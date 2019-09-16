新农科来了！传统农林学科怎么变

最近猪肉、水果、大蒜等农产品价格的波动，总在提醒人们关注农业。在支撑农业发展的高等农林教育领域，“新农科”的概念也逐渐热了起来。

2017年下半年，农林教育专家开始关注新农科概念，新农科与新工科、新医科、新文科一道进入人们的视野。今年6月，《安吉共识——中国新农科建设宣言》发布，标志着我国新农科建设工作正式启动。

我国高等农林教育目前面临怎样的现状？传统农林学科是否出现问题？为什么要建设新农科？建设新农科，该如何牵住“牛鼻子”？

对传统农林学科的“提档升级”

1995年，美国作家莱布斯·布朗写书发问“21世纪谁来养活中国人”，曾引发一时轰动。现在看来，答案显而易见。2018年，中国粮食总产量达到6.5亿吨。我国粮食产量不仅稳步提升，还实现了许多农林领域的技术突破。基本解决粮食供应问题，正是依靠传统农林学科的发展与进步。

从1980年到2014年我国粮食总产量增长了90%，但是化肥消费量增长了180%，过剩氮肥的排放量增加了240%。中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁此前在接受本报记者采访时表示，“我们付出了更高的资源环境代价获得粮食安全”。

“现代农业对环境和生产质量提出了更高要求，要求我们少投入、多产出、高质量。随着劳动力成本的提高和单位面积生产效率放缓，传统农林学科将难以支撑未来农业发展。”华中农业大学植物科学技术学院院长严建兵坦言。

“要实现绿色高效发展，必须依靠现代生物技术、信息技术和工程技术等交叉知识作为支撑”。严建兵认为，“在此背景下，新农科的出现将适应社会新需求，是历史发展的必然。”

在高等学校专业设置中将设立新的农科专业或改造原有的农科专业，推进农科与理工文学科深度交叉融合，主动适应信息社会对人才需求的转变，新农科被视为对传统农林学科的“提档升级”。

中国农业大学本科生院常务副院长林万龙多次参与新农科建设研讨。他认为，新农科的突出特点是关注农业产业链，而不是生产技术的某一环节，强调一二三产业融合及农科与工科、文科、理科、信息科学的相互融合问题。目的是促进农业产业体系、生产体系、经营体系的转型。

传统农林学科条块分割，专业口径较小

近几年，小龙虾在餐饮行业风生水起，其价格一直持续走高，在有着“稻虾共作”传统的湖北省，小龙虾养殖成“井喷式”席卷水田和池塘。

“种什么品种的水稻更适宜小龙虾生长，怎么养殖小龙虾会让水稻品质更优？以前，农学的研究者要么专门研究水产，要么专门研究水稻种植，这样涉及多个领域甚至跨界知识的市场需求，谁来研究？”严建兵道出了疑问。

2018年3月，华中农业大学成立“双水双绿”研究院，将水稻、水产；绿色稻米、绿色小龙虾作为研究对象。该学院师生一同到基地现场研究小龙虾生物学习性，进行科学选址和田间改造，根据不同的地理环境，水质情况来定制专门的小龙虾养殖方案。

田地里和市场中的需求，却反映出目前农林教育发展现状中的深层次问题——学科条块分割，专业口径较小。随着经济社会不断发展、新业态不断产生，传统农林教育不能与之适应，发展动力明显不足。

此前农林教育以培养符合行业、产业部门需求的农林高级专门人才为目标。围绕产业和科学对农业生产的细分进行专业设置，农林学科被划分为种植、植保、土壤化肥、园艺等细分专业。“这是计划经济模式下，根据我国的产业分工和学科体系形成的专业。与目前市场需求难以对应，和农业生产方式存在脱节。”西北农林科技大学副校长陈玉林分析，“当前，农业产业的融合和信息化在大学中远没有产业界变化得快，农林高校出现对行业的引领作用弱化的现象，很难发挥推动行业科技进步的作用。”

中国高等农林教育始于19世纪末，经全国院系调整后，基本形成各个省区至少有一所农业学院的分布格局。截至2018年年底，我国独立设置的本科农业（农林）高校38所，教育部直属高校6所，地方农业高校共计32所。

从专业设置和课程体系上着手“改造”

几乎在任何热门专业历年排名中，农林专业都难见踪影。农林专业有什么未来？农学专业为什么是冷门？学农究竟有多“坑”？部分大学生“吐槽”农林专业，在网络上偶尔出现。

当前，农林类专业毕业生社会需求量不大，毕业生难以找到与其专业契合相匹配的工作，导致相关专业学生的获得感较低，同时，家长与社会对农林高校的认可度也相对较差。

严建兵分析，农林专业确实难吸引优秀学生，“优势学科”难以转化为“优势招生专业”，“农林学科是基础学科，在与新兴产业竞争中，农业行业盈利能力相对较差，对优秀学生不具有强有力的吸引力。”

新农科建设正试图扭转这个现象。

“必须承认，农林教育有深层次的问题和困境。还想着以不变应万变，就是自掘坟墓。”教育部高教司司长吴岩表示，要让农林专业成为显学、热学，让人争先恐后地想学。

从新农科建设初现端倪到正式启动的两年间，许多农林高校开始着手“改造”传统农林专业。林万龙认为，新农科建设首先要在农林专业设置和课程体系上进行创新、拓展和融合。

中国农业大学对各学院专业人才培养方案进行了中期修订，新课程体系将充分融入新农科理念。南京农业大学人工智能（农业领域）专业获批建设。此外，北京大学、中山大学等多家非农领域的“双一流”高校纷纷成立农学院或农业研究院。

陈玉林表示，要在涉农专业设置上找突破，主动对接农业农村发展新要求，优化调整学科专业结构，培育新兴、新生农科专业，服务引领新产业新业态发展。

增强人才培养与未来农业契合度

暑假结束，浙江农林大学“新农科求真实验班”学生刘扬和同学们刚从加拿大不列颠哥伦比亚大学交流回来。在为期一个月的国际访学中，除了语言和专业学习外，他们还参观了加拿大现代化农场和林场，进行了先进机械的操作和培训。

今年是浙江农林大学开设新农科的第二年。“新农科求真实验班”每年招收25人，与新文科、新工科“求真实验班”一共涵盖35个学校优势特色学科专业。

“以前学植物保护的学生，不会接触到动物专业的课程，但是，我们会学习农科的主要基础课，同时强化了外语、数学、物理等课程学习，整个培养方案都贯穿着宽厚基础、差异教育、融通国际的理念”。刘扬和同学们将在大二下学期，在农学、林学、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、茶学、森林保护任选一门作为专业。

与新文科、新工科、新医科一样，“融合”也是新农科的关键词。

“新农科必须面向新需求，除了加强通识基础教育之外，还要做好学科专业知识体系的完善和补充。譬如人工智能和大数据在农林领域中的应用、未来智慧农业新业态等前沿内容，需融入现有人才培养知识体系中来。”浙江农林大学“求真实验班”负责人孙伟圣坦言，“目前具有多学科背景的教师非常紧缺，新农科建设必须师资先行。”

林万龙表示，新农科建设必须在人才培养上下功夫，既要打牢基础理论，掌握农林学科核心知识，注重培养学生的生产技能，同时传授给他们生态文明观和现代经营管理理念，还要培养学生的家国情怀，心系“三农”，以适应经济社会发展需求，增强人才培养与未来农业发展的契合度。

（本报记者 陈鹏）

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