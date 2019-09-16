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九十一岁的赵震宇，仍坐在显微镜前

2019年09月16日07:46  来源：光明日报
 

赵震宇在显微镜前。资料图片

听说记者要来采访，91岁的新疆农业大学退休教授赵震宇早早就等在楼下。因为有时间，他不忘四处看看，发现楼下的小花园里一些草花患上了白粉病。多年的习惯，让他顺手采摘到几片标本，拿在手里。

“这样的标本以前没有看到过，非常完备，很难得。”精神矍铄的赵教授笑着说。

65年前，26岁的赵震宇大学毕业。响应国家的号召，到祖国最艰苦的地方去，他来到成立不久的新疆农业大学农学院，开始了自己的执教生涯。

“那时候作物病害这门课没有人教，我学的又是长江流域的作物病害，对北方作物病害了解不多，对新疆作物病害更是一点都不了解。我就找资料，也没有。那就采用最笨的办法，去天山南北自己采撷，自己分析标本，用所学的知识自己编写教材，站在讲台上给学生们讲解。没想到的是，这一教，就教了65年。一辈子坐在显微镜前，现在还在看‘菌’，丢不下了。”赵教授说。

为了给学生讲好课，赵教授就自己编写教材，用钢板刻写印好，发给学生。

“当时我们都是冬季上课，其他生产季节都在基层进行生产。当时我在基层单位做团长和政委的生产顾问，天天跟着团领导去生产一线。这给我采撷标本带来了极大便利，也让我对新疆本地作物病害有了更多认识与了解。所以编写教材很顺利。”

说到这，赵教授拿出一本发黄、薄薄的小册子，是新疆人民出版社1963年出版的《新疆林木病害》。他指着这本小册子说：“这就是当年根据我的教案出版的第一本关于新疆作物病害的书，也成为当时唯一的关于新疆林木病害的书，许多同学都是看着这本书上完大学四年的。”

这个小册子里，每种病害都有描绘很细致的图谱。赵教授笑着说：“这些图都是我自己画的。过去上课时，没有图怎么行，我就手绘，一张张地展示在学生面前，让他们清晰地看到作物病害的模样。有作物的图，也有显微镜下病害的图，相互配合着看，就更清晰了。现在好了，图都用照片替代了。所以后来我就学照相了。我学照相不是为了拍得好看，而是为了拍得更清晰。”

平时给学生上课，假期就深入到天山南北采撷植物标本，从没有休过一个假期。每次出门，赵教授都会随身带着一个显微镜，发现新的植物病害标本，立即观看，做好记录。回到学校后，再查资料，仔细观看，最终确定这些真菌的名称与性质。

“我来学校工作后就拿到一台18世纪瑞典生产的小显微镜，它是50年代学校从上海买来的二手货，它跟随我40多年。每次出野外，它都是我必备的工具，帮了我很大的忙。”赵教授说。

“你到现在用了多少显微镜？”“数不清了。我家现在这台显微镜是1997年买的，一直在我手边，天天用它看植物病菌。”赵教授笑着说。

从最初为了解决生产中存在的问题，关注林木常见多发病害防治，到后来转入新疆植物原真菌分类研究，赵教授把自己的研究方面紧密地联系到新疆这片土地上，发现世界新真菌种30个，新记录到只在新疆发现的真菌上千种，解决了众多植物病害问题。他先后开设了《林木病理学》《植物病原真菌学》等多门课程，参加全国统编教材《林木病理学》一书的编写，该教材1987年获林业部优秀教材一等奖和国家教委优秀教材奖。

“我是1997年正式办理了退休手续，但其实没有退休。因为这门课没人教，我还得站在讲台上。2004年，我又被兰州大学聘去，给他们讲了两年的植物真菌课。”赵教授说。

2006年，新疆农业大学缺硕士生导师，赵教授听到消息后，立即辞去兰州大学教授职务，回到了新疆。说起当初的决定，赵教授说：“我能成长为一名真菌分类学工作者，离不开学院的培养和支持，学校现在有了困难，我自然要回来。”

用赵教授的话说，这门课太枯燥，太难讲，许多老师都不愿讲，也不好讲。加之教这门课必须随时到野外采撷标本，发现新的真菌，要查找资料，要找到解决它的办法。这些工作十分枯燥，短期内也取得不了什么成果。所以他退休后一直还站在讲坛上。

“3年前，我因为腿疾严重，走路都很难，才正式从教学一线退了下来。但学生们还是经常来找我看标本，查资料，没有一天离开显微镜，离开真菌。”说起现在的生活，赵教授说道。

说起自己65年的教学经历，赵教授常挂在嘴边的一句话是：我58岁才入党，还没在工作中发挥共产党员的带头作用呢，怎么能退下来。

教学任务少了，他把主要精力放在整理出版自己多年研究成果上。1997年后，他连续出版了《中国真菌志》《新疆白粉菌志》等14部专著，并获得了国家级、新疆区级多项科技类大奖。

曾师从赵教授的胡白石，现在是新疆农业大学农学院副院长。谈起赵教授，他充满深情地说：“老师治学严谨，忘我奉献，深深影响着我们。因为教授有腿疾，上课只能拄着拐杖，但是仍然经常带我们外出调研采集标本，对新疆林木病害类型、分布情况了如指掌。”

在赵教授拿出的众多专著中，一套适合放在口袋里的小书，让记者看了很新奇。赵教授笑着说：“我听基层植保人员和技术人员说，他们在工作中很少看到植物真菌的真实模样。我就动了出版这套口袋书的念头。这套书有图片、有各种农作物病害，我和其他院校研究人员和单位合作，陆续编写了《草类植物病害诊断手册》《新疆林木病害识别手册》等6本能随身携带的口袋书。”

“这些专业性很强的书销售情况怎么样呢？”

听到这话，赵教授沉默了。半晌才悄悄说：“没挣钱，也没想着挣钱。全靠学生们支持，都销到生产一线最需要的人员手里了。为了出版《新疆荒漠真菌识别手册》，我和一位学生各拿出一部分钱，才出版了这本书。”

“出书没挣到钱，还倒贴钱出书。这是为了什么呀？”“就为了把这些真菌的真面目揭露出来，让更多生产一线的人员看到，从而找到消灭它的办法。”赵教授坚定地说道。

看到赵教授办公桌上堆满了资料，问他又在做什么？赵教授笑着说：“3年前，我发觉仅靠出书还是不行的，花钱多，还没有人关注。我就想到了互联网。想建一个专业网站，把我这么多年调研的植物病害病原资料和真菌资料都整理出来，放在网上，供所有需要的人去使用。现在我已经拍摄整理出1017种新疆植物病害症状和病原菌形态组合图，每幅图包括寄主植物的主要形态特征图、生病后植物病害症状图、植物病原生物形态特征图三个部分。另外还整理了供教师使用的新疆真菌形态图1119种。网站已经得到有关部门批准，正在紧张筹备中。”

说这话时，赵教授脸上一片灿烂，仿佛年轻人一般，笑得那么满足，那么富有。

（本报记者 王瑟）

(责编：何淼、岳弘彬)
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