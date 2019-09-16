73天，浙大学生的文章就上了《科学》杂志

本报讯 日前，来自斯坦福大学的一个团队在Science（《科学》）杂志上发表了文章，而在署名中，有浙江大学爱丁堡大学联合学院的身影和2017级生物医学专业罗凯闻的名字。

罗凯闻在斯坦福大学进行暑期研学，才学习了73天，就交出一份Science（《科学》）的成绩。他是怎么做到的？

罗凯闻说：“如果未来希望进入学术界发展，成为一名生物医学方向的独立研究者，暑期研学将成为你感受真实科研生活的一扇窗，在训练你的动手能力、解决问题能力、思考交流能力、合作能力的同时，让你仔细思考自己是否适合选择科研这样充满未知挑战，需要强大韧性的方向。”

暑期研学有多种渠道，包括申请学校合作项目、老师及朋友推荐、自己联系等几种。

有一次，斯坦福大学的亓磊老师到浙大来作报告，并有午餐会，欢迎本科生参加。亓磊的主要方向是CRISPR dCas9，即借助酶切位点失活的Cas9蛋白进行对某些基因位点的特异性调控、成像等操作。斯坦福大学自然是暑期研学的好去处，抱着一点点希望，罗凯闻参加了午餐会。

出于好奇，罗凯闻问了一连串的问题，亓磊很有耐心，还现场指导如何申请暑期研学，于是罗凯闻顺水推舟地问：“如果我要来您这里暑期研学，您会接受吗？”出乎意料，亓磊答道：“发我一封邮件就行。”

于是，经过几天准备，罗凯闻将邮件寄出，果然成功了。

到了斯坦福大学之后，罗凯闻每天早上7点起床，晚上11点半睡觉，起码花费11个小时在实验和数据处理上，累的时候，就听听周杰伦、林俊杰的歌。

“努力自然是必要的，躺在原地不动的人，永远到不了终点。但是在科研中，尤其在生物领域，努力未必有回报。我投入的时间和工作，最多仅20%进入了《科学》杂志的这篇文章中，但我已为此深深感激。要是一开始鄙夷一些机械劳动，眼高手低，估计早就一事无成。”说起暑期研学，罗凯闻颇有感触，“面对科研过程中无数的挫折，重要的是保持兴趣和好奇、努力探求未知。当实验都开始顺利进行，实验结果陆续而出时，你将逐渐体验到科研的快乐，感到有了前进的动力。”

本报通讯员 翁文栋 黄晓涵 夏平

本报首席记者 王湛

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