浙江音乐学院：年龄最小的姑娘跳着芭蕾报到

昨天，浙江音乐学院2019级新生开学报到，很多学长学姐们吹拉弹唱欢迎学弟妹。

今年，浙音共招收636名本科新生，118名研究生新生，生源地覆盖了28个地区，其中，浙江、广东、安徽、江苏、山东等地人数较多。新生90%是00后，男女比例为1∶2，年龄最小的才15岁。

今年，浙音新生在入学报到前在线完成校情校史、安全教育等方面的学习和测试，获取报到二维码，报到当天只需扫描二维码即可完成报到注册手续，节约了时间。

15岁小姑娘

一言不合就跳芭蕾

音乐学院开学，和别的学校都不太一样，很多学生都是背着各种乐器进校门，学低音提琴的妹子，一把琴比她们的人还高。一开学，学生们第一步都是先去寝室把宝贝放好，然后才去新生报到处报到。

在体育馆的新生报到点，迎接萌新的是一群高颜值高才艺的师兄师姐们，吹拉弹唱各显神通，在体育馆现场搞了个“演唱会”。国乐系玖零吹打乐团演奏了一曲《龙腾虎跃》，气氛热烈；接着流行系两个歌手演唱《redbone》和《stay》，时尚洋气；最后声歌系的学霸亮起华丽的嗓子唱起了校歌。

在今年的新生中，年龄最小的一个是芭蕾舞专业的余徐雯，年仅15岁！小姑娘很快吸引了众多家长和同学的注意，在大家的热情邀请下，她现场表演了一小段。

文化课637分

舟山姑娘就是爱表演

今年浙音的新生中，有不少文化课高分学子被录取。

“文化课成绩好更有助于学习音乐，我认为会学习的人一定勤思考、讲方法、会计划，学音乐需要这样的素质。”来自浙江舟山的流行音乐系新生董书含自信地告诉记者，她今年高考文化课成绩637分，因为热爱音乐，父母又很支持，所以她放弃了去一流综合性大学的机会，进入浙音学习音乐表演（流行音乐）专业，“平时我就是该学习的时候学习，该唱歌的时候唱歌，没有刻意为了专业放弃文化。”

近几年，艺术生文化“短腿”现象正在改善，今年，浙音迎来了一大批专业优秀、文化分高的新生，其中600分以上2人，500分以上72人，占总人数的11.3%。来自浙江嘉兴的音乐教育系新生郏浚琳就是其中之一，她从幼儿园开始学习钢琴，从小到大，学习完后再练琴已成为习惯，“上高中后，我和父母商量决定坚持音乐道路，我很明白文化素质对音乐教育的重要性，不管再忙再累，我也不会耽误学习。”

浙音第一课

全校新生高唱校歌

“西湖之畔，之江之滨，人才辈出，大师故乡，这里是中国新音乐的摇篮……”在师哥师姐们的带领下，19级新生自发齐唱校歌，开启浙音第一课。

作为艺术类院校，浙江音乐学院把思想政治教育与艺术专业教育有机融合，把思想引导和价值观塑造融入专业课教学及艺术创作过程中。今年，学校推出“齐唱校歌”、“开学第一课”等系列主题迎新教育活动，更好地帮助学生及时融入校园生活。

在迎新季中，以一位即将从浙音毕业的大学生和李叔同先生之间的碰撞为故事蓝本、学院师生自编自演的音乐剧《梦·寻李叔同》等作品将陆续开演，为新生们开设一场别开生面的爱国爱校教育。同时，浙音还将从学习、心理和生活角度入手，开展《我的祖国》、《我的爷爷李叔同》等始业教育，系统化、专业化指导新生开启浙音新生活。

(责编：何淼、岳弘彬)