室给学生讲课，本来是讲解一个原理，他却结合了现实生活的一个例子：“人生就是两个不断旋转的平性圆环，两个圆环紧紧相扣，只有一个交叉点。但是一个是恶性循环圈，一个是良性循环圈——人生起起伏伏，总有不顺意的时候。这个时候其实就是进入了恶性循环圈，最应该做的，不是悲伤和自暴自弃，在恶性圈里面无限循环，而是要尽快找到那个交叉点，进入良性圈，把问题都捋顺了，在良性的循环圈中才能越来越顺。”

当天，正好有几名其他专业前来蹭课的学生。张毅没想到的是，他的这段话，让其中一名蹭课学生改变了命运。

3年后的一天，张毅接到同事邀请去吃饭。席间，一位不认识的人站了起来，向他敬酒，同时颇为感慨地说：“3年前，我研究生刚入学，做实验遇到瓶颈，就在心灰意冷想放弃的时候，无意间听到了张毅老师举了一个‘人生就是两个不断旋转的平性圆环’的例子，我铭记于心，很快调整了自己的思路和态度，突破了瓶颈。”

张毅才恍然大悟，原来，就是这么一件小事，对这名学生产生了重大影响。

帮助学生找到正确的学习方法、消除困惑，对张毅来说是家常便饭。因为受到学生欢迎，张毅和许多学生的关系比较“铁”。站了27年讲台的他，如今也是桃李满天下。

说起一桩桩他和学生的小故事，张毅脸上总是带着发自内心的笑。他说：“每年教师节，不管QQ、微信还是电话短信，都会收到来到五湖四海学生的感谢信息。很有成就感，也觉得自己从事教育这一行，值了！”

他让外语学院新生，变通信专业第一名

记者在采访中了解到这样一件事。

2007年，外语学院新生从凤翔，因为没有考入通信专业而想退学。学院找到张毅，要他给从凤翔做做思想工作。

在办公室里，张毅仔细观察了一下从凤翔，笑眯眯问：“从同学为什么想退学呢？”

从凤翔低着头说：“老师，我已经复读了一年，没想到被调剂到外语学院，我想退学再考一年，我就想读通信，我不爱英语。”

张毅心头一紧，已经复读一年，还要退学？要不得啊。他再问：“你那么喜欢通信啊，你知不知道，大学是可以转专业的。如果你真的喜欢这个专业，就来听我的课，争取考试过了之后转过来。”

听了这话，从凤翔眼睛一亮。

张毅继续说：“通信专业很看重学生的英语成绩，你遇上个好机会，可以一边学英语打基础，再复习通信，两全其美。不许退学哟，好好复习，我在通信专业等着你。”

看似简简单单的一次谈心，也就半个小时，从凤翔冷静下来了，后来通过考试顺利转入通信工程专业。本科毕业后，他以通信专业第一名成绩，考入大连理工大学攻读研究生。（王渝凤 蔡红梅）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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