原标题：脚步丈量大地青春献给祖国

秋天，对大地而言，注定是丰收的季节。这个9月，对刚刚结束暑期社会实践返校的大学生而言，也注定是收获不凡的时刻。

从东海之滨到西部边陲，从塞北高原到南国大地，全国2900多所高校、3800多万名大学生，将他们行走祖国大地的所思所想、对党和国家的热爱之情，深深融入一个个精心制作的微视频、一首首激荡人心的歌曲合唱、一堂堂别开生面的思政课、一场场感人至深的主题宣讲之中。

在这场千万高校学子参与的“青春告白祖国”活动里，有初心和使命，有理想与信念，有奋斗与奉献……这是青春的礼赞，是青年学子对祖国最深情的告白。

在行走中铭记初心使命

“共产党人的初心和使命是什么？我们找到的是同一个答案：为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。”江西师范大学学生汤美丽在宣讲时有感而发。

她的答案从哪里来？

从行走中来。

作为学校习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团团长，她与同学们亲自沿着革命先辈的足迹，在井冈山聆听过红军老战士曾志和“老阿姨”龚全珍的故事，在延安重温过平凡英雄张思德为人民服务的感人事迹。

只有在行走中，才能近距离触摸历史的脉搏，才能真切感受革命先辈无私奉献的崇高品格，才能深刻领悟中国共产党的初心和使命。

这样的队伍还有很多：

南开大学150余名学生组成12支分队分赴中央、川陕等苏区和井冈山、遵义等革命圣地调研。活动中，学生们深入挖掘红色文化资源，现场录制视频微课，为思政课积累大量鲜活素材；

新疆师范大学举办“红色教育实践课堂”，学生代表汇报赴延安、西柏坡、井冈山等革命圣地学习调研的体会，进一步感受革命精神的时代价值，坚定“听党话、跟党走”的决心信心。

重温建党建国、改革开放的伟大历程，寻访中国共产党团结带领全国各族人民战胜无数困难和挑战的光辉足迹，为当代青年学子深刻理解并铭记中国共产党的初心和使命，提供了一条课本之外的路径。

在告白中抒发爱国情怀

“你是中国人吗？你爱中国吗？你愿意中国好吗？”老校长张伯苓振聋发聩的“三问”，在80多年后再次出现在南开大学研究生开学典礼上。“是！”“爱！”“愿意！”“愿祖国繁荣富强！”全体新生的回答响亮而坚定。

爱国是情感的自然流露：

首都大学生在“向祖国报告”朗诵会上，诵读自编自创的《破晓》《曙光》《为有牺牲多壮志》《向祖国报告》等青春诗歌，致敬伟大祖国；

中国矿业大学2019级参加军训的新生齐声合唱《歌唱祖国》，并通过行军拉练的方式向长征精神致敬；

复旦大学在新生开学典礼上搭设“告白窗口”，学生们举起带有青春气息爱国标语合影留念，在明信片上写下了对祖国、对未来自己的“告白诗篇”。

爱国更是对国家的了解和认同，华南理工大学精心组织“小我融入大我 读懂中国行”思政课，4位同学结合自身经历，讲述了传播习近平新时代中国特色社会主义思想、重走长征之路、深入乡土调研、力促民族团结的生动故事；江西师范大学马克思主义学院2017级硕士生赵灵飞对比展现了家乡安徽亳州在20年里的巨大变化，从麦田说到乡村振兴、精准扶贫，从“傻子瓜子”说到民营经济发展，用最真切的案例和最真挚的情感讲出了只有共产党才能救中国、只有社会主义才能发展中国的朴素道理。

在奋斗中与祖国同向同行

“广大青年既是追梦者，也是圆梦人。追梦需要激情和理想，圆梦需要奋斗和奉献。广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。”

在上海市高校“青春告白祖国”启动仪式暨首场宣讲会上，来自复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海大学等7所高校的10位优秀学生讲述了自己的故事，发出上海学子爱国奋斗的时代强音。同济大学学生颜思敏说：“我代表同济青年，向祖国的美丽乡村告白。乡村振兴，我们青年责无旁贷。”上海大学学生讲师团成员徐海彬、范修竹声情并茂地介绍了该校“精海”无人艇团队，在南极、东海、南海岛礁海域、长江口等地进行海洋测绘、环境监测、水下考古的事迹。

“我和周围的同学们一样，始终将科学研究和服务社会的交汇贯通融入到大学生活中，不断体验和践行着交大人的使命和担当。”在上海交通大学2019级新生开学典礼上，90后博士生梁晴雪深情讲述青春向党、爱国奋斗的故事，用最深情的告白，表达为祖国美好明天、民族伟大复兴而奋斗的坚定决心。

“爱国的方式千万种，我选择将论文写在万亩稻田上。”南昌大学生命科学学院“稻渔工程”团队代表吴流政在宣讲中以《助力脱贫致富 筑梦乡村振兴》为题，鼓励青年大学生用创新创业的实际行动唱响献给祖国的赞歌。

吉林大学学子参加“青春告白祖国”宣讲活动后感触颇深，他告诉记者：“这次活动使我更加认识到，在这样一个伟大的时代，我们青年学子更应该坚定理想信念，把握时代契机，坚持听党话、跟党走，施展才华、砥砺品格，把个人的理想与民族的复兴、国家的命运紧密联系在一起，用最美好的青春向伟大祖国告白。”（记者 唐芊尔）

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